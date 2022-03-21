Додаткові евакопотяги на 21 березня: розклад руху та напрямки

За даними Укрзалізниці, з початку війни в Україні лише потягами було евакуйовано у західні регіони майже три мільйони людей.
Укрзалізниця продовжує рятувати людей та опублікувала графік додаткових евакопотягів на 21 березня.
19:13 — Київ — Хелм.
8:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів.11:30 — №209/210 Харків — Івано-Франківськ.
10:30 — №901/902 Дніпро — Хелм.
13:00 — 271/270 Краматорськ — Львів.16:00 — 273/272 Краматорськ — Львів.
22:32 — Одеса — Ужгород.
14:00 — 5501 Новозолотарівка — Слов’янськ.23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.
За змінами у розкладі евакуаційних потягів можна стежити в Telegram-каналі Укрзалізниці або на сайті.
Раніше ми публікували постійний розклад евакуаційних потягів, який працює до 27 березня.