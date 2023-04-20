Для активного роста и богатого урожая: чем подкормить лук весной 2023

Лук — одно из самых неприхотливых растений. Но если ты хочешь, чтобы урожай точно был богатым, а луковицы большими, можно прибегнуть к весенней подкормке.

В материале мы рассказываем, чем подкормить лук, а еще делимся удобрениями, которые лучше всего подходят этой культуре.

Чем подкормить лук: список удобрений, которые любит лук

Лук очень благоприятен к подкормкам. Он любит удобрения, хотя часто и не нуждается в них. Если ты не уверен(-а) в качестве почвы, температурных условиях или уже растущем сорте, попробуй подкормить лук. Мы расскажем о лучших удобрениях.

Важнейшим удобрением, которым можно подпитывать все виды деревьев, кустов и растений, является азотсодержащее. Азот необходим для активного роста и развития лука.

Калийная подкормка влияет на устойчивость к перепадам температур, а фосфорное удобрение помогает луку не болеть разными возбудителями.

Оптимальным временем для подкормки лука является середина — конец апреля. Температура в это время достаточно теплая для подкормки всех культур на огороде и в саду.

В случае подкормки лука лучше отдать предпочтение минеральным удобрениям, чем органическим. В минеральных содержится больше полезных веществ. К ним относятся: аммиачная селитра, калийная соль, нитрофоска, карбамид и другие.

Подкормить лук тоже можно органикой. Однако это будет иметь меньший эффект и требует больше времени. Посыпь грядки золой, а затем обработай побеги лука пометом, настоянным на воде в пропорции 1:20.

Как правильно подкармливать лук весной

Если ты определился(-лась) со способом подкормки лука весной, здесь мы подробнее расскажем, как именно подкармливать растение.

Аммиачная селитра — 2 ст. л. на ведро воды. Разлей удобрение под корни лука.

Нитрофоска — 2 ст. л. на ведро воды. Разлей удобрение под корни. Также можно рассыпать порошок по земле.

Калийная соль — 1 ч. л. на ведро воды. Корневая подкормка.

Зола — 500 г на 1 кв. м. Рассыпь по земле.

Зола, настоянная на воде — 300 г пепла залей 10 л кипятка. Настаивай три дня. Вылей на грядки.

Птичий помет. Разведи в пропорции 1:20 с водой, 500 г на ведро воды.

Свежие или сухие дрожжи — 10 г сухих дрожжей (или 1 кг свежих) смешай с 2 ст. л. сахара в ведре теплой воды.

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