Топ-5 книг для рождественского Digital-detox: маленькая пауза, когда реальность слишком громкая

В стране, где новости обновляются быстрее, чем успеваешь сделать глоток утреннего кофе, а тревожные извещения иногда звучат чаще, чем рождественские колокольчики, — настоящая роскошь — это не подарки под елкой, а несколько часов тишины.

В конце года, когда усталость от войны и шума накатывается особенно остро, нам всем нужна маленькая передышка. Пауза, в которой можно выдохнуть, замедлиться и вернуть себе чувство внутреннего тепла, безопасности и присутствия в данный момент.

Мы собрали пять книг от украинского издательства READBERRY. Это те тексты, которые не шумят в голове, а наоборот помогают выключить фоновый информационный гул и погрузиться в атмосферную историю.

“Бумажная принцесса”: горячий рителинг Золушки с вайбом “Сплетницы”

Эрин Ватт (креативный дуэт Джен Фредерик и Эл Кеннеди) создали историю, в которой смешаны роскошь, скандалы, запретные чувства и атмосфера элитной школы, где каждый скрывает свои травмы. Это современная сказка для взрослых, где вместо феи драматические повороты, а вместо волшебного дворца — имение Роялов с собственными правилами.

Сюжет закручивается вокруг Эллы Гарпера. Это сильная и уязвимая девушка, которая после потери родителей вдруг оказывается в мире богатства и власти. Названный опекун Каллум Роял вытаскивает ее из жизни, исполненной бедности и борьбы, и приводит в дом, где ее уже ждут пятеро красивых, опасных и травмированных братьев. Их лидер Рид — холодный, привлекательный и запрещенный — становится центром напряжения, магнетизма и главной драматической интриги.

Это книга с мощной эмоциональностью: горячие сцены, смелые тропы, скелеты в шкафах и множество поворотов, держащих в напряжении. “Бумажная принцесса” погружает в мир привилегий и темных желаний, где все кажутся идеальными только на первый взгляд. И, несмотря на пикантность сюжета, сердцем этой истории является Элла, девушка, которая умеет выживать, не теряя человечности.

Миллиард, четыре наследника и одна девушка: в чем магия “Игорь наследников”

Если тебе нужна история, способная полностью “переключить” с новостной ленты, эта серия работает безотказно. Дженнифер Линн Барнс создала мир, затягивающий так, что телефон хочется отложить сам по себе.

Айвори — обычная семнадцатилетняя девушка с непростым прошлым, которая вдруг узнает, что стала… наследницей состояния миллиардера Тобиаса Готорна. Но за это наследие нужно бороться: год в запутанном, полном тайн Готорн-хаусе и сосуществование с четырьмя невероятно разными братьями, каждый из которых имеет свои мотивы, симпатии и демоны.

Это история об интеллектуальных дуэлях, скрытых ходах и загадках, тянущихся из прошлого. О блеске, власти, состязательности и флирте, который только подогревает напряжение. Здесь все построено как большая игра, где никто не говорит правды до конца, а главная героиня должна научиться выигрывать, чтобы выжить.

Серия читается как глоток остросюжетного адреналина: быстрый темп, хитросплетение отношений, миры миллиардеров, всегда интересно рассматривать вблизи, и загадки, буквально заставляют переворачивать страницы. Именно тот случай, когда история настолько объемна и увлекательна, что реальность успокаивается сама собой.

“Обессиленная” и “Безрассудная”: темное фэнтези-происшествие в мире Илии

Первая книга серии, “Обессиленная”, переносит читателя в королевство Илия, где Чума Рожденных сделала одних необычайными и сильными, а других оставила обычными. Пейден Грей — обычная воровка, притворяющаяся Экстрасенсом, внезапно оказывается в водовороте событий, когда случайно спасает принца Кая Азера.

Ей придется участвовать в смертельно опасных испытаниях, балансируя между хитростью, выживанием и непредсказуемым расположением Кая. Эта книга увлекает стремительным сюжетом, неожиданными поворотами и напряжением, которое держит до последней страницы.

Продолжение, “Безрассудная”, ожидается 15 января 2026 года. События книги разворачиваются после Игр: Пейден, выживший и убивший короля, становится символом восстания, а принц Кай — ее преследователем. Эта часть обещает еще больше опасностей, драматических отношений и сердечного напряжения, ведь любовь и ненависть здесь переплетены неотделимо. Идеальная история для тех, кто ценит динамичную фэнтези с яркими персонажами и высокими ставками.

“Теперь мы настоящие” — второй шанс для любви, которую не забыть

Люси всегда была миленькой девушкой, за которой никто серьезно не гнался, а ее сердце по-настоящему пережило только из-за Грегора. Два года по их летнему роману прошли, а чувства не умерли — и вот он снова в ее жизни, да еще в паре ведут университетский подкаст. Напряжение, драмы, волны эмоций и ностальгия по первой влюбленности — все смешалось в бешеный коктейль, от которого трудно оторваться.

Эта книга о подлинности: болезненные моменты, искренние признания, вторые шансы и ощущение, что любовь может найти путь назад даже через годы. “Теперь мы настоящие” дает возможность погрузиться в интенсивные эмоции, переживания героев и тихую радость, когда все идет “по-настоящему”. Идеально для чтения по вечерам, когда хочется немного тепла, немного драмы и немного себя.

“Дочь хранителя огня”: защищать общину — выжить самому

Донис Фонтейн — обычная 18-летняя студентка с любовью к хоккею, утренним пробежкам и лучшей подруге Лили. Но ее будничная жизнь исчезает, когда город охватывает ряд загадочных убийств, и Донис оказывается в центре смертельно опасного расследования, где на кону безопасность всего общества.

Это история о смелости, ответственности и выборе, который определяет не только собственную судьбу, но и судьбу тех, кого ты стремишься защитить. Донос должен балансировать между страхом и решительностью, оберегая друзей, близких и общину, а в дополнение к ее жизни может коснуться любви.

Номинант Goodreads Choice Award в категориях “Любимая художественная литература для молодежи” и “Любимый дебют” (2021). Более 90 000 пятизвездочных оценок на Goodreads доказывают: эта книга держит в напряжении до последней страницы. Идеально для тех, кто хочет погрузиться в мир интриг, опасностей и острых эмоций, где личная отвага связана с судьбой общества.

