Увлекательные истории для детей и мастер-классы для взрослых: куда пойти во Львове в ноябре 2023 года. Культурный дайджест от Вікон

Ноябрь точно не должен стать месяцем стагнации и депрессии — даже несмотря на холодную погоду, дожди и листья под ногами. Чтобы развлечь себя во Львове в ноябре 2023, достаточно только пролистать наш дайджест и найти интересное событие именно для тебя.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

Если ты ищешь, куда пойти в ноябре во Львове, читай наш культурный дайджест. Что стоит увидеть и куда сходить в ноябре 2023 года во Львове, рассказываем дальше.

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События Львова в ноябре

Львов — столица культурных событий, поэтому в ноябре гости и местные смогут насладиться многими интересными событиями.

Театральные представления во Львове: ноябрь 2023

ТичинА: феномен добИ — Нижний Зал в Театре Кукол, площадь Даниила Галицкого, 1, 5 ноября в 19:00. Цена: 400 грн.

— Нижний Зал в Театре Кукол, площадь Даниила Галицкого, 1, 5 ноября в 19:00. Цена: 400 грн. WC — Театр ОКО, 5 ноября в 18:00. Цена: 180–250 грн.

— Театр ОКО, 5 ноября в 18:00. Цена: 180–250 грн. Служниця-пані — Львовская национальная опера, 8 ноября в 18:00. Цена: от 200 до 500 грн.

— Львовская национальная опера, 8 ноября в 18:00. Цена: от 200 до 500 грн. Доця — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 12 ноября в 15:00; 26 ноября в 15:00 и 19:00. Цена: 490 грн.

— Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 12 ноября в 15:00; 26 ноября в 15:00 и 19:00. Цена: 490 грн. Гра — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 10 ноября в 18:00. Цена: 150 грн.

— Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 10 ноября в 18:00. Цена: 150 грн. Наталка Полтавка — Львовская национальная опера, 12 ноября в 12:00. Цена: 100–400 грн.

— Львовская национальная опера, 12 ноября в 12:00. Цена: 100–400 грн. Лунаса — Первый академический украинский театр для детей и юношества, 11 и 25 ноября в 18:00. Цена: 90-120 грн.

— Первый академический украинский театр для детей и юношества, 11 и 25 ноября в 18:00. Цена: 90-120 грн. Приборкання норовливого — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 12 ноября в 13:00 и 17:00. Цена: 60-300 грн.

— Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 12 ноября в 13:00 и 17:00. Цена: 60-300 грн. Шахрайки — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 15 и 28 ноября в 18:00. Цена: 200 грн.

— Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 15 и 28 ноября в 18:00. Цена: 200 грн. Леся.Їсторія — Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки, 17 и 24 ноября в 18:00. Цена: 200-260 грн.

Для взрослых и детей

Витівки Лиса Микити — Львовский академический областной театр кукол, 4 ноября в 12:00 и 14:00. Цена: 60-100 грн.

— Львовский академический областной театр кукол, 4 ноября в 12:00 и 14:00. Цена: 60-100 грн. Червона Шапочка — Львовский академический областной театр кукол, 5 ноября в 12:00 и 14:00. Цена: 60-100 грн.

— Львовский академический областной театр кукол, 5 ноября в 12:00 и 14:00. Цена: 60-100 грн. Секретики Ляльок — Львовский академический областной театр кукол, 5 и 12 ноября в 16:00. Цена: 120 грн.

— Львовский академический областной театр кукол, 5 и 12 ноября в 16:00. Цена: 120 грн. Як нотки пісеньку складали — Львовский академический областной театр кукол, 11, 12, 25, 26 ноября в 11:00. Цена: 150 грн.

— Львовский академический областной театр кукол, 11, 12, 25, 26 ноября в 11:00. Цена: 150 грн. Сонячний зайчик — Первый академический украинский театр для детей и юношества, 12 и 22 ноября в 12:00. Цена: 70-90 грн.

Концерты во Львове в ноябре 2023

Хамерман Знищує Віруси — FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 5 ноября в 19.00. Цена: 500 грн.

— FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 5 ноября в 19.00. Цена: 500 грн. Metallica и симфонический оркестр — Львовская национальная опера, 14 ноября в 19:00. Цена: 390-1340 грн.

— Львовская национальная опера, 14 ноября в 19:00. Цена: 390-1340 грн. ONYKA — FESTrepublic, 26 ноября в 18:00. Цена: 590 грн.

— FESTrepublic, 26 ноября в 18:00. Цена: 590 грн. GREEN GREY Як ти? — Арена Малевич, 30 ноября в 19:00. Цена: 350-650 грн.

— Арена Малевич, 30 ноября в 19:00. Цена: 350-650 грн. Саша Чемеров — FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 14 ноября в 19.00. Цена: от 500 грн.

— FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 14 ноября в 19.00. Цена: от 500 грн. EPOLETS — FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 17 ноября в 18.30. Цена: от 400 до 600 грн.

— FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 17 ноября в 18.30. Цена: от 400 до 600 грн. Крихітка. Мегалюбов — FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 18 ноября в 19.00. Цена: от 450 грн.

Стендапы во Львове

Архивный стендап в Cult Comedy Hall — Cult Comedy Hall, ул. Скорыка, 7 (Чайковского), 3 ноября в 19:00. Цена: 300 грн.

— Cult Comedy Hall, ул. Скорыка, 7 (Чайковского), 3 ноября в 19:00. Цена: 300 грн. Буква Ю — Довгі бурхливі оплески, проезд Кривая липа (вход с ул. Сечевых Стрельцов, 3), 3 ноября в 20:00. Цена: 300 грн.

— Довгі бурхливі оплески, проезд Кривая липа (вход с ул. Сечевых Стрельцов, 3), 3 ноября в 20:00. Цена: 300 грн. Стендап: проверка материала от Split Comedy — Театр пива Правда, площадь Рынок, 32, 3 ноября в 20:00. Цена: 250 грн.

— Театр пива Правда, площадь Рынок, 32, 3 ноября в 20:00. Цена: 250 грн. ТеСАМЕшоу — Дворец культуры железнодорожников Рокс, 11 ноября в 19:00. Цена: от 400 до 700 грн.

Другие интересные события Львова в ноябре 2023

Мастер-класс по росписи одежды и шоперов — SOVA-space, площадь Мицкевича, 8 (Дом книги, 3 этаж, дверь 19), 4 ноября с 15:00 до 17:00. Цена: 450 грн — роспись своей одежды, 500 грн — роспись шопера. Количество места ограничено, поэтому регистрируйся по ссылке.

— SOVA-space, площадь Мицкевича, 8 (Дом книги, 3 этаж, дверь 19), 4 ноября с 15:00 до 17:00. Цена: 450 грн — роспись своей одежды, 500 грн — роспись шопера. Количество места ограничено, поэтому регистрируйся по ссылке. Мастер-класс по росписи тыквы — кафе Лис Никита, ул. Окружная, 50, 5 ноября в 15:00-18:00. Цена: 550 грн.

— кафе Лис Никита, ул. Окружная, 50, 5 ноября в 15:00-18:00. Цена: 550 грн. ALIAS in English — Дикий Дом, ул. Староеврейская, 22, 5 ноября в 17:00. Цена: донат от 150 грн.

— Дикий Дом, ул. Староеврейская, 22, 5 ноября в 17:00. Цена: донат от 150 грн. Мастер-класс по рисованию от IdeaArt — кофейня Te Amo Lviv, ул. Стефаника, 16, 4 ноября в 12.00. Цена: 850–1000 грн.

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