Эвакуационные поезда 16 марта: расписание поездов УЗ

Укрзализныця ежедневно вывозит тысячи украинцев в безопасные регионы и за границу. Железнодорожный перевозчик решил ввести постоянный график курсирования поездов. Он будет работать до 27 марта, когда Украина переходит на летнее время.

Кроме того, дополнительные эвакопоезда УЗ будет назначать ежедневно, о них будут сообщать отдельно.

Эвакуационные поезда из Киева 16 марта

(и до 27 марта соответственно)

1:36 – №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.

1:36 – №15/16 Рахов – Харьков-Пасс.

2:30 – №21/22 Трускавец – Харьков-Пасс.

3:42 – №21/22 Харьков-Пас. – Трускавец

4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчуг

4:01 – №149/150 Черновцы – Полтава Юж.

5:40 – №114/113 Львов – Лиман

5:40 – №142/141 Львов – Лиман

8:00 – №705 Дарница – Львов

09:00 – Интерсити+ Дарница-Харьков-Львов.

11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорск

13:09 – №114/113 Лиман – Львов

13:09 – №142/141 Лиман – Львов

14:07 – №749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

14:25 – №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

14:25 – №757/758 Киев-Пасс – Могилев-Подольский

15:02 – №55/56 Киев-Пасс – Рахов

17:07 – №743 Дарница – Львов

17:09 – №13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 – №790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 – №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 – №81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 – №43/44 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

19:13 – №67/68 Киев-Пасс – Варшава

19:48 – №95/96 Киев-Пасс – Рахов

20:12 – №49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 – №57/59 Киев-Пасс – Ворохта

20:21 – №60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 – №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:08 – №29/30 Киев-Пасс – Ужгород

21:15 – №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

21:22 – №98/97 Киев-Пас – Ковель

21:28 – №76/75 Киев-Пасс – Кривой Рог-Главный

21:33 – №130/129 Кременчуг – Ворохта

21:33 – №149/159 Полтава Юж. – Черновцы

21:50 – №15/16 Харьков-Пас. – Рахов

21:50 – №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород

22:22 – №7/8 Киев-Пасс – Черновцы

22:27 – №45/46 Краматорск – Ужгород

22:37 – №91/92 Киев-Пас – Львов

22:49 – №138/137 Хмельницкий – Лиман

23:46 – №771/772 Киев-Пасс – Хмельницкий

Обращаем внимание, что сегодня, 16 марта, в столице в течение дня действует комендантский час. Это значит, что передвигаться по городу запрещено.

Эвакопоезда из Харькова 16 марта

Приводим перечень поездов, курсирующих через железнодорожную станцию ​​Харьков:

3:46 – №114/113 Лиман – Львов

3:46 – №142/141 Лиман – Львов

5:40 – №114/113 Львов – Лиман

12:06 – №45/46 Краматорск – Ужгород

15:09 – №15/16 Харьков-Пас. – Рахов

15:09 – №17/18 Харьков-Пасс. – Ужгород

15:30 – Интерсити+ Харьков – Львов

19:27 – №795/796 Харьков-Пасс. – Днепр

20:15 – №21/22 Харьков-Пас. – Трускавец

20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницкий

21:08 – № 1/2 Краматорск – Ивано-Франковск

21:43 – №8/7 Харьков-Пасс. – Одесса-Главная

22:11 – №90/89 Краматорск – Одесса-Главная

Эвакуационные поезда из Одессы

Из Одессы и через Одессу будут двигаться следующие поезда Укрзализныци (до 27 марта 2022 года):

14:15 – №25/26 Одесса-Главная – Рахов

18:13 – №78/77 Одесса-Главная – Ковель

18:22 – №38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль

20:49 – №136/135 Одесса-Главная – Черновцы

21:31 – №12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 – №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 – №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.

Эвакуационные поезда из Запорожья 16 марта

(и до 27 марта)

12:20 – №120/119 Запорожье-1 – Львов

14:45 – №44717 Запорожье-1 – Рахов

16:05 – №86/85 Запорожье-1 – Львов

16:05 – №88/87 Запорожье-1 – Ковель

21:38 – №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Рейсы по станции Днепр на 16 марта:

4:45 – №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

5:37 – №86/85 Львов – Запорожье-1

5:37 – №88/87 Ковель – Запорожье-1

6:23 – №795/796 Днепр – Харьков-Пасс.

14:26 – №42/41 Днепр – Трускавец

16:34 – №44717 Запорожье-1 – Рахов

17:49 – №86/85 Запорожье-1 – Львов

17:49 – №88/87 Запорожье-1 – Ковель

23:11 – №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Поезда по станции Полтава

6:03 – №90/89 Одесса-Главная – Краматорск

6:03 – №17/18 Ужгород – Харьков-Пасс.

6:03 – №15/16 Рахов – Харьков-Пасс.

7:27 – №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.

8:33 – №1/2 Ивано-Франковск – Краматорск

15:21 – №149/159 Полтава Юж – Черновцы

17:20 – №15/16 Харьков-Пас. – Рахов

17:20 – №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород

23:20 – №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск

23:42 – №8/7 Харьков-Пасс. – Одесса-Главная

23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницкий

Поезда по станции Винница 16 марта 2022

(это расписание действительно до 27 марта 2022)

0:23 – №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

2:33 – №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

3:52 – №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

4:32 – №49/50 Трускавец – Киев-Пасс

9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницкий

17:15 – №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

19:38 – №138/137 Хмельницкий – Лиман

23:14 – №49/50 Киев-Пасс – Трускавец

Международные эвакуационные поезда Укрзализныци

За изменениями в расписании эвакуационных поездов можно следить в Telegram-канале Укрзализныци или на сайте https://uz-vezemo.com/.

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