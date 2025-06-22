Ости у животных: что это, почему возникают и какую опасность представляют

Замечаешь на коте или собаке заостренные семена, как будто выросшие изнутри? Это ости — семенные части некоторых злаковых растений, в частности ячменя, лисохвоста и пырея, которые проникают под кожу, в уши, глаза, нос и даже внутренние органы.

Попав внутрь, он продолжает движение тканями, вследствие чего у животного возникают воспаления, абсцессы, инфекции, а в тяжелых случаях смерть. Они представляют особую опасность для собак с длинной шерстью и гуляющих в высокой траве животных.

Благотворительный фонд Гавкіт собрал главные симптомы и признаки ости, чем он опасен и как его лечат.

Ости: что это и как возникает

Ости — это колючие семенные головки злаковых сорняков, имеющих ретрозные зубчики. Благодаря этому семена не могут выйти назад, поэтому продвигаются все глубже в тело. Ости являются частями таких растений:

ячмень хвостатый;

пырейник;

лисохвост полевой;

копьевидная трава;

лисохвост ячменный.

Эти колосья особенно опасны, когда начинают усыхать. Ости легко распространяются ветром и цепляются к меху. Особенно часто они встречаются на следующих локациях:

дворы с сорняками;

сухие луга и выгоны;

у лесополос;

обочины дорог;

парки, тропы, поля.

Сезон опасности начинается в мае и продолжается до сентября. Особенно опасны ости в июне-июле, когда колоски высыхают и легко отрываются.

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Чем ости опасны для животных

Колосья способны проникать в кожу, слизистые оболочки или органы, а благодаря своей форме они двигаются только вперед.

После попадания в тело ости не разлагаются и могут привести к летальным осложнениям.

Среди опасных последствий — прорывы барабанной перепонки, пневмоторакс, перитонит и даже поражение спинного мозга.

От локализации остей зависят и симптомы:

нос — чихание, носовое кровотечение, дыхательные проблемы. Лечат антибиотиками и применяют эндоскопическое удаление;

уши — трясение головой, боль, наклон головы, гной. Удаляют под наркозом;

глаза — слезотечение, покраснение, боль. Используют микрохирургию и глазные капли;

пасть — кашель, рвота, пена во рту. При необходимости производят операцию;

лапы и подушечки — хромота, лизание, припухлость. Можно осмотреть и осторожно удалить пинцетом. Если дело более серьезное, обратиться к ветеринару;

живот и гениталии — покраснение, отеки, дискомфорт. Проводят УЗИ и хирургическое вмешательство;

появление припухлостей, гнойников — следствие воспалительного процесса или абсцесса.

Как защитить животное от остей

Чтобы уберечь собаку или кота от ости, обрезай шерсть между пальцами, на ушах и животе. Это уменьшит площадь прикрепления остей особенно для длинношерстных животных.

Используй специальные ботинки или сетчатые капюшоны, чтобы защищать глаза, уши и пасть. После прогулок совершай полный осмотр лап, ушей, живота и морды.

Выучи, как выглядят злаковые, чтобы понять, где лучше не гулять с собакой. По возможности уничтожай такие растения. Регулярно скашивай сорняки в своем дворе, особенно у заборов, дорожек и клумб.

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