Топ-5 книжок для різдвяного Digital-detox: маленька пауза, коли реальність надто гучна

У країні, де новини оновлюються швидше, ніж встигаєш зробити ковток ранкової кави, а тривожні сповіщення іноді звучать частіше, ніж різдвяні дзвіночки, — справжня розкіш це не подарунки під ялинкою, а кілька годин тиші.

Наприкінці року, коли втома від війни й інформаційного шуму накочується особливо гостро, нам усім потрібен маленький перепочинок. Пауза, у якій можна видихнути, уповільнитися й повернути собі відчуття внутрішнього тепла, безпеки й присутності в моменті.

Ми зібрали п’ять книжок від українського видавництва READBERRY. Це ті тексти, які не шумлять у голові, а навпаки — допомагають вимкнути фоновий інформаційний гул і зануритися в атмосферну історію.

“Паперова принцеса”: гарячий рітелінг Попелюшки з вайбом “Пліткарки”

Ерін Ватт (креативний дует Джен Фредерік та Ел Кеннеді) створили історію, у якій змішані розкіш, скандали, заборонені почуття та атмосфера елітної школи, де кожен приховує власні травми. Це сучасна казка для дорослих, де замість феї — драматичні повороти, а замість чарівного палацу — маєток Роялів із власними правилами.

Сюжет закручується навколо Елли Гарпер. Це сильна і вразлива дівчина, яка після втрати батьків раптом опиняється у світі багатства та влади. Названий опікун Каллум Роял витягує її з життя, сповненого бідності й боротьби, і приводить у дім, де на неї вже чекають п’ятеро вродливих, небезпечних і травмованих братів. Їхній лідер Рід — холодний, привабливий і заборонений — стає центром напруги, магнетизму і головної драматичної інтриги.

Це книга з потужною емоційністю: гарячі сцени, сміливі тропи, скелети в шафах і безліч поворотів, які тримають у напрузі. «Паперова принцеса» занурює у світ привілеїв і темних бажань, де всі здаються ідеальними тільки на перший погляд. І попри пікантність сюжету, серцем цієї історії є Елла, дівчина, яка вміє виживати, не втрачаючи людяності.

Мільярд, чотири спадкоємці й одна дівчина: у чому магія “Ігор спадкоємців”

Якщо тобі потрібна історія, здатна повністю “переключити” із новинної стрічки, — ця серія працює безвідмовно. Дженніфер Лінн Барнс створила світ, який затягує так, що телефон хочеться відкласти сам по собі.

Айворі — звичайна сімнадцятирічна дівчина з непростим минулим, яка раптом дізнається, що стала… спадкоємицею статків мільярдера Тобіаса Готорна. Але за цей спадок треба боротися: рік у заплутаному, повному таємниць Готорн-хаусі та співіснування з чотирма неймовірно різними братами, кожен з яких має свої мотиви, симпатії й демони.

Це історія про інтелектуальні дуелі, приховані ходи й загадки, що тягнуться з минулого. Про блиск, владу, змагальність і флірт, який лише підігріває напругу. Тут усе побудовано як велика гра, де ніхто не говорить правди до кінця, а головна героїня мусить навчитися вигравати, аби вижити.

Серія читається як ковток гостросюжетного адреналіну: швидкий темп, хитросплетіння стосунків, світи мільярдерів, які завжди цікаво розглядати зблизька, та загадки, що буквально змушують перевертати сторінки. Саме той випадок, коли історія настільки об’ємна й захоплива, що реальність стишується сама собою.

“Безсила” та “Безрозсудна”: темна фентезі-пригода у світі Ілії

Перша книга серії, “Безсила”, переносить читача у королівство Ілія, де Чума Народжених зробила одних надзвичайними й сильними, а інших залишила звичайними. Пейден Ґрей — звичайна злодійка, що вдає з себе Екстрасенса, раптово опиняється у вирі подій, коли випадково рятує принца Кая Азера.

Їй доведеться брати участь у смертельно небезпечних випробуваннях, балансуючи між хитрістю, виживанням та непередбачуваною прихильністю Кая. Ця книга захоплює стрімким сюжетом, несподіваними поворотами й напругою, що тримає до останньої сторінки.

Продовження, “Безрозсудна”, очікується 15 січня 2026 року. Події книги розгортаються після Ігор: Пейден, що вижила та вбила короля, стає символом повстання, а принц Кай — її переслідувачем. Ця частина обіцяє ще більше небезпек, драматичних стосунків та серцевого напруження, адже любов і ненависть тут переплетені невіддільно. Ідеальна історія для тих, хто цінує динамічне фентезі з яскравими персонажами та високими ставками.

“Тепер ми справжні” — другий шанс для кохання, яке не забути

Люсі завжди була миленькою дівчиною, за якою ніхто серйозно не гнався, а її серце по-справжньому зболіло лише через Ґреґора. Два роки по їхньому літньому роману минули, а почуття не вмерли — і ось він знову в її житті, та ще й у парі ведуть університетський подкаст. Напруга, драми, хвилі емоцій і ностальгія по першій закоханості — усе змішалося в шалений коктейль, від якого важко відірватися.

Ця книга про справжність: болючі моменти, щирі визнання, другі шанси й відчуття, що любов може знайти шлях назад навіть через роки. “Тепер ми справжні” дає можливість зануритися в інтенсивні емоції, переживання героїв і тиху радість, коли все йде “по-справжньому”. Ідеально для читання вечорами, коли хочеться трохи тепла, трохи драми та трохи себе.

“Дочка хранителя вогню”: захищати громаду — вижити самому

Доніс Фонтейн — звичайна 18-річна студентка з любов’ю до хокею, ранкових пробіжок і найкращої подруги Лілі. Але її буденне життя зникає, коли місто охоплює низка загадкових убивств, і Доніс опиняється в центрі смертельно небезпечного розслідування, де на кону — безпека всієї громади.

Це історія про сміливість, відповідальність і вибір, який визначає не лише власну долю, а й долю тих, кого ти прагнеш захистити. Доніс мусить балансувати між страхом і рішучістю, оберігаючи друзів, близьких і громаду, а на додачу її життя може торкнутися кохання.

Номінант Goodreads Choice Award у категоріях “Улюблена художня література для молоді” та “Улюблений дебют” (2021). Понад 90 000 п’ятизіркових оцінок на Goodreads доводять: ця книга тримає у напрузі до останньої сторінки. Ідеально для тих, хто хоче зануритися у світ інтриг, небезпек і гострих емоцій, де особиста відвага пов’язана з долею громади.

