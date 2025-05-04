Для бегунов, трудоголиков и аллергиков: как выбрать собаку для любого образа жизни

Фото Unsplash Для людей с аллергией, трудоголиков, бегунов и даже для любителей плавания — каждый может подобрать собаку под свой образ жизни. Да, собака не товар, но выбирать ее следует осмотрительно. Ведь твой режим дня и привычки могут не подходить ей, а значит, это усложнит жизнь и тебе, и песику. The Guardian попросили профессионального дрессировщика собак Грэма Холла дать советы, как выбрать ту самую собаку, с которой вы найдете общий язык. Как выбрать собаку: советы для будущих пет-перентов Эксперт предупреждает, что все собаки — это индивидуальности. И даже устоявшиеся характеристики породы не могут гарантировать 100% соответствия. Но некоторые ориентиры все же существуют. Для семей лучше подойдут спокойные и преданные собаки, например лабрадор. — Лабрадор — хороший выбор для первой собаки в семье. Они достаточно спокойны с детьми. Но, несмотря на некоторые сомнения, стаффордширские бультерьеры всегда были известны как собаки-няньки. Обычно они очень хорошо ладят с семьями, — говорит Грэм Холл. Unsplash Для городской жизни лучше выбирать маленьких собак, а именно породы-компаньоны. Если есть время на груминг, выбери померанца. Другой вариант — мопсы, но следует серьезно обдумать их проблемы со здоровьем, потому что некоторым собакам с очень короткими носами может быть тяжело дышать. Unsplash Сельская жизнь требует рабочих пород. Если в твоем угодье есть много места, чтобы выпустить собачку на пробежку, выбирай спаниелей и бордер-колли. Пенсионерам стоит выбрать не слишком энергичную собаку, например, кого-то из терьеров: йоркширского или джек-рассела. Unsplash Читать по теме Почему мы платим больше за комфорт кошек и собак, чем за спасение животных, которые в опасности Мы ставим животных на разные ступени ценности, и экономика поведения это подтверждает. Почему это происходит? Хотя понятия гипоаллергенной собаки не существует, впрочем, некоторые собаки являются меньшим триггером для появления аллергии. К примеру, породы с вьющейся шерстью меньше линяют. А вот боксеры и ротвейлеры не очень удачный вариант, ведь они пускают слюну, которая тоже провоцирует аллергию. Unsplash Для тех, кто работает в офисе и пользуется общественным транспортом, лучше выбрать маленькую собаку, которая будет ждать на совещаниях и не будет слишком лаять. Песик кокапу — гибрид кокер-спаниеля и пуделя — это безопасный выбор. Для эмоциональной поддержки нужна спокойная собака вроде лабрадора. Они в целом являются хорошим вариантом, могут стать собаками-помощниками или поводырями. Также попробуй сенбернара. Unsplash Лучшим охранником для дома станет немецкая овчарка, которую используют полиция и военные. Если же не нравится лай и выпадение шерсти, ротвейлер может быть гораздо лучшим компаньоном. Если нужен компаньон для плавания, выбери пуделя, которого вывели для преследования дичи по воде, или испанскую или португальскую водяную собаку. А для сопровождения на пробежках выбирай бордер-колли. Unsplash А другие практические советы по выбору собаки и что обязательно надо знать собрали в материале.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Животные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter