Піший чи залізничний шлях: як українцям перетнути кордон з країнами ЄС

Наразі наша боротьба ще триває, тому значна кількість мирного населення України прагне врятувати своїх дітей та перетнути кордон.

Укрзалізниця просить людей, які мають намір покинути Україну, направлятися на коридори зі Словаччиною та Угорщиною у Закарпатській області.

Піші переходи КПП з цими двома країнами поки не завантажені, тому саме тут можна оперативно перетнути кордон.

До всіх КПП від вокзалів організовані безкоштовні трансфери.

Піший перетин кордону

Ужгород — пішохідні переходи Малий Березний та Малі Сельменці, які не критично завантажені, також УПП Ужгород.

Мукачево — пішохідні переходи Дзвінкове, Косино, Лужанка, Вилок.

Перетин кордону залізничними шляхами

Зі залізничної станції Чоп ходять кожні три години регулярні поїзди Чоп — Захонь (Угорщина).

Укрзалізниця причепить додаткові вагони до потяга № 67 Київ — Варшава, щоб забезпечити виїзд передусім жінок та дітей з Києва.

Львів також причеплені до потяга № 36 сполученням Одеса — Перемишль, щоб забезпечити попит на виїзд за кордон всіх охочих пасажирів, додаткові вагони по станції.

Укрзалізниця додає потяг 23:45 Харків — Львів.

На кордоні з Польщею цим пасажирам буде наданий спеціальний поїзд із польських вагонів, який доставить їх до Варшави, де їм забезпечать притулок, їжу і все необхідне для проживання на перший час.

Потяг відправиться з Київського вокзалу о 19:13.

Прибути на вокзал потрібно до початку комендантської години.

Умови на залізничних вокзалах

На залізничних вокзалах організовано харчування та медична допомога.

Завантаженість пунктів пропуску кожні три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління “Західний кордон”, щоб громадяни мали змогу самі обирати найменш заповнені пункти пропуску.

Всі пункти пропуску на західному кордоні України працюють у цілодобовому режимі.

Які умови виїзду

Посадка здійснюється за наявності квитка.

Всі країни ЄС, що межують з Україною, пускають за наявності паспорта громадянина України.

Нагадаємо, раніше ми писали про евакуацію зі столиці. Читай, як виїхати з Києва.