Пляжний сезон в Одесі 2024: які пляжі відкриті для одеситів та гостей міста

Можливість купатися в українському Чорному та Азовському морях відібрав у нас ворог. Через окупацію та мінне забруднення нині та ще кілька років не рекомендується купатися в цих морях. Та чи можна буде хоча б позасмагати та помочити ноги? Читай, які пляжі в Одесі відкриті для відвідувачів.

Чи можна купатися в Одесі 2024: відкриті пляжі

Попри все, росіяни одеситам — не указ, адже підготовка до пляжного сезону 2024 завершена. Одесити та місцева влада навіть чекають напливу туристів! Адже чимало українців вже скучили за рідним морем та пляжними делікатесами.

8 червня першою відкритою зоною став пляж Калетон в Одесі. Станом на 12 липня відкриті такі пляжі:

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інклюзивний пляж;

пляж True Man Sun of a Beach;

два пляжі Red Line;

пляж Калетон;

Itaka;

Ibiza;

Зебра;

Public Beach Club;

Grande Pettine.

Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від двох балів та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонене!

Список, наголошує Олег Кіпер, доповнюватиметься відповідно до завершення перевірок.

Наразі обласна влада розраховує відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі.

Торік відкритих пляжів було шість: Калетон, Інклюзивний, муніципальні біля 10 та 14 Фонтану, Ікра, Чайка.

Нагадаємо, що відвідування пляжів в Одесі має низку правил.

Під час повітряної тривоги люди мають слідувати до укриттів, вони мають бути розташовані поруч. Повідомляти поліцію чи ДСНС у разі виявлення підозрілих предметів. Перебування на пляжах заборонено у випадку шторму, вищого за 2 бали. Не можна перебувати поза межами зон купання. Не можна перебувати на берегових спорудах.

Плавати на власних плавзасобах в акваторії під час війни заборонено всім, окрім рятувальних служб.

Раніше ми розповідали, як запобігти хворобам під час купання в озерах та річках.

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