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Теряют драгоценное время! Костелы Львовской области, которые нуждаются в реставрации и реконструкции, — подборка

Анастасия Грубрина, журналист сайта 28 октября 2023, 20:00
Костели Львівщини, що руйнуються роками: добірка пам’яток
Фото: Instagram

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