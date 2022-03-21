Дополнительные эвакопоезда на 21 марта: расписание движения и направления

По данным Укрзализныци, с начала войны в Украине только поездами были эвакуированы в западные регионы почти три миллиона человек.

Укрзализныця продолжает спасать людей и опубликовала график дополнительных эвакопоездов на 21 марта.

Киев

19:13 — Киев — Хелм.

Харьков

8:00 — Интерсити+Харьков — Львов.

11:30 — №209/210 Харьков — Ивано-Франковск.

Днепр

10:30 — №901/902 Днепр — Хелм.

Краматорск

13:00 — 271/270 Краматорск — Львов.

16:00 — 273/272 Краматорск — Львов.

Одесса

22:32 — Одесса — Ужгород.

Другие

14:00 — 5501 Новозолотаровка — Славянск.

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

Международные эвакуационные поезда Укрзализныци

За изменениями в расписании эвакуационных поездов можно следить в Telegram-канале Укрзализныци или на сайте.

Ранее мы публиковали постоянное расписание эвакуационных поездов, которое работает до 27 марта.