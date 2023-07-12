Відцвіли лілії: що робити далі та які добрива потрібно вносити — все про догляд та підживлення

Лілії дачники люблять за аромат, красу та довголіття. До того ж догляд за цими квітами досить простий і не потребує від садівника особливого клопоту. Але якщо лілії вже відцвіли, потрібно вжити низку заходів. Що робити, якщо лілії вже відцвіли — читай у матеріалі.

Відцвіли лілії: що робити, і як проводити обрізання

Після того як лілії відцвітають, багато садівників поспішають зробити голим стебло. Але якщо робити це дуже рано, то цибулина та квітка не зростатиме і не розвиватиметься.

Адже навіть зів’яле листя продовжує брати участь у процесі фотосинтезу та постачати кореневій системі поживні речовини. Зрізати потрібно тільки суцвіття, що обсипалися й засохли.

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Перед цим потрібно обов’язково продезінфікувати секатор чи ніж, який має бути гострим. Зріз роби під кутом, щоб дощова вода не накопичувалася на стеблі, а квіти не згнили.

Також не рекомендують зрізати стебло надто сильно. Краще відступити 2 см вниз від першої розвилки суцвіття. Після того, як стебло повністю засохне (восени), ти зможеш легко дістати його з цибулини й викинути.

Лілії відцвіли: що робити далі та як підгодовувати цибулини

Відомо, що фотосинтез не дає рослинам фосфору, калію та азоту. Ці мінеральні солі культура отримує з ґрунту.

Коли цибулина росте, вона дуже потребує фосфору для закладення великих здорових квіткових бруньок. Також їй потрібний калій для успішної зимівлі. Тому ти можеш удобрювати одним із цих засобів на вибір:

фосфор з калієм (наприклад, сумішшю суперфосфату та калійної солі);

компостом або гноєм (потрібно, щоб вони перепріли);

спеціальним комплексним добривом для підживлення лілій.

При цьому краще не вносити восени або пізно влітку азотні підживлення, адже тоді цибулини продовжуватимуть активну життєдіяльність. Добриво не дасть їм вчасно піти у стан спокою.

Лілії відцвіли: що з ними робити й коли викопувати цибулини

Якщо твої лілії довго ростуть на одному місці або сильно розрослися, то після відцвітання стебла слід викопати. Робити це потрібно через 3-4 тижні після закінчення цвітіння, тобто наприкінці серпня. Їх треба розсаджувати хоча б один раз на два роки.

Як правильно викопувати цибулини лілій: покрокова інструкція

Дістань із землі цибулину лілії разом зі стеблом і підріж його. Струси з неї землю й оглянь цибулини. Гниль зріж за допомогою гострого ножа. Промий цибулини й поклади у розчин марганцівки на годину. Просуши у тіні. Після цього помісти у прохолодне приміщення для зберігання.

Що робити з ліліями після того, як вони відцвіли: правила зберігання

Якщо ти хочеш висаджувати цибулини навесні, їх необхідно помістити на зберігання. Просто обваляй у золі, поклади в дерев’яний ящик і прикрий зверху мохом або тирсою, щоб цибулини не втрачали вологу.

Ящик з цибулинами постав у прохолодне сухе приміщення і періодично зволожуй мох, який лежить зверху. Приміщення провітрюй хоч іноді, щоб повітря там не застоювалося.

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