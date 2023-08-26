Если не успел(-ла) отдохнуть летом. Куда поехать на море в октябре: советы

Октябрь — это месяц, когда лето уже далеко за горизонтом, но многие из нас еще стремятся ощутить теплый песок под ногами и окунуться в соленые волны моря. В этот период туристический сезон во многих популярных курортах уже начинает затихать, но температура воды еще остается приятной для купания.

Для отдыхающих это прекрасная возможность убежать от серой обыденности и насладиться осенним солнцем и морем. Но куда именно стоит ехать, чтобы еще немного погреться на солнышке? Рассмотрим самые интересные варианты для октябрьского отдыха на море — далее в материале.

Куда поехать в октябре на море

Египет

Египет остается одним из самых популярных направлений в октябре благодаря стабильному климату и теплому Красному морю. Советуем для отдыха выбирать курортные города, в частности, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Марса-Алам.

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Кроме пляжного отдыха, можно посетить памятники древней культуры: пирамиды, храмы Луксора, долину Царей. Также не пропусти возможность погрузиться с аквалангом, чтобы открыть для себя яркие краски морского мира.

Турция

Несмотря на то, что воды могут быть немного прохладнее, южные курорты, такие как Анталия, Кемер, Алания, Сиде все еще привлекательны для пляжного отдыха.

Преимуществами отдыха в Турции в октябре является меньший наплыв туристов, отсутствие экстремальной жары и низкие цены. Посети исторические достопримечательности, в частности Ворота Адриана или руины древнего города Фаселис. Также советуем тебе попробовать блюда местной кухни и традиционные бани — хаммамы.

ОАЭ

В ОАЭ температура становится менее жаркой, что делает октябрь идеальным временем для посещения этой страны.

Дубай предлагает невероятные небоскребы, роскошные торговые центры и захватывающий пустынный пейзаж. Абу-Даби славится своей архитектурной красотой и культурными местами.

А температура воды в этот период в ОАЭ составляет около 25 градусов и прекрасно подходит для комфортного плавания.

Крит

Если ты ищешь комбинацию культуры, истории и пляжного отдыха, греческий остров Крит будет идеальным выбором. В октябре на Крите сохраняется приятная и теплая температура воздуха, а вода прогревается до комфортных 23 градусов.

Там ты сможешь посетить Кносский дворец, лабиринт Минотавра, пещеру Зевса и много различных древних памятников древней истории.

Кроме того, советуем насладиться греческой кухней, посетить традиционные деревни и окунуться в кристально чистые воды острова.

Испания

Октябрь — это время, когда температуры остаются приятными, а толпы туристов существенно уменьшаются. Наслаждайся природой таких замечательных курортов как Коста-Брава, Коста-Бланка и Коста-Дорада. Также если ты предпочитаешь Испанию — советуем полететь на Канарские острова и Тенерифе.

В этот сезон Испания остается прекрасным местом для пляжного отдыха. А посещение местных памятников архитектуры, парков и исторических мест сделают твой отпуск незабываемым.

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