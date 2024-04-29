Кто может выехать за границу: законные основания для пересечения 2024

В Украине длится всеобщая мобилизация. Во время нее ВСУ постоянно должны пополняться новыми военными. Также в период военного положения действует запрет на выезд для некоторых категорий лиц. Кто может выехать за границу на законных основаниях 2024 — читай в материале.

Кто может выехать за границу 2024 года: полный перечень

Согласно информации на сайте ГПСУ, имеют законные основания для выезда за границу следующие категории граждан во время войны:

Лица, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья и исключены из военного учета. Мужчины, которые постоянно проживают за границей (с постоянным местожительством за границей). Они могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспорте, штампа взятия на консульский учет или справки о пребывании на консульском учете. Военнообязанные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО, ООС или полномасштабной войны — при наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих факт гибели или исчезновения, а также отсрочки от призыва на военную службу. Лица с инвалидностью и те, кто сопровождают близких родственников на лечение. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу, если они сопровождают родственников с инвалидностью I или II группы, тяжелобольных перинатальными поражениями и другими заболеваниями, при наличии подтверждающего заключения врачебно-консультативной комиссии. Они могут выезжать и самостоятельно, на основании справки о пребывании этих лиц на консульском учете и документах, дающих право на выезд. Родители-одиночки. Водители, перевозящие медицинские грузы, гуманитарную помощь, волонтеры. Могут выезжать за границу водители компаний с лицензиями на международные перевозки. Информация о водителях должна находиться в информационной системе Укртрансбезопасности. Пересекать границу могут водители-волонтеры, которые везут грузы для ВСУ, работники железной дороги. Военнообязанные, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Определяющим фактором является содержание, а не отцовство. Для выезда следует подготовить список документов. Люди с инвалидностью I-III группы. Мужчины с инвалидностью могут пересекать границу при наличии документов, подтверждающих этот статус. Спортсмены и деятели культуры. Разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого необходимо иметь решение Министерства молодежи и спорта о включении в состав участников соревнований и другие. Деятели культуры могут выехать за границу с целью благотворительного сбора денег или представления Украины на международной арене. Выезд проходит на основании решения Минкульта. Моряки. Могут пересечь границу мужчины, которые работают на морских судах, судах внутреннего плавания или те, кто проходят практическую подготовку на судах. Для выезда необходимы трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о контракте. Раненые военнослужащие или военнослужащие, проходящие военное обучение за границей. Они должны иметь направление на лечение за границу и письмо от Минздрава. Забронированные работники могут выезжать за границу при наличии выписки из приказа Министерства экономики, командировочных документов. Женщины, кроме военнообязанных.

Важно: выезд студентов-мужчин не разрешается. Это возможно при условии обучения на академической мобильности и при наличии документов, которые это подтверждают.

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Мужчины, у которых есть рабочая виза страны ЕС, для выезда должны иметь документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации и которое имеет право на выезд из Украины. Документы от других стран не дают право на выезд военнообязанным.

Для тех, у кого есть гражданство, кроме украинского, выезд возможен только после издания Указа Президента Украины о потере украинского гражданства лицом.

Выезд за границу госслужащих 2024

Должностные лица и государственные служащие разных уровней органов власти и субъектов хозяйствования, в том числе забронированные чиновники, народные депутаты, депутаты местных советов, судьи, прокуроры, государственные служащие — могут пересекать границу на основании документов о служебных командировках.

Не в служебную командировку такие лица могут выезжать за границу в случаях:

посещение отцом или матерью, воспитывающей ребенка до 18 лет самостоятельно, за границей;

для лечения за границей на основании документов, дающих право на выезд и при наличии письма Министерства здравоохранения;

на основании решения начальника Государственной пограничной службы Украины, в случае если у госслужащего за границей умер близкий родственник.

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