Евакуаційні потяги 16 березня: розклад потягів УЗ

Укрзалізниця щодня вивозить тисячі українців у безпечні регіони та за кордон. Залізничний перевізник вирішив запровадити постійний графік курсування потягів. Він працюватиме до 27 березня, коли Україна переходить на літній час.
Крім того, додаткові евакопотяги УЗ призначатиме щодня, про них сповіщатимуть окремо.
Звертаємо увагу на те, що сьогодні, 16 березня, у столиці весь день діє комендантська година. Це означає, що пересуватися містом заборонено.
Наводимо перелік потягів, які курсують через залізничну станцію Харків:
З Одеси та через Одесу рухатимуться такі потяги (до 27 березня 2022):
(цей розклад дійсний до 27 березня 2022)
За змінами у розкладі евакуаційних потягів можна стежити в Telegram-каналі Укрзалізниці або на сайті https://uz-vezemo.com/.
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