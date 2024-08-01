Путешествия и вдохновение

Где купаться в Украине 2024: лучшие озера и реки для отдыха — подборка по областям

Анастасия Грубрина, журналист сайта 01 августа 2024, 19:45
Озера и реки в Украине
Фото: Unsplash

Больше новостей
вакцинация
В Украине усиливают вакцинацию от трех болезней: кому следует обновить прививку
Тісто
Как приготовить тесто на пиццу на сухих дрожжах: легкий пошаговый рецепт
Где купаться в Украине 2024: лучшие озера и реки для отдыха — подборка по областям
Отпразднуем международный день пива? Всё о возникновении, пользе и вреде хмельного напитка
охматдет
Восстановление Охматдета по завышенной цене: Минздрав отреагировал на скандальный тендер
Смотреть больше

Материалы по теме

вакцинация
В Украине усиливают вакцинацию от трех болезней: кому следует обновить прививку
охматдет
Восстановление Охматдета по завышенной цене: Минздрав отреагировал на скандальный тендер
Где купаться в Украине 2024: лучшие озера и реки для отдыха — подборка по областям
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
медальный зачет олимпийские игры
Олимпийские игры 2024: медальный зачет, кто лидирует, и на каком месте Украина

Видео
карта боевых действий

Карта боевых действий 2 августа 2024: треть всех штурмов оккупантов — на Покровском направлении
0:04:29
реабилитация
На свадьбе хочу стоять хотя бы на костылях! Как украинские бойцы проходят реабилитацию после ранений
0:02:28
украинок продают в Румынию
Украинок продают в Румынию? Нацполиция разоблачает торговцев людьми
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 1 августа 2024: в штурмах враг потерял 1370 человек за сутки
0:04:18
разведчики Нацгвардии
До 10 утра ничего не видели! Разведчики о том, как отбивают штурмы российских войск
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 31 июля 2024: количество атак увеличилось на Торецком направлении
0:02:51
пес Хакер
Три месяца ждал в разбитом доме! Как военные и волонтеры спасли пса Хакера из-под обстрелов
0:05:55
солнечные панели
Пошлина на энергетическое оборудование отменена: стоит ли сейчас вкладываться в приобретение солнечных панелей
0:02:22
грузинские добровольцы
Страдают от допросов и репрессий! Грузинские добровольцы в ВСУ о преследовании властей Сакартвело
0:05:04
мобилизация заключенных
Такой мотивации не видел с 2022 года! Как проходит мобилизация заключенных и их подготовка к боям
Больше видео
чем кропить помидоры
Читать дальше
Не поспели, а уже чернеют? Чем обрызгивать помидоры от темных пятен — подробная инструкция
дзюдо олимпийские игры 2024
Читать дальше
Дзюдо на Олимпийских играх 2024: расписание соревнований, результаты поединков и выступления украинцев

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь