Авиакомпании прекращают рейсы в Украину? Объясняем ситуацию, реакцию правительства и что делать путешественникам

Некоторые авиакомпании прекращают полеты в воздушном пространстве Украины из-за эскалации российской агрессии и повышенных рисков начала боевых действий.

Объясняем, почему самолет авиакомпании SkyUp, летевший из Мадейры в Киев, сел в Кишиневе, а также какое решение принял Кабинет Министров для поддержки авиаиндустрии.

Что произошло

С 14 февраля крупнейшие мировые страховые компании прекращают страхование самолетов для авиаперевозок над территорией Украины. Это связано с ухудшением ситуации безопасности в стране.

Поэтому лизингодатели (владельцы самолетов) требуют немедленного возвращения своих воздушных судов в Европейский Союз.

12 февраля ирландский лизингодатель украинской авиакомпании SkyUp запретил своему самолету пересекать воздушное пространство Украины. Об этом стало известно, когда воздушное судно уже выполняло рейс PQ0902 Фуншал (Мадейра, Португалия) — Киев. На борту было 175 пассажиров.

Авиакомпании удалось договориться о посадке самолета в ближайшем к Украине аэропорту — в Кишиневе (Республика Молдова). Пассажиров обеспечили питанием и трансфером автобусами в Киев.

— Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации, — прокомментировал генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.

Останавливают полеты в Украину и другие авиакомпании. Аэропорт Борисполь сообщил, что нидерландская авиакомпания KLM отменила все свои рейсы с 13 по 17 февраля 2022 года. Некоторые авиаперевозчики изменяют расписание рейсов.

Ирландский лоукостер Ryanair приостановил продажу билетов на все направления из Харькова и Херсона. Города не исчезли из системы бронирования, однако билеты недоступны. Об этом пишет издание Lowcost.ua.

Реакция Украины

Вечером 13 февраля правительство приняло решение о помощи авиакомпаниям в отношениях со страховщиками. В частности, речь идет о выделении 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины в своем Facebook.

Выделенные средства покрывают страховые случаи для не менее 23 воздушных судов, — отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

После нормализации внешнеполитической ситуации неиспользованные средства вернутся в государственный бюджет.

Небо над Украиной остается открытым. В настоящее время 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира.

Аэропорты Борисполь и Киев (Жуляны) продолжают работать в штатном режиме, все рейсы проходят по расписанию. Об этом сообщает Украинская правда.

Что делать путешественникам

Тревел-эксперт Ирина Заика рассказала, что делать тем, кто должен лететь из или в Украину в ближайшие дни.

Успокоиться . Да, банально. Но сейчас туристы никак не могут повлиять на ситуацию, поэтому и паниковать нет смысла.

. Да, банально. Но сейчас туристы никак не могут повлиять на ситуацию, поэтому и паниковать нет смысла. Не отменять вылеты и туры на ближайшие дни . Пока авиакомпания/туроператор официально не отменили/перенесли рейс/тур и предложили решение проблемы, ваш отказ практически во всех случаях влечет 100% штраф. Страховка от невыезда не покрывает вариант “боюсь”.

. Пока авиакомпания/туроператор официально не отменили/перенесли рейс/тур и предложили решение проблемы, ваш отказ практически во всех случаях влечет 100% штраф. Страховка от невыезда не покрывает вариант “боюсь”. Выбирать безопасность, а не деньги . Ни одна авиакомпания не заинтересована в отмене полетов и потере прибыли, однако если ваш рейс отменили из соображений безопасности, это хорошая новость. Лучше не улететь, чем подвергнуть себя опасности в небе.

. Ни одна авиакомпания не заинтересована в отмене полетов и потере прибыли, однако если ваш рейс отменили из соображений безопасности, это хорошая новость. Лучше не улететь, чем подвергнуть себя опасности в небе. Не читать и не распространять фейки. Все, что начинается со слов “возможно”, “кто-то считает, предполагает” и т.д., вызывает сомнения в правдивости. Всегда ищите первоисточник.

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