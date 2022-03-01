Пеший или железнодорожный путь: как украинцам пересечь границу со странами ЕС

Сейчас наша борьба продолжается, поэтому значительное количество мирного населения Украины стремится спасти своих детей и пересечь границу.

Укрзализныця просит людей, которые намерены покинуть Украину, направляться на коридоры со Словакией и Венгрией в Закарпатской области.

Пешие переходы КПП с двумя странами пока не загружены, поэтому именно здесь можно оперативно пересечь границу.

Ко всем КПП от вокзалов организованы бесплатные трансферы.

Пешее пересечение границы

Ужгород — пешеходные переходы Малый Березный и Малые Сельменцы, которые не критически загружены, также УПП Ужгород.

Мукачево — пешеходные переходы Звенково, Косино, Лужанка, Вилок.

Пересечение границы железнодорожными путями

С железнодорожной станции Чоп ходят каждые три часа регулярные поезда Чоп — Захонь (Венгрия).

Укрзализныця прицепит дополнительные вагоны к поезду № 67 Киев — Варшава, чтобы обеспечить выезд прежде всего женщин и детей из Киева.

Укрзализныця прицепит дополнительные вагоны к поезду № 67 Киев — Варшава, чтобы обеспечить выезд прежде всего женщин и детей из Киева. Львов также прицеплен к поезду № 36 сообщением Одесса — Перемышль, чтобы обеспечить спрос на выезд за границу всех желающих пассажиров, дополнительные вагоны по станции.

Укрзалізниця добавляет поезд 23:45 Харьков — Львов.

На границе с Польшей этим пассажирам будет предоставлен специальный поезд из польских вагонов, который доставит их в Варшаву, где им обеспечат убежище, еду и все, что необходимо для проживания на первое время.

Поезд отправится с Киевского вокзала в 19:13.

Прибыть на вокзал нужно до начала комендантского часа.

Условия на ж/д вокзалах

На железнодорожных вокзалах организованы питание и медицинская помощь.

Загруженность пунктов пропуска каждые три часа освещается на странице Западного регионального управления “Западная граница”, чтобы граждане имели возможность сами выбирать наименее заполненные пункты пропуска.

Все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме.

Какие условия выезда

Посадка производится при наличии билета.

Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пускают при наличии паспорта гражданина Украины.

Напомним, ранее мы писали об эвакуации из столицы. Читай, как уехать из Киева.