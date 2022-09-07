Толчок к развитию или дополнительная нагрузка? Как волна переселенцев изменила жизнь украинских городов

Из-за полномасштабного вторжения России миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. В результате количество населения в разных городах Украины резко выросло. Больше всего людей приехало во Львов. Еще в апреле мэр города Андрей Садовый говорил, что город не может принимать новых жителей, однако отмечал, что будут стараться жить теснее.

Больше всего переселенцев приняла Киевская, Львовская, Полтавская, Закарпатская и Житомирская области.

Основатель исследовательской компании Active Group Андрей Еременко рассказал The Village Украина, как изменились большие и маленькие города, в которые приехало наибольшее количество внутренне перемещенных лиц.

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Как изменилась экономика городов

Приезд переселенцев оживил экономику городов, ведь люди сформировали дополнительный спрос на разные услуги и товары. Если они арендуют квартиру, то передают деньги местным, платят за коммунальные услуги и т.д.

Некоторые переселенцы придумывают что-то новое и запускают свой бизнес, чем поддерживают экономику страны. Кроме того, увеличились бюджеты учреждений, принимающих ВПЛ.

Вместе с тем у медали есть и обратная сторона. Многие переселенцы покинули свои дома без вещей, также у них не было больших сбережений.

В городах возник вопрос, как накормить, где разместить, обеспечить потребности переселенцев. Была необходимость в создании новой инфраструктуры.

Например, в школах, выполнявших функцию шелтеров, нужно было обустроить спальные места, душевые и прачечные. Это требовало средств, часть расходов взяли на себя благотворительные фонды и волонтеры, другую — местные бюджеты.

Как изменилась инфраструктура

Разумеется, увеличилось население — выросли очереди, количество людей в парках, появился дефицит товаров. У местных жителей могло возникать чувство дискомфорта, ведь сложно было даже найти место, где попить кофе.

— Спрос на кафе сразу был очень высоким. Как оказалось, это не то, что люди откладывают на потом. Наоборот, посетить кафе стало способом проложить мостик к нормальной жизни, дать себе что-то привычное и рутинное, — рассказывает основатель кафе и пекарни Хліб Є в Тернополе Алексей Широков.

Значительно сложнее стало найти место на парковке, появились пробки на дорогах, даже если в городе их не было. Также может быть проблема с количеством мест для обучения детей в школах и детских садах.

Новые возможности для городов

Для больших городов значительное количество переселенцев создало нагрузку на инфраструктуру, но для городов, где проживает около 30 тыс. человек, это стало толчком для развития.

Из маленьких городов из-за нехватки рабочих мест и отсутствия развития могла выезжать молодежь, но сейчас все изменилось. Новые люди сделали такие города более активными и “молодыми”.

Часть переселенцев переехала из больших городов, и местные говорят о них, как о людях с другим мышлением. Они самореализуются в новом городе, чем одновременно улучшают сам город.

Также среди ВПЛ есть специалисты, которых часто не хватало на местах: врачи, косметологи, технические специалисты. Поэтому увеличение переселенцев в больших городах улучшило экономику, а маленькие вдохновило на развитие.

Ранее мы рассказывали о переселенцах из Мариуполя, открывших кафе во Львове.

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