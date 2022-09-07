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Толчок к развитию или дополнительная нагрузка? Как волна переселенцев изменила жизнь украинских городов

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 сентября 2022, 08:00
Як змінилося життя українських міст з приїздом переселенців
Фото: Pexels

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