Пляжный сезон в Одессе 2024: какие пляжи открыты для одесситов и гостей города

Возможность купаться в украинском Черном и Азовском морях отнял у нас враг. Из-за оккупации и минного загрязнения сейчас и еще несколько лет не рекомендуется купаться в этих морях. Но можно ли хотя бы позагорать и помочить ноги? Читай, какие пляжи в Одессе открыты для посетителей.

Можно ли купаться в Одессе 2024: открытые пляжи

Несмотря на все, россияне одесситам — не указ, ведь подготовка к пляжному сезону 2024 закончена. Одесситы и местные власти даже ждут наплыва туристов! Ведь многие украинцы уже соскучились по родному морю и пляжным деликатесам.

8 июня первой открытой зоной стал пляж Калетон в Одессе. По состоянию на 12 июля открыты следующие пляжи:

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инклюзивный пляж;

пляж True Man Sun of a Beach;

два пляжа Red Line;

пляж Калетон;

Itaka;

Ibiza;

Зебра;

Public Beach Club;

Grande Pettine.

Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от двух баллов и в темное время суток пребывание людей у ​​моря запрещено!

Список, отмечает Олег Кипер, будет дополняться в соответствии с завершением проверок.

Сейчас областные власти рассчитывают открыть около 20 пляжей в Одессе и области, а также одну лагуну в Измаильском районе.

В прошлом году открытых пляжей было шесть, кроме Калетона, это были инклюзивный пляж, два муниципальных (район 14 и 10 Фонтанов), Икра, Чайка.

Напомним, что посещение пляжей в Одессе имеет ряд правил.

Во время воздушной тревоги люди должны следовать в укрытия, которые должны быть расположены рядом. Уведомлять полицию или ГСЧС в случае обнаружения подозрительных предметов. Пребывание на пляжах запрещено при штормах выше 2 баллов. Нельзя находиться вне зон купания. Нельзя находиться на береговых постройках.

Плавать на собственных плавсредствах в акватории во время войны запрещено всем, кроме спасательных служб.

Раньше мы рассказывали, как предотвратить болезни во время купания в озерах и реках.

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