Путешествия и вдохновение

Авиакомпании прекращают рейсы в Украину? Объясняем ситуацию, реакцию правительства и что делать путешественникам

Елена Яковлева, редактор сайта 14 февраля 2022, 13:38
Чи літають літаки з України авіасполучення на сьогодні
Фото: Unsplash

Больше новостей
Авиакомпании прекращают рейсы в Украину? Объясняем ситуацию, реакцию правительства и что делать путешественникам
Работа — это моя жизнь: Маша Ефросинина о шоу Мой секрет, YouTube, статусе посла ООН и тяжелой борьбе с домашним насилием
В Киеве людей обучали азов тактической медицины
В Киеве людей обучали азам тактической медицины: что нужно знать и вам
Авиакомпании прекращают рейсы в Украину? Объясняем ситуацию, реакцию правительства и что делать путешественникам
Заглянуть за кулисы души. Любовные письма известных украинцев
Синдром відкладеного життя: психолог про способи боротьби з ним
Начну с понедельника: как синдром отложенной жизни делает нас несчастными
Смотреть больше

Материалы по теме

Авиакомпании прекращают рейсы в Украину? Объясняем ситуацию, реакцию правительства и что делать путешественникам
Музеи в Украине, о которых знают немногие: куда пойти, если увидено уже все?
Геннадий Ветер рассказал о своем отдыхе на Шри-Ланке
Культурный шок, релакс и ограбление “хвостатыми”: Геннадий Витер о путешествии по Шри-Ланке и советах украинцам
Історія української пілотеси Юлії Слободянюк
Кудри в облаках — как пилот Юлия Слободянюк разрушает стереотипы о женщинах в авиации
Джамала про відпочинок на Шрі-Ланці
Поющие чаши и арбузные фреши — как Джамала провела свой отдых на Шри-Ланке

Видео
0:20:00
Викна-новини выпуск от 14.02.2022 в 14:30

Вікна-новини. Выпуск от 14.02.2022 (14:30)
0:04:37
Зеленський запросив Байдена відвідати Київ
Почему Зеленский пригласил Байдена посетить Киев как можно скорее
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 14.02.2022 (11:30)
0:04:10
Камеры
Большой брат следит за тобой? Зачем киевский ЖК установил 350 камер видеонаблюдения
0:02:48
Соседская стража в Украине
Бдительные и небезразличные жители: как работает соседская стража в Украине
0:03:58
Скандал в армии
Шел в армию здоровым, а вернулся без почки? Скандал в Днепропетровской области
0:04:32
Война с застройщиком
Лягушки в подъезде! Протесты жителей из-за аварийной застройки в Киевской области
0:03:49
Насилие в семье
Настоящая тюрьма от родной матери: как ребенок полгода был в неволе в Ровенской области
0:03:16
Дорога на марс
Дорога на марс? Как выглядит самая страшная трасса Украины в Ровенской области
0:03:44
День Святого Валентина 2022
День Святого Валентина: как 14 февраля сохранить спокойствие тем, кто не влюблен
Больше видео
Звернення українців до світових лідерів
Читать дальше
Как никогда нуждаемся в мире! Украинские культурные деятели обратились к мировым лидерам
Коронавирус 14 февраля: статистика COVID-19 в Украине
Читать дальше
Коронавирус: статистика по Украине и тромбоз как опасное осложнение Covid-19

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь