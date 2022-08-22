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День Независимости 2022 в Киеве: что нужно знать о праздновании в столице

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 августа 2022, 21:15
День Независимости 2022 в Киеве: что нужно знать о праздновании в столице
Фото: Pexels

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