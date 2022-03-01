Піший чи залізничний шлях: як українцям перетнути кордон з країнами ЄС

Наразі наша боротьба ще триває, тому значна кількість мирного населення України прагне врятувати своїх дітей та перетнути кордон.
Укрзалізниця просить людей, які мають намір покинути Україну, направлятися на коридори зі Словаччиною та Угорщиною у Закарпатській області.
Піші переходи КПП з цими двома країнами поки не завантажені, тому саме тут можна оперативно перетнути кордон.
До всіх КПП від вокзалів організовані безкоштовні трансфери.
На кордоні з Польщею цим пасажирам буде наданий спеціальний поїзд із польських вагонів, який доставить їх до Варшави, де їм забезпечать притулок, їжу і все необхідне для проживання на перший час.
Потяг відправиться з Київського вокзалу о 19:13.
Прибути на вокзал потрібно до початку комендантської години.
На залізничних вокзалах організовано харчування та медична допомога.
Завантаженість пунктів пропуску кожні три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління “Західний кордон”, щоб громадяни мали змогу самі обирати найменш заповнені пункти пропуску.
Всі пункти пропуску на західному кордоні України працюють у цілодобовому режимі.
Посадка здійснюється за наявності квитка.
Всі країни ЄС, що межують з Україною, пускають за наявності паспорта громадянина України.
Нагадаємо, раніше ми писали про евакуацію зі столиці. Читай, як виїхати з Києва.