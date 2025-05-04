Для бегунов, трудоголиков и аллергиков: как выбрать собаку для любого образа жизни

Для людей с аллергией, трудоголиков, бегунов и даже для любителей плавания — каждый может подобрать собаку под свой образ жизни. Да, собака не товар, но выбирать ее следует осмотрительно. Ведь твой режим дня и привычки могут не подходить ей, а значит, это усложнит жизнь и тебе, и песику.

The Guardian попросили профессионального дрессировщика собак Грэма Холла дать советы, как выбрать ту самую собаку, с которой вы найдете общий язык.

Как выбрать собаку: советы для будущих пет-перентов

Эксперт предупреждает, что все собаки — это индивидуальности. И даже устоявшиеся характеристики породы не могут гарантировать 100% соответствия. Но некоторые ориентиры все же существуют.

Для семей лучше подойдут спокойные и преданные собаки, например лабрадор.

— Лабрадор — хороший выбор для первой собаки в семье. Они достаточно спокойны с детьми. Но, несмотря на некоторые сомнения, стаффордширские бультерьеры всегда были известны как собаки-няньки. Обычно они очень хорошо ладят с семьями, — говорит Грэм Холл.

Для городской жизни лучше выбирать маленьких собак, а именно породы-компаньоны. Если есть время на груминг, выбери померанца.

Другой вариант — мопсы, но следует серьезно обдумать их проблемы со здоровьем, потому что некоторым собакам с очень короткими носами может быть тяжело дышать.

Сельская жизнь требует рабочих пород. Если в твоем угодье есть много места, чтобы выпустить собачку на пробежку, выбирай спаниелей и бордер-колли.

Пенсионерам стоит выбрать не слишком энергичную собаку, например, кого-то из терьеров: йоркширского или джек-рассела.

Хотя понятия гипоаллергенной собаки не существует, впрочем, некоторые собаки являются меньшим триггером для появления аллергии. К примеру, породы с вьющейся шерстью меньше линяют. А вот боксеры и ротвейлеры не очень удачный вариант, ведь они пускают слюну, которая тоже провоцирует аллергию.

Для тех, кто работает в офисе и пользуется общественным транспортом, лучше выбрать маленькую собаку, которая будет ждать на совещаниях и не будет слишком лаять. Песик кокапу — гибрид кокер-спаниеля и пуделя — это безопасный выбор.

Для эмоциональной поддержки нужна спокойная собака вроде лабрадора. Они в целом являются хорошим вариантом, могут стать собаками-помощниками или поводырями. Также попробуй сенбернара.

Лучшим охранником для дома станет немецкая овчарка, которую используют полиция и военные. Если же не нравится лай и выпадение шерсти, ротвейлер может быть гораздо лучшим компаньоном.

Если нужен компаньон для плавания, выбери пуделя, которого вывели для преследования дичи по воде, или испанскую или португальскую водяную собаку. А для сопровождения на пробежках выбирай бордер-колли.

А другие практические советы по выбору собаки и что обязательно надо знать собрали в материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.