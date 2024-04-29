Кто может выехать за границу: законные основания для пересечения 2024

В Украине длится всеобщая мобилизация. Во время нее ВСУ постоянно должны пополняться новыми военными. Также в период военного положения действует запрет на выезд для некоторых категорий лиц. Кто может выехать за границу на законных основаниях 2024 — читай в материале.
Согласно информации на сайте ГПСУ, имеют законные основания для выезда за границу следующие категории граждан во время войны:
Важно: выезд студентов-мужчин не разрешается. Это возможно при условии обучения на академической мобильности и при наличии документов, которые это подтверждают.
Мужчины, у которых есть рабочая виза страны ЕС, для выезда должны иметь документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации и которое имеет право на выезд из Украины. Документы от других стран не дают право на выезд военнообязанным.
Для тех, у кого есть гражданство, кроме украинского, выезд возможен только после издания Указа Президента Украины о потере украинского гражданства лицом.
Должностные лица и государственные служащие разных уровней органов власти и субъектов хозяйствования, в том числе забронированные чиновники, народные депутаты, депутаты местных советов, судьи, прокуроры, государственные служащие — могут пересекать границу на основании документов о служебных командировках.
Не в служебную командировку такие лица могут выезжать за границу в случаях:
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