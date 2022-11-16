Развивают и дарят радость: идеи подарков для девочки на Новый год

Новогодние праздники, наверное, самые ожидаемые среди детей. Они ждут чуда и радости. Если тебе нужен подарок для ребенка, в материале мы рассказываем об интересных идеях подарков девочке на Новый год.

Интересные идеи подарков девочке на Новый год: точно понадобится

Мы предлагаем тебе идеи для девочек всех возрастов и для любых их хобби. Сохраняй интересные идеи, чтобы выбрать подарок, который точно понравится ребенку.

Популярны среди детей и взрослых сейчас адвент-календари. Они бывают разного наполнения. Это такой бокс, в котором 10-24 окошечка с маленькими подарками на каждый день к Рождеству или Новому году. Они могут быть с игрушками, косметикой или сладостями.

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Если ребенок любит интересные вещи, можно подарить ему исследовательские наборы. К примеру, с раскопками артефактов либо для выращивания игрушечного динозавра. Такие наборы развивают ребенка и оставляют приятный подарок.

Также можно подарить наборы для творчества: рисунки по номерам, картины из цветного песка, наборы для создания браслетов и других украшений, декорирования и аппликации.

Если ребенок постарше, можно заказать набор для изготовления свечей. Такой подарок точно будет полезен, а еще создан своими руками.

Учти увлечения и хобби девочки. Если она любит рисовать, можно подарить краски, мольберты, полотна для картин. А если ей нравится музыка — укулеле, ксилофон или синтезатор.

Если ребенок любит спорт или имеет другой увлечение — подари новую форму или экипировку для занятий.

Также можно подарить велосипед, самокат, скейтборд или ролики. Дети любят активно проводить время, поэтому этот подарок точно пригодится.

Для самых маленьких можно выбрать интерактивные игрушки, которые говорят по-английски, поют или танцуют. Так ребенок начнет учить новое в игровой форме.

А еще можно подарить большие игрушечные наборы врача, повара или магазина.

Для девочек также подойдут сюрпризы с разным наполнением. Например, со сладостями и косметикой или игрушками. Можно подарить косметический набор с пенками, бомбочками и блестками для ванны, бальзамом для губ и детской парфюмированной водой.

Поинтересуйся, какие мультики нравятся твоему ребенку. Возможно, удастся заказать игрушки с героями мультиков или найти тематический конструктор Lego.

И не стоит забывать о сладостях. Лучше всего, если они будут без сахара, органичные. К примеру, натуральные конфеты или пастила.

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