Где купаться в Украине 2024: лучшие озера и реки для отдыха — подборка по областям

В жару хочется отдохнуть и хотя бы на день забыть о работе, куче дел и городской духоте. Если у тебя как раз свободные выходные, можно поехать с семьей или друзьями на озеро или реку отдохнуть.

Но часто мы не знаем, где можно купаться в Украине, и какие волшебные места есть поблизости.

Конечно, можно вспомнить об известном Синевире или Шацких озерах, но там точно будет много отдыхающих. А мы поделимся с тобой менее известными, но не менее невероятными местами! Держи подборку, где отдохнуть в Украине летом 2024.

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Где купаться в Житомирской области

Житомирская область — идеальное место для отдыха. Живописный регион может предложить много карьеров, где можно незабываемо провести свое время. Преимуществами такого отдыха есть то, что можно и купаться, и ночевать в палатках. А еще здесь получаются невероятные фото.

Дружбовский карьер — его еще называют житомирским Памуккале. Вода бирюзового цвета и скалы точно запомнятся! Это три часа от Киева. Карьер расположен в поселке Дружба.

Затопленный гранитный и Пашинский карьеры — на окраинах Коростеня есть бывшие гранитные карьеры, ныне затопленные грунтовыми водами. Здесь можно отдыхать с палатками и нырять с масками.

Пенизевицкий карьер — расположен в поселке Гранитное. Раньше здесь добывали строительные камни. Однако сейчас место облюбовали для купания.

Коростышевский карьер — вокруг него живописная местность. Здесь можно отдохнуть в палатках, погулять по лесу.

Отдых на природе в Киевской области

Вариантами отдыха на воде в Киевской области являются три уютных места. Первое — затопленный гранитный карьер вблизи с. Кашперовка. Добраться до него непросто, но природа и чистота того стоят.

Голубое озеро в с. Подгорцы — давно знакомое место для отдыха. Оно расположено в часе езды от Киева. Береговая территория есть платная и бесплатная. Здесь водится несколько видов рыбы — окунь, плотва, красноперка. Есть дополнительные развлечения за плату. Недалеко, в Ходосовке, расположено еще одно озеро.

Озеро Редькино или Министерское расположено посреди леса, недалеко от метро Героев Днепра. Оно образовалось в результате заполнения карьера водой. Здесь водятся несколько видов рыбы — щука, карп, плотва, окунь.

Где отдохнуть в Черкасской области

В Черкасской области можно отдохнуть на карьерах — в с. Корсунь-Шевченковский, Красная Слобода. Они подойдут для тех, кто устал от города и не хочет ходить на местные пляжи. Они живописны, однако следует быть готовыми к ужам и уткам, которые могут плавать рядом.

Казбетский городской пляж можно найти вблизи спуска Ивана Франко. Он самый большой в городе, и уже готов для отдыха. Здесь провели работы по расчистке территории и дна, засеяли газоны и высадили деревья. Следует упомянуть о небольшом количестве паркомест.

Смелянский пляж расположен по улице Героев Днепра. Пляж готовят для отдыхающих. Скоро здесь установят зонтики, туалеты и кабинки для переодевания.

Сосновский пляж в Черкассах расположен недалеко от парка Сосновый бор. Он довольно большой, и недавно был приведен в порядок — здесь расчистили акваторию, установили зонтики, спасательную вышку и туалеты.

Вблизи Жашкова тоже есть карьер:

Где купаться в Украине 2024: лучшие озера и реки для отдыха — подборка по областям / 2 Фотографии

Отдых в Черниговской области

В Черниговской области можно отдохнуть на Голубых озерах в с. Олешня. Здесь три озера, а вокруг сосновый лес. Рядом есть пляжная инфраструктура и все необходимое. Лучше всего отдавать предпочтение двум меньшим озерам, ведь там меньше людей.

Однако не стоит забывать о собственной безопасности! Место расположено близко к границе с РФ, так что во время воздушной тревоги обязательно нужно идти в укрытия.

В Черниговской области можно отдохнуть и на карьерах. К примеру, в с. Новый Белоус, возле Лодочной станции. Однако здесь также высокая угроза опасности из-за близости к границе с РФ. На карьере живут лебеди. А еще рядом есть водопад!

Отдых с палатками в Винницкой области

Провести незабываемые выходные в Винницкой области можно на Черепашинском карьере или карьере в селе Губник. Они расположены в области, поэтому добираться лучше на автомобиле. Рядом есть кемпинг. Следует учитывать, что в этих местах много людей.

Так что если есть возможность отдохнуть в будний день — лучше сделать именно так. Местные жители напоминают отдыхающим о культуре уборки за собой. Карьер Губник менее популярный, но чистый и глубокий.

Где отдохнуть на воде в Карпатах и ​​Закарпатье

Водопад и голубая лагуна на реке Лють подойдут, если ты хочешь получить незабываемые впечатления и фото. Путешественники советуют ехать в сухую погоду. Вода освежает, и в ней плавают редкие виды рыб. Будь готов (-ой) несколько километров идти пешком!

Солотвинские соленые озера каждый год привлекают много отдыхающих. Здесь можно посетить оздоровительные процедуры и соляные шахты рядом. Однако в последние годы местные жители и туристы все больше жалуются на мусор.

Отдых в Ровенской области

В Ровенской области для отдыха и перезагрузки ты можешь выбрать озера Белое и Базальтовое. Вблизи Белого находится Белоозерский заказник с невероятной природой. Здесь чистая вода, песочный пляж и сосновый лес.

Базальтовое озеро менее популярно, поэтому здесь мало инфраструктуры для отдыхающих. Однако место запомнится великолепными видами.

Где отдохнуть в Одесской области

Озеро Ялпуг — идеальный выбор для купания в Одесской области. Добираться лучше на авто. Заметь, что рядом почти нет мест для ночлега, так что смело бери палатки!

Озеро Сасык — еще одна локация для отдыха. Здесь отличная природа, но ехать тоже лучше на авто. Заночевать можно на базах отдыха неподалеку или в палатках.

Китай — еще одно живописное озеро, которое подойдет для купания в Одесской области. Оно довольно большое, поэтому окружено несколькими населенными пунктами. Здесь нет отелей поблизости.

Кроме того, в 2024 году разрешили купание на таких городских пляжах: муниципальный пляж на 14 станции, пляжи Икра, Калетон, Инклюзивный, Чайка.

Отдых в Сумской области

В Сумской области для отдыха подойдет Шелеховское озеро, а также Голубые озера в самом городе. Если Шелеховское больше о покое и уединении, то на Голубых озерах людно всегда.

Где купаться во Львовской области

Во Львовской области много локаций для отдыха. Мы расскажем тебе о пяти озерах, которые достойны внимания. Это озеро Задорожное, озера в Брюховичах, Золочеве, Перемышлянах и Воле-Гомулецкой.

Все они пригодны для купания и окружены природой, необходимой инфраструктурой. Бесплатны почти все из них, кроме озер в Брюховичах и Воле-Гомулецкой.

Где купаться в Николаевской области

Николаевская область богата живописными местами для отдыха! Для отдыхающих в этом году доступны следующие места:

Старый Александровский карьер — в нем водится много рыбы, а также большие сомы. Поэтому учти это перед купанием. Есть маленький водопад!

в нем водится много рыбы, а также большие сомы. Поэтому учти это перед купанием. Есть маленький водопад! Радоново озеро — в с. Мигия представляет собой гранитное голубое озеро. Рядом есть рафтинг и кемпинг, Национальный природный парк Бугский Гард и множество смотровых площадок!

в с. Мигия представляет собой гранитное голубое озеро. Рядом есть рафтинг и кемпинг, Национальный природный парк Бугский Гард и множество смотровых площадок! Тилигульский лиман — место с чистой водой и песчаными пляжами. Здесь мало инфраструктуры, однако какие виды! Рядом есть устричная ферма, все это заповедная зона.

Отдых в Тернопольской области

В Тернопольской области для отдыха можно выбрать Днестр в с. Губин. Рядом есть палаточный лагерь и зона прогулок, называемая местом покоя. Для приезжающих на машине есть вариант мини-путешествия к Возиловскому водопаду. Здесь плохие дороги, так что будь готов (-ой)!

В Шумске и Лановцах оборудованы инфраструктурой озера для отдыха с рекреационными зонами.

В Тернополе купаться можно в городском озере, в районе пляжа Цыганка, в Залозецком озере. После проверки воды на санитарные нормы Госпродпотребслужба области признала их пригодными для купания в 2024 году.

Где купаться в Хмельницкой области

В Хмельницкой области ты можешь устроить незабываемый отдых в Бакоте. Несмотря на печальную историю поселка, сейчас здесь царит волшебная атмосфера. Метеорологи говорят, что в Бакоте уникальный климат.

А еще здесь множество развлечений для отдыхающих, и живописная природа. Увидеть можно Скальный монастырь, прогуляться по заповедной зоне Подольских Товтр, отдохнуть с палатками.

Ранее мы рассказывали об открытии пляжного сезона в Одессе 2024.

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