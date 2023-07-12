Отцвели лилии: что делать дальше и какие удобрения нужно вносить — все об уходе и подкормке

Лилии дачники любят за аромат, красоту и долголетие. К тому же, уход за этими цветами довольно прост и не доставляет садоводу особых хлопот. Но если лилии уже отцвели, нужно принять ряд мер. Что делать, если лилии уже отцвели — читай в материале.

Отцвели лилии: что делать и как осуществлять обрезку

После того как лилии отцветают, многие садоводы спешат сделать стебель голым. Но если делать это очень рано, растение не будет расти и развиваться.

Ведь даже увядшие листья продолжают участвовать в процессе фотосинтеза и поставлять корневой системе питательные вещества. Срезать нужно только осыпавшиеся и засохшие соцветия.

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Перед этим нужно обязательно продезинфицировать секатор или нож, который должен быть острым. Срез делай под углом, чтобы дождевая вода не скапливалась на стебле, а цветы не сгнили.

Также не рекомендуют срезать стебель слишком сильно. Лучше отступить 2 см вниз от первой развилки соцветия. После того как стебель полностью засохнет (осенью), ты сможешь легко достать его из луковицы и выбросить.

Лилии отцвели: что делать дальше и как подкармливать луковицы

Известно, что фотосинтез не дает цветам фосфор, калий и азот. Эти минеральные соли культура добывает из грунта.

Когда луковица растет, она очень нуждается в фосфоре для закладки крупных здоровых цветочных почек. Также ей необходим калий для успешной зимовки. Поэтому ты можешь удобрять одним из этих средств на выбор:

фосфор с калием (например, смесью суперфосфата и калийной соли);

компостом или навозом (нужно, чтобы они перепрели);

специальным комплексным удобрением для подкормки лилий.

При этом лучше не вносить осенью или поздним летом азотные подкормки. Из-за них луковицы продолжат активную жизнедеятельность и не дадут ей вовремя уйти в состояние покоя.

Лилии отцвели: что с ними делать и когда выкапывать луковицы

Если твои лилии долго растут на одном месте или сильно разрослись, то после отцветания стебля следует выкопать. Делать это нужно через 3-4 недели после окончания цветения, то есть в конце августа. Их нужно рассаживать хотя бы один раз в два года.

Как правильно выкапывать луковицы лилий: пошаговая инструкция

Достань из земли луковицу лилии вместе со стеблем и подрежь его. Стряхни с нее землю и осмотри луковицы. Гниль срежь с помощью острого ножа. Промой луковицы и положи в раствор марганцовки на час. Просуши в тени. После этого отнеси их в прохладное помещение для хранения.

Что делать с лилиями после того, как они отцвели: правила хранения

Если ты хочешь высаживать луковицы весной, то их необходимо поместить на хранение. Просто обваляй в золе, уложи в деревянный ящик и прикрой сверху мхом или опилками, чтобы луковицы не теряли влаги.

Ящик с луковицами поставь в прохладное сухое помещение и периодически слегка увлажняй мох, лежащий сверху. Помещение проветривай хоть иногда, чтобы воздух там не застаивался.

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