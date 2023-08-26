Если не успел(-ла) отдохнуть летом. Куда поехать на море в октябре: советы

Октябрь — это месяц, когда лето уже далеко за горизонтом, но многие из нас еще стремятся ощутить теплый песок под ногами и окунуться в соленые волны моря. В этот период туристический сезон во многих популярных курортах уже начинает затихать, но температура воды еще остается приятной для купания.
Для отдыхающих это прекрасная возможность убежать от серой обыденности и насладиться осенним солнцем и морем. Но куда именно стоит ехать, чтобы еще немного погреться на солнышке? Рассмотрим самые интересные варианты для октябрьского отдыха на море — далее в материале.
Египет остается одним из самых популярных направлений в октябре благодаря стабильному климату и теплому Красному морю. Советуем для отдыха выбирать курортные города, в частности, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Марса-Алам.
Кроме пляжного отдыха, можно посетить памятники древней культуры: пирамиды, храмы Луксора, долину Царей. Также не пропусти возможность погрузиться с аквалангом, чтобы открыть для себя яркие краски морского мира.
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Несмотря на то, что воды могут быть немного прохладнее, южные курорты, такие как Анталия, Кемер, Алания, Сиде все еще привлекательны для пляжного отдыха.
Преимуществами отдыха в Турции в октябре является меньший наплыв туристов, отсутствие экстремальной жары и низкие цены. Посети исторические достопримечательности, в частности Ворота Адриана или руины древнего города Фаселис. Также советуем тебе попробовать блюда местной кухни и традиционные бани — хаммамы.
В ОАЭ температура становится менее жаркой, что делает октябрь идеальным временем для посещения этой страны.
Дубай предлагает невероятные небоскребы, роскошные торговые центры и захватывающий пустынный пейзаж. Абу-Даби славится своей архитектурной красотой и культурными местами.
Дубай предлагает невероятные небоскребы, роскошные торговые центры и захватывающий пустынный пейзаж. Абу-Даби славится своей архитектурной красотой и культурными местами.
А температура воды в этот период в ОАЭ составляет около 25 градусов и прекрасно подходит для комфортного плавания.
Если ты ищешь комбинацию культуры, истории и пляжного отдыха, греческий остров Крит будет идеальным выбором. В октябре на Крите сохраняется приятная и теплая температура воздуха, а вода прогревается до комфортных 23 градусов.
Там ты сможешь посетить Кносский дворец, лабиринт Минотавра, пещеру Зевса и много различных древних памятников древней истории.
Там ты сможешь посетить Кносский дворец, лабиринт Минотавра, пещеру Зевса и много различных древних памятников древней истории.
Кроме того, советуем насладиться греческой кухней, посетить традиционные деревни и окунуться в кристально чистые воды острова.
Октябрь — это время, когда температуры остаются приятными, а толпы туристов существенно уменьшаются. Наслаждайся природой таких замечательных курортов как Коста-Брава, Коста-Бланка и Коста-Дорада. Также если ты предпочитаешь Испанию — советуем полететь на Канарские острова и Тенерифе.
В этот сезон Испания остается прекрасным местом для пляжного отдыха. А посещение местных памятников архитектуры, парков и исторических мест сделают твой отпуск незабываемым.
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