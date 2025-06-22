Ости у животных: что это, почему возникают и какую опасность представляют

Фото Unsplash Замечаешь на коте или собаке заостренные семена, как будто выросшие изнутри? Это ости — семенные части некоторых злаковых растений, в частности ячменя, лисохвоста и пырея, которые проникают под кожу, в уши, глаза, нос и даже внутренние органы. Попав внутрь, он продолжает движение тканями, вследствие чего у животного возникают воспаления, абсцессы, инфекции, а в тяжелых случаях смерть. Они представляют особую опасность для собак с длинной шерстью и гуляющих в высокой траве животных. Благотворительный фонд Гавкіт собрал главные симптомы и признаки ости, чем он опасен и как его лечат.Ости: что это и как возникает Ости — это колючие семенные головки злаковых сорняков, имеющих ретрозные зубчики. Благодаря этому семена не могут выйти назад, поэтому продвигаются все глубже в тело. Ости являются частями таких растений: ячмень хвостатый; пырейник; лисохвост полевой; копьевидная трава; лисохвост ячменный. Unsplash Эти колосья особенно опасны, когда начинают усыхать. Ости легко распространяются ветром и цепляются к меху. Особенно часто они встречаются на следующих локациях: дворы с сорняками; сухие луга и выгоны; у лесополос; обочины дорог; парки, тропы, поля. Сезон опасности начинается в мае и продолжается до сентября. Особенно опасны ости в июне-июле, когда колоски высыхают и легко отрываются. Читать по теме Можно ли котам и собакам мясо: ветеринар о правильном рационе пушистиков Что нужно знать о рационе кошек и собак? Чем ости опасны для животных Колосья способны проникать в кожу, слизистые оболочки или органы, а благодаря своей форме они двигаются только вперед. После попадания в тело ости не разлагаются и могут привести к летальным осложнениям. Среди опасных последствий — прорывы барабанной перепонки, пневмоторакс, перитонит и даже поражение спинного мозга. Unsplash От локализации остей зависят и симптомы: нос — чихание, носовое кровотечение, дыхательные проблемы. Лечат антибиотиками и применяют эндоскопическое удаление; уши — трясение головой, боль, наклон головы, гной. Удаляют под наркозом; глаза — слезотечение, покраснение, боль. Используют микрохирургию и глазные капли; пасть — кашель, рвота, пена во рту. При необходимости производят операцию; лапы и подушечки — хромота, лизание, припухлость. Можно осмотреть и осторожно удалить пинцетом. Если дело более серьезное, обратиться к ветеринару; живот и гениталии — покраснение, отеки, дискомфорт. Проводят УЗИ и хирургическое вмешательство; появление припухлостей, гнойников — следствие воспалительного процесса или абсцесса. Читать по теме Почему собака ест траву: причины и когда стоит бить тревогу Рассказываем, что значит, когда собака ест траву. Как защитить животное от остей Чтобы уберечь собаку или кота от ости, обрезай шерсть между пальцами, на ушах и животе. Это уменьшит площадь прикрепления остей особенно для длинношерстных животных. Используй специальные ботинки или сетчатые капюшоны, чтобы защищать глаза, уши и пасть. После прогулок совершай полный осмотр лап, ушей, живота и морды. Unsplash Выучи, как выглядят злаковые, чтобы понять, где лучше не гулять с собакой. По возможности уничтожай такие растения. Регулярно скашивай сорняки в своем дворе, особенно у заборов, дорожек и клумб. Многие пет-перенты берут на воспитание животных с инвалидностью. Мы рассказывали, как это — воспитывать незрячую собаку на примере собачки Томми. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Животные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter