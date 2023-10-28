Теряют драгоценное время! Костелы Львовской области, которые нуждаются в реставрации и реконструкции, — подборка

О невероятной красоте Украины можно говорить часами. Она богата природой, кухней, обычаями и традициями, людьми, а еще — выдающимися памятниками архитектуры. Именно они могут рассказать нам больше о древнем историческом прошлом, понять вещи, на которые не обращали внимания, и сохранить идентичность.

Замки, костелы, храмы — неотъемлемая часть нашей истории. Однако не все из них находятся в приемлемом состоянии. Значительное количество разграблено и разрушено, или годами требует реставрации. Эти места не хуже, чем в Мюнхене, Праге или Кракове, но нуждаются в срочной помощи.

Именно поэтому в материале мы расскажем про архитектурные памятники Львовской области, которые разрушаются.

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Костелы Львовской области, которые рушатся годами: подборка памятников

Вікна-новини направили запрос в Министерство культуры и информационной политики о финансировании, планах государства по реставрации и реконструкции памятников. Сейчас мы ждем ответа каждой областной государственной администрации, о нем проинформируем в следующих материалах.

В четвертой подборке мы рассказываем о костёлах Львовской области, которые рушатся годами. Именно в этой области сосредоточена львиная доля таких архитектурных памятников, учитывая исторические причины и географическое положение.

Чтобы не допустить полного разрушения и потери памятников, мы продолжаем обращать на них внимание неравнодушных и власти.

Костёл Матери Божией Ченстоховской (Демня, Львовская область)

Недалеко от Львова расположен поселок Демня. Здесь можно найти неоготический костел Матери Божьей Ченстоховской, который был построен до начала Первой мировой войны. Он сделан из тесаных камней на средства верующих.

В конце 1914 года костел повредили российские войска, тогда его удалось уберечь от разрушений. Но сейчас он доживает без внимания, постепенно рушится. После 1945 года костел Матери Божьей Ченстоховской стал складом колхоза, позже — гимнастическим залом.

В 2007 году с костела упал крест. Долгое время святыня пустовала, в 2020-м сюда приезжал театр, чтобы сыграть спектакль и привлечь внимание людей. Рядом с костелом есть кладбище, памятники на котором изготовлены местными мастерами.

Костел Всех Святых (Годовица, Львовская область)

Костел Всех Святых, расположенный в селе Годовица Львовской области, тоже заслуживает внимания! Он разрушается и нуждается в срочной реставрации. Его построили в середине 18 века на средства львовского архидиакона РКЦ Стефана Микульского.

Архитектором костела стал Бернард Меретин, известный другой работой — собором Святого Юра во Львове. А скульптором был Иоганн-Георг Пинзель. История этого костела тоже печальна — в СССР его использовали как хозяйственное сооружение.

После пожара в 1974 году произошел обвал крыши и началось активное разрушение. Барочный костел был включен в программу Охраны культурного наследия в 2021 году, на его реставрацию должны были выделить 25 млн грн. Пока работы в святыне не начались.

Костёл Св. Марии Магдалины (Волков, Львовская область)

В поселке Волков недалеко от Львова можно найти костел Святой Марии Магдалины, построенный в 1924-1930 годах. Здесь сняли украинское детективное кино, которое называется Злочин з багатьма невідомими по произведению Ивана Франко.

Кстати, Иван Франко любил проводить свободное время здесь вместе с друзьями и женой.

Костел построили в стиле ар-деко по проекту архитектора Бронислава Виктора. В советское время святыню использовали для хранения минеральных удобрений. Несмотря на занесение в Реестр памятников архитектуры местного значения с номером 1946-М, костёл находится в заброшенном состоянии.

Сейчас от алтаря, боковых часовен, резьбы и интерьера почти ничего не сохранилось. В здании провалилась крыша, стены берегут воспоминания и дыры от наступления советских военных. А ценности из костела были вывезены в Польшу.

Костёл Святого Николая (Выжняны, Львовская область)

Выжняны Золочевского района Львовской области могут похвастаться древним памятником архитектуры — костелом Святого Николая. Однако его состояние требует внимания.

Он занесен в реестр памятников архитектуры национального значения с охранным номером 432/0. Каменное культовое сооружение занесли и в перечень старейших костелов Львовской архидиоцезии.

Строительство началось в 1400 году за деньги супругов Иоганна Клюса и Маргариты из Кроссенки. Костел был разрушен несколько раз, однако его отстраивали и реставрировали в 1651, 1750, 1927 годах. На протяжении советских лет здание использовали как склад, так продолжалось до 1990-х.

Со времен независимости культовое сооружение обходили вниманием. Но несмотря на разрушительное состояние, там до сих пор сохранились уникальные фрески, созданные мастерами в разгар Второй мировой под руководством художника Станислава Тейсейре.

Костёл Воздвижения Честного Креста (Великое Колодно, Львовская область)

Костел Воздвижения Честного Креста построили в 1932 году. Однако прямую функцию он выполнял всего десять лет. Ведь в советское время беспощадно относились к святыням, поэтому здание использовали для нужд колхоза.

После распада СССР склад из костела убрали, однако он до сих пор недоступен для верующих. Костел Воздвижения Честного Креста сейчас в состоянии разрушения, в последний раз его реставрировали в 1992 году на средства католической общины.

Сам костел построен в необарочном стиле по проекту архитектора Альфреда Броневского. Деньги для этого предоставила магнатка и владелица села Великое Колодно Северина Сапежина.

Автором уникальных росписей костела стал Ян Буковский, они сохранились до наших времен.

Ранее мы рассказывали о достопримечательностях и костелах в Украине, требующих немедленной реставрации.

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