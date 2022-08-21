Подорожі та натхнення

День Незалежності 2022 в Києві: що треба знати про святкування у столиці

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Серпня 2022, 19:00
День Незалежності 2022 в Києві: що треба знати про святкування у столиці
Фото: Pexels

Більше новин
хімічна атака
“Як мені розпізнати хімічну атаку та захистити себе у різних ситуаціях?”
День Незалежності 2022 в Києві: що треба знати про святкування у столиці
Смачніший за магазинний! Рецепт хліба по-канадськи на воді та меді
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Рецепт маринованих огірків, кабачків та баклажанів від Лізи Глинської
Будуть підсолені, соковиті та пряні: мариновані огірки, кабачки та баклажани від Лізи Глинської
Дивитись більше

Матеріали по темі

хімічна атака
“Як мені розпізнати хімічну атаку та захистити себе у різних ситуаціях?”
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Рецепт маринованих огірків, кабачків та баклажанів від Лізи Глинської
Будуть підсолені, соковиті та пряні: мариновані огірки, кабачки та баклажани від Лізи Глинської
80 тисяч гривень отримають звільнені з полону: як отримати виплату
Жінки та діти, звільнені з російського полону, отримають допомогу до 80 тис. грн — як подати запит

Відео
0:02:11
Маріуполь сьогодні

Маріуполь сьогодні: українців годують обіцянками, а “своїм” дарують вцілілі квартири
0:04:00
Марія Примаченко
Національна легенда України! Розповідаємо про Марію Примаченко та порятунок її полотен під час війни
0:04:34
Аукціон для ЗСУ
Лоти від іграшки Патрона до сукні Каменських — як долучитись до благодійного онлайн-аукціону для ЗСУ
0:04:45
Переселенці з Херсону
Врятувались з окупації та відкрили з бабусею власну справу: історія сім’ї з Херсонщини, що надихає
0:03:12
Нікополь
Можуть знищити пам’ятки архітектури й іконостаси. Постійні обстріли Нікополя загрожують не лише людям
0:04:30
Реалії війни від українського захисника
З будівельника – у нацгвардійця. Реалії війни від українського захисника та викриття зрадників
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 22 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 22 серпня
0:11:56
Росія готує “суд” над українськими військовими: які міжнародні права порушує РФ
Порушення усіх Женевських конвенцій та прав людини! Чи справді Росія готує публічний “суд” над українськими військовими
0:04:05
Історії людей, що пережили російський полон у Тростянці
Пережити “підвал” вдалося не всім! Жахливі історії про російський полон у Тростянці
Українцям дозволили використовувати застосунок Дія за кордоном
Відтепер можна використовувати Дію за кордоном! Які країни визнали український застосунок
Більше відео
Дім драконів
Читати далі
Приквел Дім Дракона: що побачать на екранах фанати Гри престолів
SuperFlowers
Читати далі
Замовити квіти у Німеччину? Легко. Розповідаємо, де зручно придбати гарний подарунок близькій людині за кордон

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь