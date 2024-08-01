Пляжный сезон в Одессе 2024: какие пляжи открыты для одесситов и гостей города

Возможность купаться в украинском Черном и Азовском морях отнял у нас враг. Из-за оккупации и минного загрязнения сейчас и еще несколько лет не рекомендуется купаться в этих морях. Но можно ли хотя бы позагорать и помочить ноги? Читай, какие пляжи в Одессе открыты для посетителей.
Несмотря на все, россияне одесситам — не указ, ведь подготовка к пляжному сезону 2024 закончена. Одесситы и местные власти даже ждут наплыва туристов! Ведь многие украинцы уже соскучились по родному морю и пляжным деликатесам.
8 июня первой открытой зоной стал пляж Калетон в Одессе. По состоянию на 12 июля открыты следующие пляжи:
Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от двух баллов и в темное время суток пребывание людей у моря запрещено!
Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от двух баллов и в темное время суток пребывание людей у моря запрещено!
Список, отмечает Олег Кипер, будет дополняться в соответствии с завершением проверок.
Сейчас областные власти рассчитывают открыть около 20 пляжей в Одессе и области, а также одну лагуну в Измаильском районе.
В прошлом году открытых пляжей было шесть, кроме Калетона, это были инклюзивный пляж, два муниципальных (район 14 и 10 Фонтанов), Икра, Чайка.
Напомним, что посещение пляжей в Одессе имеет ряд правил.
Плавать на собственных плавсредствах в акватории во время войны запрещено всем, кроме спасательных служб.
Раньше мы рассказывали, как предотвратить болезни во время купания в озерах и реках.
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