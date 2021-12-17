Читать в удовольствие — топ-5 новинок от украинских издательств

Книжный шопинг сейчас актуален, как никогда. Во-первых, деньги с Е-поддержки можно потратить на книги. Во-вторых, приближаются праздники, а значит — нас уже преследует извечный вопрос “что подарить”. В-третьих, подходит к концу Национальная неделя чтения.

Украинские издатели подготовили ряд мощных бестселлеров, о которых говорит весь мир, — их нельзя обойти вниманием. Вот пять рекомендаций, как сориентироваться в разнообразии книг и выбрать подходящую именно вам.

Собачья площадка Софи Оксанен, Комора

Донорство яйцеклеток и суррогатное материнство — многомиллионный бизнес, вокруг которого разворачивается эта история. Место действия — Украина и Финляндия.

Жанр — лирический детектив, в котором торговля эмбрионами изучена и описана настолько подробно, что местами смахивает на художественный репортаж.

Украина — одна из немногих стран мира с лояльным законодательством в вопросе чужой помощи по деторождению. Поэтому богатые европейцы и американцы под видом туристов приезжают сюда в надежде получить потомство. Как это работает? Где находят женщин, которые на это соглашаются? Каков жизненный бэкграунд этих женщин? Как поступают иностранцы во время знакомства с донорами? Это страшно, интересно и до боли реалистично.

В центре драматического рассказа о циничном репродуктивном бизнесе — две украинки. Скорее всего, вы, как и я, до последней страницы не сможете определить свое отношение к ним: от ненависти и презрения до сострадания и любви.

Собачья площадка — настоящий аттракцион эмпатии, где нет “черного” и “белого”, а есть настоящие люди со своими историями, слабостями, подлостью и стремлением к счастью.

Читая Собачью площадку, я была на 100% уверена, что у автора — украинские корни. Впечатляет точность, с которой она описывает Донбасс и Киев, украинские села и прифронтовые районы, даже музыкальные предпочтения украинских персонажей.

Это должна быть одна из нас. Но нет. Софи Оксанен имеет эстонские и финские корни. Может, потому ее украинские персонажи подозрительно часто едят сало. Несмотря на это забавное клише, Украина в книге настолько реалистичная, что не верится, будто иностранке удалось так тонко и правдиво ощутить ее.

Главные героини Собачьей площадки — две женщины. У них немало детей по всему миру благодаря яйцеклеткам, проданным иностранцам. Каждая из них по-своему сошла с ума из-за бизнеса, который стал их главным заработком.

Истории обоих рассказывают нам о жестоких 90-х, унизительной бедности и коррупции, что перемалывает людей, выплевывая отчаяние и животный страх. На фоне конвейера по репродуктивным сделкам автор мастерски прописывает лав-стори, бандитские разборки и увлекательные сюжетные повороты.

Девушки, которых по ошибке перекачали гормонами. Девушки, которым вырезали яичники. Девушки, которым случайно прокололи матку. Девушки, завершившие донорскую карьеру с раком груди. Девушки, которые стали бесплодными из-за осложнений. В этой книге много юных девушек. Из бедных семей, из депрессивных регионов. Они за гроши становились мясом в репродуктивных компаниях.

И, несмотря на ряд художественных выдумок, таких как кусочки сала в гостиничных мини-барах, эти девушки здесь, словно списаны с медицинских карт и полицейских протоколов. Правда, у них есть душа. Потому что книга действительно сильная.

Дофаминовое поколение Анна Лембке, Лаборатория

Нон-фикшн о психологии удовольствия в мире микрокредитов, соцсетей, сладостей, алкоголя, наркотиков и лавандового лате.

Каюсь, я зависима от мгновенных удовольствий, и это портит мне жизнь. К примеру, шопинг. Компульсивно сгребая груды ненужных вещей, я откладываю будущий ремонт на неопределенное время. Является ли проживание в уютной квартире удовольствием? Да. Способна ли я это удовольствие получить? Нет.

Потому что экономить — значит откладывать удовольствие, а я склонна к компульсивному потреблению здесь и сейчас.

И знаете что? Я такая не одна, нас сотни миллионов. Поблагодарим за эту успокаивающую таблетку Анну Лембке — психиатра, возглавляющего Стэнфордскую клинику диагностики зависимостей, и автора бестселлера Дофаминовое поколение.

Настоящим вызовом для первобытного человека был изнурительный поиск фигового дерева, найдя которое, можно было бы зарядиться калориями, чтобы не умереть от голода во время дальнейшего путешествия.

Прошла не одна сотня лет. Неврологические механизмы обработки удовольствия и боли остались в основном неизменными. А вот ассортимент объектов удовольствия теперь включает в себя столько, что ни одному фиговому саду и не снилось.

Наш мозг безупречно приспособлен к миру нехватки ресурсов. Но его неврологические механизмы дают сбой в мире, где ресурсов достаточно. Поэтому сейчас нам нужно как можно больше вознаграждения, чтобы испытать удовольствие, и все меньшие травм, чтобы почувствовать боль.

Как нам выживать и добиваться процветания в новой экосистеме? Как воспитывать детей? Какие способы мышления и действий будут нам необходимы в XXI веке? Как избежать компульсивного сверхпотребления?

Анна Лембке написала ряд научных трудов о природе удовольствия. Она нашла фантастические способы пересказать свои знания и удержать наше внимание, которое постоянно ищет развлечений, на своем рассказе. Чему нас учит о психологии боли и наслаждения миф об Одиссее и Сирене? Какие кейсы из индивидуальной практики идеально демонстрируют человеческую склонность к болезненному потреблению?

А как насчет “зефирного теста”, в котором стэндфордские ученые оставляли детей наедине с зефирками, обещая удвоить порцию, если малыши некоторое время не будут трогать лакомства? Вы даже не представляете, сколько впечатляющих трансформаций прошел этот вирусный тест и что его результаты рассказывают о нас.

Все мы склонны к перегрузке дофамином. Это неизбежно в мире кондитерских, кафе, фаст-фудов, баров, микрокредитов, торговых центров и Инстаграма.

Однако перегруженность дофамином ослабляет нашу способность откладывать удовольствие. Поэтому я живу в квартире без ремонта, но с полным шкафом ярких худи. И спасибо Анне Лембке за уроки поддержания равновесия между удовольствием и болью.

Бог на 60 процентов, Анна Улюра, Фабула

Обычный человек способен ярко переживать чувства. Писательница способна максимально точно такие чувства описывать. Хорошая писательница способна описывать чувства не только точно, но максимально остроумно и афористично. Анна Улюра — хорошая писательница.

Знаете, что общего в соленой карамели и эссе Улюры? Я бы рискнула сказать, что они вкусные, но этот эпитет так часто употребляют, описывая тексты, что читатели начинают плеваться.

Секрет в смешении противоположных вкусов, от которого сходят с ума рецепторы. Улюра могла бы просто быть вирусным стендап-комиком или автором сентиментальных романтических историй, или серьезной публицисткой. Но выбрала все три опции и замиксовала их в своих эссе.

До появления этой книги я знала Улюру-блогера и Улюру-критика. После — я познакомилась с Улюрой-подругой, которая за бокалом вина на кухне миксует светлую печаль с цинизмом и острым юмором.

— Когда ты подслушиваешь что-то тайное в человеке и в книге, и в кино, и где угодно, — пишет Улюра, — то расплачиваешься тем же: откровенностью за откровенность.

Поэтому Бог на 60% очень интерактивная книга в том смысле, что в ней важны не столько эссе, сколько опыт собственных рефлексий, которые они вызывают.

Как хочет женщина. Правда о сексуальном здоровье, Эмили Нагоски, Клуб семейного досуга

Секса не было не только в Советском Союзе, но и в традиции отношения к женскому удовольствию, которое веками культивируется в любовных романах, мелодраматических фильмах и даже глянцевых журналах, притворяющихся, будто бы заботятся о качестве жизни своих читательниц.

Прежде чем мы поговорим об этой интересной и полезной книге, давайте согласимся с двумя важными утверждениями. Первое: секс — это естественный и важный процесс как для мужчин, так и для женщин. Второе: нет ничего плохого в том, чтобы максимум удовольствия от этого процесса получали не только его участники, но и участницы.

Женская сексуальность и природа женского удовольствия так долго не была предметом тщательного изучения и не отражалась в масс-культуре, что большинство информации, которую мы с юности получаем — ложная.

Миллионы женщин считают себя несексуальными, фригидными просто потому, что не понимают, как на самом деле работают их половые органы.

Кино предлагает нам в основном единственный шаблон “удачного полового акта”, когда в реальности это только одна из опций и работает она, признаемся честно, редко с одинаковым результатом для мужчины и женщины.

Как хочет женщина — книга секс-педагога Эмили Нагоски говорит читателям и читательницам максимально честно и практически с позиции доказательной науки.

Вы найдете в ней как базовые объяснения анатомии женских половых органов, так и развенчивание мифов о том, как наши тела возбуждаются, как женщины достигают оргазма и когда культура нам лжет о природе удовольствия.

Нагоски использует яркие и понятные метафоры для иллюстрации физиологических процессов и описания историй пациентов, обращающихся к сексологам со своими проблемами. Не брезгует даже аналитическим разбором сцен из 50 оттенков серого.

Она успокаивает тревоги, учит вниманию к себе и принятию собственного тела и его потребностей. Все это в дружеской и дружелюбной манере, используя максимально комфортный тон для разговора о телесности, возбуждении и желании.

Как хочет женщина стала бестселлером по версии New York Times и победила в номинации Книга №1 о женском здоровье от Amazon. В этом году Клуб семейного досуга сделал третье издание книги в Украине.

Клара и солнце, Кадзуо Ишигуро, Издательство Старого Льва

Антиутопическая сказка, в которой рассказ ведется от имени робота по имени Клара. Она — машина, которая воспринимает мир иначе, чем люди, и пересказывает действительность сквозь собственную призму. Это позволяет нам подвергать сомнению ее слова или проверять ее наивность, строя собственную версию истории. Пока все не станет на свои места.

Тогда мы останемся наедине с нравственной дилеммой, сильнее по существу и смыслам, чем любая серия Черного зеркала. Кто не знает, это такой философский сериал о вызовах далекого будущего, прославившийся рекордными рейтингами на Netflix, но не стоящий и буквы из-под пера гениального лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Ишигуро.

Главная героиня Клара — робот, обладающий искусственным интеллектом. Ее история начинается с магазина, где продаются разные версии таких же умных машин. Их миссия — стать друзьями подростков. Они сконструированы так, чтобы заботиться о своих владельцах, выполнять их поручения, всячески ублажать и спасать от одиночества.

Робот Клара отличается от других машин особой проницательностью и обучаемостью. Она быстрее других обрабатывает новую информацию и демонстрирует способность к глубоким рефлексиям и даже эмпатии.

Наконец-то наступает день, когда в магазин приходят мать с дочерью и покупают Клару. Вот только новая владелица робота — слишком болезненная и балансирующая между жизнью и смертью.

Мы привыкли к однотипным историям об андроидах в массовой культуре. Все они предлагают похожий нарратив, где искусственный интеллект либо угрожает людям, либо конкурирует с нами за власть и ресурсы.

История от Кадзуо Ишигуро предлагает свежий и неожиданный взгляд на отношения “человек — машина”. Его версия будущего, где дети генетически корректируются, а общество жестко разделено на классы, конструирует иной тип взаимодействия с искусственным интеллектом, в котором робот превосходит человека совсем не в той сфере, которой мы по привычке ожидаем.

Таким образом, роман о роботах на самом деле является романом о людях. И скорее о том, что делает человека человеком.

Напомним, ранее на Викнах выходил сюжет о книге польского журналиста Витольда Шабловского, Как накормить диктатора. Ради ее публикации автор четыре года путешествовал по миру, чтобы пообщаться с поварами кровавых тиранов 20 века.