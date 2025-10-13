Уже хочется снега? ТОП-9 книг с зимним настроением

Осень постепенно уступает место зиме: дни становятся короче, вечера уютнее, а в воздухе чувствуется предвкушение праздников. Это идеальное время закутаться в плед, заварить ароматный чай или какао с корицей и погрузиться в книги, которые пахнут снегом, хвоей и теплом.

Для тех, кто уже мечтает о первых снежинках за окном, блеске гирлянд и аромате имбирного печенья, мы собрали подборку историй, в которых есть все: любовь, приключения, тайны и зимняя магия.

Эти девять книг помогут почувствовать атмосферу праздника задолго до того, как выпадет первый снег.

Срібний снігопад — Лаура Вуд

Нежная, романтичная и атмосферная история о юной Фрее, которая отправляется навстречу своей мечте. Ее ждут первое чувство, обман, интриги и испытания, но финал — как настоящее рождественское чудо.

События разворачиваются в ноябре–декабре, среди заснеженных лондонских улиц и старинных поместий. Эта книга дышит поэзией, элегантностью и зимним волшебством — словно шекспировская пьеса в современном мире.

Так чи інакше — Кара Мак-Довелл

Зимние каникулы превращаются для главной героини Пейдж в приключение, полное выбора, любви и мистики. Она должна решить: поехать в Аризону с парнем, который ей нравится, или отправиться в Нью-Йорк — город своей мечты.

Но судьба вмешивается в самый неожиданный момент, и Пейдж получает шанс прожить оба варианта жизни. Книга напоминает лучшие романтические фильмы 2000-х: легкая, остроумная и искренняя.

Усе, що я хочу на Різдво — Венди Лоджиа

Трогательная рождественская комедия с любовным треугольником и настоящим праздничным настроением. Главная героиня Бейли — фанатка Рождества, и в этом году она мечтает поцеловаться под омелой.

Но не все так просто: на ее сердце претендуют сразу двое — обаятельный Чарли с британским акцентом и харизматичный Джейкоб. Кто из них станет тем самым — узнаете под звон рождественских колокольчиков.

Зимові мрії. Наче сніг падаємо — Айла Дейд

История о фигуристке Пейслі, посвятившей всё спорту — пока в ее жизни не появляется Нокс, дерзкий сноубордист с горячим сердцем. Их чувства — как катание по тонкому льду: опасно, страстно и незабываемо.

Это роман о выборе между мечтой и любовью, о риске и нежности, способной растопить даже арктический лёд.

Зимові мрії. Наче вогонь палаємо — Айла Дейд

Продолжение горячей зимней серии. В центре сюжета — игрок НХЛ Ваятт, который потерял любимую из-за собственной ошибки. Ария возвращается в Аспен, и у него появляется шанс все исправить.

Это история о втором шансе, прощении и борьбе за любовь на фоне ледовых арен и зимних страстей.

Дари волхвів. Історії під різдвяні дзвони (збірка)

Сборник коротких, но глубоких рассказов от классиков и современных авторов — от О. Генри и Диккенса до Дары Корний и Остапа Украинца.

В этих историях есть все: вера в чудо, разочарование, преданность, дружба, страх и надежда. Каждая страница пахнет праздником и напоминает, что даже в самую тёмную зиму есть место свету.

Незнайомці вночі — Ксения Томашева

Мистический детектив с нотками хоррора, романтики и технотриллера. Все начинается с исчезновения девушки в собственной квартире, а дальше — кибератаки, странные сообщения и загадочная метель, будто управляющая людьми.

Это история о том, как ночь и зима стирают грань между реальностью и кошмаром. И о любви, которая вспыхивает даже в самую темную ночь.

Це Крістмас, крихітко— Трейси Андрин

Теплая и уютная история любви, напоминающая любимые рождественские фильмы. Финли возвращается в родной город на праздники и встречает своего бывшего одноклассника Артура — парня, который когда-то раздражал, но теперь кажется совсем другим.

Роман о принятии, семье, вторых шансах и той магии, которую приносит только Рождество.

Вінтер. Хроніки Місяця — Марісса Маєр

Финальная часть серии Хроники Місяця, где знакомые принцессы получают новые роли: Золушка — хакерка, Красная Шапочка — авантюристка, Рапунцель — киборг.

Это современное феминистское переосмысление сказок, где героини сами спасают принцев и королевства. Идеально для тех, кто хочет почувствовать волшебство — но по-новому.

Раньше мы рассказывали, почему важно читать детям сказки.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!