Эвакуационные поезда 16 марта: расписание поездов УЗ

Укрзализныця ежедневно вывозит тысячи украинцев в безопасные регионы и за границу. Железнодорожный перевозчик решил ввести постоянный график курсирования поездов. Он будет работать до 27 марта, когда Украина переходит на летнее время.
Кроме того, дополнительные эвакопоезда УЗ будет назначать ежедневно, о них будут сообщать отдельно.
Обращаем внимание, что сегодня, 16 марта, в столице в течение дня действует комендантский час. Это значит, что передвигаться по городу запрещено.
Приводим перечень поездов, курсирующих через железнодорожную станцию Харьков:
Из Одессы и через Одессу будут двигаться следующие поезда Укрзализныци (до 27 марта 2022 года):
(это расписание действительно до 27 марта 2022)
За изменениями в расписании эвакуационных поездов можно следить в Telegram-канале Укрзализныци или на сайте https://uz-vezemo.com/.
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