Толчок к развитию или дополнительная нагрузка? Как волна переселенцев изменила жизнь украинских городов

Из-за полномасштабного вторжения России миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. В результате количество населения в разных городах Украины резко выросло. Больше всего людей приехало во Львов. Еще в апреле мэр города Андрей Садовый говорил, что город не может принимать новых жителей, однако отмечал, что будут стараться жить теснее.
Больше всего переселенцев приняла Киевская, Львовская, Полтавская, Закарпатская и Житомирская области.
Основатель исследовательской компании Active Group Андрей Еременко рассказал The Village Украина, как изменились большие и маленькие города, в которые приехало наибольшее количество внутренне перемещенных лиц.
Приезд переселенцев оживил экономику городов, ведь люди сформировали дополнительный спрос на разные услуги и товары. Если они арендуют квартиру, то передают деньги местным, платят за коммунальные услуги и т.д.
Некоторые переселенцы придумывают что-то новое и запускают свой бизнес, чем поддерживают экономику страны. Кроме того, увеличились бюджеты учреждений, принимающих ВПЛ.
Вместе с тем у медали есть и обратная сторона. Многие переселенцы покинули свои дома без вещей, также у них не было больших сбережений.
В городах возник вопрос, как накормить, где разместить, обеспечить потребности переселенцев. Была необходимость в создании новой инфраструктуры.
В городах возник вопрос, как накормить, где разместить, обеспечить потребности переселенцев. Была необходимость в создании новой инфраструктуры.
Например, в школах, выполнявших функцию шелтеров, нужно было обустроить спальные места, душевые и прачечные. Это требовало средств, часть расходов взяли на себя благотворительные фонды и волонтеры, другую — местные бюджеты.
Разумеется, увеличилось население — выросли очереди, количество людей в парках, появился дефицит товаров. У местных жителей могло возникать чувство дискомфорта, ведь сложно было даже найти место, где попить кофе.
— Спрос на кафе сразу был очень высоким. Как оказалось, это не то, что люди откладывают на потом. Наоборот, посетить кафе стало способом проложить мостик к нормальной жизни, дать себе что-то привычное и рутинное, — рассказывает основатель кафе и пекарни Хліб Є в Тернополе Алексей Широков.
Значительно сложнее стало найти место на парковке, появились пробки на дорогах, даже если в городе их не было. Также может быть проблема с количеством мест для обучения детей в школах и детских садах.
Для больших городов значительное количество переселенцев создало нагрузку на инфраструктуру, но для городов, где проживает около 30 тыс. человек, это стало толчком для развития.
Из маленьких городов из-за нехватки рабочих мест и отсутствия развития могла выезжать молодежь, но сейчас все изменилось. Новые люди сделали такие города более активными и “молодыми”.
Часть переселенцев переехала из больших городов, и местные говорят о них, как о людях с другим мышлением. Они самореализуются в новом городе, чем одновременно улучшают сам город.
Также среди ВПЛ есть специалисты, которых часто не хватало на местах: врачи, косметологи, технические специалисты. Поэтому увеличение переселенцев в больших городах улучшило экономику, а маленькие вдохновило на развитие.
Ранее мы рассказывали о переселенцах из Мариуполя, открывших кафе во Львове.
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