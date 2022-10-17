Как сделать тыкву на Хэллоуин 2022: простой способ даже для тех, кто никогда этого не делал

Вирізане обличчя на гарбузі називають світильником Джека.
Згідно з легендою, п’яниця Джек двічі обдурив диявола, і після своєї смерті його не пустили ні в рай, ні в пекло. Саме тому він блукав землею, освітлюючи шлях вугликом у гарбузі.
Для того, щоб самостійно зробити гарбуз на Геловін, тобі знадобиться небагато часу та сил.
Як зробити гарбуз на Геловін 2022 — дивись у матеріалі.
Фото — Unsplash
А поки ти запалюєш свічки і запасаєшся гарбузами, читай матеріал про те, як зекономити на опаленні взимку.
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