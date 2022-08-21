День Незалежності 2022 в Києві: що треба знати про святкування у столиці

Цьогоріч День Незалежності України дуже особливий. Україна перебуває у стані повномасштабної війни. Минулого року, на 30-річний ювілей незалежності, на Хрещатику був грандіозний парад. А що цьогоріч буде у столиці?

День Незалежності України 2022

День Незалежності у Києві відзначається на державному рівні, як і в інших містах України. У зв’язку із загрозою ракетно-бомбових ударів, масові заходи у столиці заборонені у період з 22 по 25 серпня. Відповідне розпорядження опублікував голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.

Також цими днями потрібно уникати великих скупчень людей.

Водночас 24 серпня на Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської техніки. Відвідати виставку можна вже зараз. Окупанти мають зрозуміти, що тільки такий парад російської техніки можливий на українському Хрещатику!

Також 24 серпня монумент Батьківщина-мати та інші знакові місця підсвітять кольорами державного прапора. А в одному з найвідоміших та найдавніших соборів України — Софії Київській — представники всіх конфесій молитимуться за Україну.

Робота київського метро на День Незалежності

Також нагадаємо, що з 21 по 24 серпня київське метро працює за скороченим графіком. Метрополітен працюватиме із 06:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками припиняється, але підземні станції метро працюють як укриття цілодобово.

Робота громадського транспорту на День Незалежності

З 22 до 24 серпня включно наземний громадський транспорт у Києві курсуватиме з 06:00 до 21:00, тобто за скороченим графіком.

Раніше ми розповідали історію Дня Незалежності України та традиції святкування.

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