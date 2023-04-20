Для активного роста и богатого урожая: чем подкормить лук весной 2023

Лук — одно из самых неприхотливых растений. Но если ты хочешь, чтобы урожай точно был богатым, а луковицы большими, можно прибегнуть к весенней подкормке.
В материале мы рассказываем, чем подкормить лук, а еще делимся удобрениями, которые лучше всего подходят этой культуре.
Лук очень благоприятен к подкормкам. Он любит удобрения, хотя часто и не нуждается в них. Если ты не уверен(-а) в качестве почвы, температурных условиях или уже растущем сорте, попробуй подкормить лук. Мы расскажем о лучших удобрениях.
Важнейшим удобрением, которым можно подпитывать все виды деревьев, кустов и растений, является азотсодержащее. Азот необходим для активного роста и развития лука.
Важнейшим удобрением, которым можно подпитывать все виды деревьев, кустов и растений, является азотсодержащее. Азот необходим для активного роста и развития лука.
Калийная подкормка влияет на устойчивость к перепадам температур, а фосфорное удобрение помогает луку не болеть разными возбудителями.
Оптимальным временем для подкормки лука является середина — конец апреля. Температура в это время достаточно теплая для подкормки всех культур на огороде и в саду.
В случае подкормки лука лучше отдать предпочтение минеральным удобрениям, чем органическим. В минеральных содержится больше полезных веществ. К ним относятся: аммиачная селитра, калийная соль, нитрофоска, карбамид и другие.
Подкормить лук тоже можно органикой. Однако это будет иметь меньший эффект и требует больше времени. Посыпь грядки золой, а затем обработай побеги лука пометом, настоянным на воде в пропорции 1:20.
Если ты определился(-лась) со способом подкормки лука весной, здесь мы подробнее расскажем, как именно подкармливать растение.
Фото: Pexels
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