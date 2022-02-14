Авіакомпанії припиняють рейси в Україну? Пояснюємо ситуацію, реакцію уряду та що робити мандрівникам

Деякі авіакомпанії припиняють польоти в повітряному просторі України через ескалацію російської агресії та підвищені ризики початку бойових дій.

Пояснюємо, чому літак авіакомпанії SkyUp, який прямував з Мадейри до Києва, сів у Кишиневі, а також яке рішення ухвалив Кабінет Міністрів для підтримки авіаіндустрії.

Що сталося

З 14 лютого найбільші світові страхові компанії припиняють страхування літаків для здійснення авіаперевезень над територією України. Це пов’язано з погіршенням безпекової ситуації в країні.

Тому лізингодавці (власники літаків) вимагають негайного повернення своїх повітряних суден до Європейського Союзу.

12 лютого ірландський лізингодавець української авіакомпанії SkyUp заборонив своєму літаку перетинати повітряний простір України. Про це стало відомо, коли повітряне судно вже виконувало рейс PQ0902 Фуншал (Мадейра, Португалія) — Київ. На борту було 175 пасажирів.

Авіакомпанії вдалося домовитися про посадку літака в найближчому до України аеропорту — в Кишиневі (Республіка Молдова). Пасажирів забезпечили харчуванням та трансфером автобусами до Києва.

— Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року та очікуємо на вирішення ситуації, — прокоментував генеральний директор SkyUp Дмитро Сєроухов.

Зупиняють польоти в Україну й інші авіакомпанії. Аеропорт Бориспіль повідомив, що нідерландська авіакомпанія KLM скасувала всі свої рейси з 13 по 17 лютого 2022 року. Деякі авіаперевізники змінюють розклад рейсів.

Ірландський лоукостер Ryanair призупинив продаж квитків на всі напрямки з Харкова та Херсона. Міста не зникли з системи бронювання, проте квитки недоступні. Про це написало видання Lowcost.ua.

Реакція України

Увечері 13 лютого уряд ухвалив рішення про допомогу авіакомпаніям у відносинах зі страховиками. Зокрема, йдеться про виділення 16,6 млрд грн з резервного фонду Державного бюджету України для гарантування безпеки польотів у повітряному просторі держави. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України у своєму Facebook.

Виділені кошти покривають страхові випадки для не менше ніж 23 повітряних суден, — зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Після нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти повернуться до державного бюджету.

Небо над Україною залишається відкритим. Наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу.

Аеропорти Бориспіль та Київ (Жуляни) продовжують працювати в штатному режимі, всі рейси відбуваються за розкладом. Про це повідомляє Українська правда.

Що робити мандрівникам

Тревел-експертка Ірина Заїка розповіла, що робити тим, хто повинен летіти з або в Україну найближчими днями.

Заспокоїтися . Так, банально. Але зараз туристи ніяк не можуть повпливати на ситуацію, тому й панікувати немає сенсу.

Не скасовувати вильоти та тури на найближчі дні . Доки авіакомпанія/туроператор офіційно не скасували/перенесли рейс/тур і запропонували розв’язання проблеми, ваша відмова практично в усіх випадках тягне за собою 100% штраф. Страховка від невиїзду не покриває варіант “боюся”.

Обирати безпеку, а не гроші . Жодна авіакомпанія не зацікавлена у скасуванні польотів та втраті прибутку, проте якщо ваш рейс скасували з міркувань безпеки — це хороша новина. Краще не полетіти, ніж піддати себе небезпеці в небі.

Не читати й не поширювати фейки. Усе, що починається зі слів “можливо”, “хтось вважає, припускає” тощо, викликає сумніви щодо правдивості. Завжди шукайте першоджерело.

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