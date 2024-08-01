Пляжний сезон в Одесі 2024: які пляжі відкриті для одеситів та гостей міста

Можливість купатися в українському Чорному та Азовському морях відібрав у нас ворог. Через окупацію та мінне забруднення нині та ще кілька років не рекомендується купатися в цих морях. Та чи можна буде хоча б позасмагати та помочити ноги? Читай, які пляжі в Одесі відкриті для відвідувачів.
Попри все, росіяни одеситам — не указ, адже підготовка до пляжного сезону 2024 завершена. Одесити та місцева влада навіть чекають напливу туристів! Адже чимало українців вже скучили за рідним морем та пляжними делікатесами.
8 червня першою відкритою зоною став пляж Калетон в Одесі. Станом на 12 липня відкриті такі пляжі:
Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від двох балів та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонене!
Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від двох балів та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонене!
Список, наголошує Олег Кіпер, доповнюватиметься відповідно до завершення перевірок.
Наразі обласна влада розраховує відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі.
Торік відкритих пляжів було шість: Калетон, Інклюзивний, муніципальні біля 10 та 14 Фонтану, Ікра, Чайка.
Нагадаємо, що відвідування пляжів в Одесі має низку правил.
Плавати на власних плавзасобах в акваторії під час війни заборонено всім, окрім рятувальних служб.
Раніше ми розповідали, як запобігти хворобам під час купання в озерах та річках.
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