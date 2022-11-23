Секретный обмен подарками: что такое Тайный Санта — правила игры

Напередодні новорічних свят усі ретельно готуються, аби приготувати найкращі та найприємніші подарунки рідним та близьким. А якщо ти хочеш подарувати тепло комусь з роботи чи навчання, запропонуй пограти в Таємного Санту. Що таке Таємний Санта і які правила гри — читай у матеріалі.

Таємний Санта: як грати — правила

Таємний Санта — це така новорічно-різдвяна гра з подарунками. Сенс полягає в тому, щоб у колективі написати на папірцях імена, згорнути їх та засипати в капелюх чи склянку. Потім кожен має витягнути з капелюха ім’я навмання.

Ти стаєш таємним Сантою для того, чиє ім’я витягнув(-ла). Важливо дотримуватися найголовнішого правила — анонімності. Щоб той, кому ти зробиш подарунок, не дізнався, хто його Таємний Санта.

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Така гра підходить найкраще для компанії від 4-5 людей. Чим більший колектив, тим цікавіше обирати подарунки й здогадуватись, хто ж їх зробив.

Також існує багато сайтів, де можна залишити свої дані та заявку на участь у таємничій грі. Тобі прийде подарунок від незнайомої людини, а ти відправиш свій теж незнайомцю. Чудовий спосіб отримати позитивні емоції й тепло до свята.

Якщо тобі випав хтось, кому ти не знаєш що подарувати, тримай список універсальних подарунків, які будуть корисні кожному:

Павербанк

Рюкзак

Новорічні крафтові іграшки

Корисні солодощі

Термогорня

Печиво з передбаченням

Шопер

Блокнот

Теплі шкарпетки

Подарунковий сертифікат

А якщо на роботі чи в університеті ніхто не бажає грати в Таємного Санту, ти можеш зробити це і самостійно, якщо любиш більше дарувати, а не приймати.

Для цього потрібно вибрати дорогу або цікаву для тебе людину та надіслати їй подарунок. Деякі поштові компанії можуть відправляти посилки анонімно, тож сюрприз точно буде вдалим.

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