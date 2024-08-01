Де купатися в Україні 2024: найкращі озера і річки для відпочинку — добірка по областях

У спеку хочеться відпочити та хоча б на день забути про роботу, купи справ і міську задуху. Якщо у тебе саме вільні вихідні, можна поїхати відпочити з родиною чи друзями на озеро або річку.

Та часто ми не знаємо, де можна купатися в Україні, і які чарівні місця є поблизу.

Звісно, можна згадати про відомий Синевир чи Шацькі озера, проте там точно буде багато відпочивальників. А ми поділимося з тобою менш відомими, але не менш неймовірними місцями! Тримай добірку, де відпочити в Україні влітку 2024.

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Де купатися у Житомирській області

Житомирщина — ідеальне місце для відпочинку. Мальовничий регіон може запропонувати чимало кар’єрів, де можна незабутньо провести свій час. Перевагами такого відпочинку є те, що можна і купатися, і ночувати в наметах. А ще тут виходять неймовірні фото.

Дружбівський кар’єр — його ще називають житомирським Памуккале. Вода бірюзового кольору та скелі точно запам’ятаються! Це три години від Києва. Кар’єр розташований у селищі Дружба.

Затоплений гранітний та Пашинський кар’єри — на околицях Коростеня є колишні гранітні кар’єри, нині затоплені ґрунтовими водами. Тут можна відпочивати з наметами та пірнати з масками.

Пенізевицький кар’єр — розташований у селищі Гранітне. Раніше тут видобували будівельне каміння. Проте зараз місце вподобали для купання.

Коростишівський кар’єр — навколо нього мальовнича місцевість. Тут можна відпочити у наметах, погуляти в лісі.

Відпочинок на природі на Київщині

Варіантами відпочинку на воді на Київщині є три затишних місця. Перше — затоплений гранітний кар’єр поблизу с. Кашперівка. Дістатися до нього непросто, але природа та чистота того варті.

Блакитне озеро у с. Підгірці — давно знайоме місце для відпочинку. Воно розташоване в годині їзди від Києва. Берегова територія є платна та безплатна. Тут водиться кілька видів риби — окунь, плітка, краснопірка. Є додаткові розваги за оплату. Неподалік, у Ходосівці, є ще одне озеро.

Озеро Редькине або ж Міністерське розташоване посеред лісу, неподалік метро Героїв Дніпра. Воно утворилося в результаті заповнення кар’єру водою. Тут водяться кілька видів риби — щука, короп, плітка, окунь.

Де відпочити на Черкащині

На Черкащині можна відпочити на кар’єрах — у с. Корсунь-Шевченківський, Червона Слобода. Вони підійдуть для тих, хто втомився від міста та не хоче ходити на місцеві пляжі. Вони живописні, проте варто бути готовими до вужів та качок, які можуть плавати поруч.

Казбетський міський пляж можна знайти поблизу узвозу Івана Франка. Він найбільший у місті, і вже готовий для відпочинку. Тут провели роботи з розчищення території і дна, засіяли газони та висадили дерева. Варто зауважити про маленьку кількість паркомісць.

Смілянський пляж розташований по вулиці Героїв Дніпра. Пляж готують для відпочивальників. Скоро тут встановлять парасольки, туалети та кабінки для перевдягання.

Соснівський пляж у Черкасах розташований неподалік парку Сосновий бір. Він доволі великий, і нещодавно був приведений до ладу — тут розчистили акваторію, встановили парасольки, рятувальну вежу та вбиральні.

Поблизу Жашкова також є кар’єр:

Де купатися в Україні 2024: найкращі озера і річки для відпочинку — добірка по областях / 2 Фотографії

Відпочинок на Чернігівщині

На Чернігівщині можна відпочити на Блакитних озерах у с. Олешня. Тут три озера, а навколо сосновий ліс. Поруч є пляжна інфраструктура та все необхідне. Найкраще віддавати перевагу двом меншим озерам, адже там менше людей.

Проте не варто забувати про власну безпеку! Місце розташоване близько до кордону з РФ, тож під час повітряної тривоги обов’язково потрібно йти до укриттів.

На Чернігівщині можна відпочити й на кар’єрах. Наприклад, у с. Новий Білоус, поблизу Човникової станції. Проте тут також висока загроза небезпеки через близькість до кордону з РФ. На кар’єрі живуть лебеді. А ще поруч є водоспад!

Відпочинок з наметами у Вінницькій області

Провести незабутні вихідні на Вінниччині можна на Черепашинському кар’єрі або кар’єрі в с. Губник. Вони розташовані в області, тому діставатися краще на авто. Поруч є кемпінг. Варто зважати, що в цих місцях багато людей.

Тож якщо є можливість відпочити у будній день — краще зробити саме так. Місцеві мешканці нагадують відпочивальникам про культуру прибирання за собою. Кар’єр Губник менш популярний, але чистий та глибокий.

Де відпочити на воді у Карпатах та на Закарпатті

Водоспад та блакитна лагуна на Люті підійдуть, якщо ти хочеш отримати незабутні враження та фото. Мандрівники радять їхати у суху погоду. Вода освіжає, і в ній плавають рідкісні види риб. Будь готовим (-ою) кілька кілометрів долати пішки!

Солотвинські солоні озера щороку приваблюють багато відпочивальників. Тут можна відвідати оздоровчі процедури та соляні шахти поруч. Проте останні роки місцеві жителі та туристи все більше скаржаться на сміття.

Відпочинок на Рівненщині

На Рівненщині для відпочинку та перезавантаження ти можеш вибрати озера Біле та Базальтове. Поблизу Білого є Білоозерський заказник з неймовірною природою. Тут чиста вода, пісочний пляж та сосновий ліс.

Базальтове озеро менш популярне, тому тут мало інфраструктури для відпочивальників. Проте місце запам’ятається чудовими краєвидами.

Де відпочити в Одеській області

Озеро Ялпуг — ідеальний вибір для купання на Одещині. Діставатися краще на авто. Зауваж, що поруч майже немає місць для ночівлі, тож сміливо бери намети!

Озеро Сасик — ще одна локація для відпочинку. Тут чудова природа, але їхати також краще на авто. Заночувати можна на базах відпочинку неподалік чи у наметах.

Китай — ще одне живописне озеро, яке підійде для купання на Одещині. Воно доволі велике, тож оточене кількома населеними пунктами. Тут немає готелів поблизу.

Крім цього, у 2024 році дозволили купання на таких міських пляжах: муніципальний пляж на 14 станції, пляжі Ікра, Калетон, Інклюзивний, Чайка.

Відпочинок у Сумській області

У Сумській області для відпочинку підійде озеро Шелехівське, а також Блакитні озера в самому місті. Якщо Шелехівське — більше про спокій та усамітнення, то на Блакитних озерах людно завжди.

Де купатися у Львівській області

На Львівщині багато локацій для відпочинку. Ми розповімо тобі про п’ять озер, які варті уваги. Це озеро Задорожнє, озера у Брюховичах, Золочеві, Перемишлянах та у Волі-Гомулецькій.

Усі вони придатні до купання та оточені природою, потрібною інфраструктурою. Безплатні майже всі з них, крім озер у Брюховичах та Волі-Гомулецькій.

Де купатися у Миколаївській області

Миколаївщина багата на мальовничі місця для відпочинку! Для відпочивальників цьогоріч є такі місця:

Старий Олександрівський кар’єр — у ньому водиться багато риби, а також великі соми. Тож зваж на це перед купанням. Є маленький водоспад!

Радонове озеро — у с. Мигія є гранітне блакитне озеро. Поруч є рафтинг та кемпінг, Національний природний парк Бузький Гард та безліч оглядових майданчиків!

Тилігульский лиман — місце з чистою водою та піщаними пляжами. Тут мало інфраструктури, проте які краєвиди! Поруч є устрична ферма, все це заповідна зона.

Відпочинок у Тернопільській області

У Тернопільській області для відпочинку можна вибрати Дністер у с. Губин. Поруч є наметовий табір і зона прогулянок, що зветься місцем спокою. Для тих, хто приїздить на машині, є варіант міні-подорожі до Возилівського водоспаду. Тут погані дороги, тож будь готовим (-ою)!

У Шумську та Ланівцях є обладнані інфраструктурою озера для відпочинку з рекреаційними зонами.

У Тернополі купатися можна в міському ставку, у районі пляжу Циганка, у Залозецькому ставу. Після перевірки води на санітарні норми, Держпродспоживслужба області визнала їх придатними для купання у 2024 році.

Де купатися у Хмельницькій області

У Хмельницькій області ти можеш влаштувати собі незабутній відпочинок у Бакоті. Попри сумну історію селища, зараз тут панує чарівна атмосфера. Метеорологи кажуть, що в Бакоті — унікальний клімат.

А ще тут живописна природа та безліч розваг для відпочивальників. Можна побачити Скельний монастир, прогулятися заповідною зоною Подільських Товтр, відпочити з наметами.

Раніше ми розповідали про відкриття пляжного сезону в Одесі 2024.

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