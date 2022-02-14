Подорожі та натхнення

Авіакомпанії припиняють рейси в Україну? Пояснюємо ситуацію, реакцію уряду та що робити мандрівникам

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Лютого 2022, 13:38
Чи літають літаки з України авіасполучення на сьогодні
Фото: Unsplash

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Авіакомпанії припиняють рейси в Україну? Пояснюємо ситуацію, реакцію уряду та що робити мандрівникам
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