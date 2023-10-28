Втрачають дорогоцінний час! Костели Львівщини, які потребують реставрації та реконструкції — добірка

Про неймовірну красу України можна говорити годинами. Вона багата природою, кухнею, звичаями та традиціями, людьми, а ще — видатними пам’ятками архітектури. Саме вони можуть розповісти нам більше про давнє історичне минуле, збагнути речі, на які не звертали увагу та зберегти ідентичність.

Фортеці, костели, храми — невіддільна частина нашої історії. Однак не всі з них у прийнятному стані. Значна кількість розграбована та зруйнована, або роками потребує реставрації. Ці місцини не гірші, аніж у Мюнхені, Празі чи Кракові, але потребують термінової допомоги.

Саме тому в цьому матеріалі ми розповімо про архітектурні пам’ятки Львівщини, які руйнуються.

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Костели Львівщини, що руйнуються роками: добірка пам’яток

Вікна-новини надіслали запит у Міністерство культури та інформаційної політики про фінансування, плани держави щодо реставрації та реконструкції пам’яток. Нині ми чекаємо на відповідь кожної обласної державної адміністрації, про неї поінформуємо у наступних матеріалах.

У четвертій добірці ми розповідаємо про костели Львівщини, які руйнуються роками. Саме в цій області зосереджена левова частка таких архітектурних пам’яток з огляду на історичні причини та географічне розташування.

Аби не допустити цілковитої руйнації та втрати пам’яток, ми продовжуємо звертати на них увагу небайдужих та влади.

Костел Матері Божої Ченстоховської (Демня, Львівська область)

Неподалік Львова розташоване селище Демня. Тут можна знайти неоготичний костел Матері Божої Ченстоховської, який побудували до початку Першої світової війни. Він зроблений з тесаного каміння коштом вірян.

Наприкінці 1914 року костел пошкодили російські війська, тоді його вдалося вберегти від руйнувань. Але нині він доживає свій вік без уваги, поступово руйнується. Після 1945 року костел Матері Божої Ченстоховської став складом колгоспу, пізніше — гімнастичною залою.

У 2007 році з костелу впав хрест. Довгий час святиня пустувала, у 2020-му сюди приїжджав театр, аби зіграти виставу та привернути увагу людей. Поруч з костелом є цвинтар, пам’ятники на якому виготовлені місцевими майстрами.

Костел Усіх Святих (Годовиця, Львівська область)

Костел Усіх Святих, що розташований у селі Годовиця Львівської області, також вартий уваги! Він руйнується та потребує термінової реставрації. Його звели в середині 18 століття коштом львівського архидиякона РКЦ Стефана Мікульського.

Архітектором костелу став Бернард Меретин, відомий іншою роботою — собором Святого Юра у Львові. А скульптором був Йоган-Георг Пінзель. Історія цього костелу також сумна — у СРСР його використовували як господарську споруду.

Після пожежі у 1974 році сталося завалення даху та почалась активна руйнація. Бароковий костел був включений до програми Охорони культурної спадщини у 2021 році, на його реставрацію мали виділити 25 млн грн. Поки що роботи у святині не розпочалися.

Костел Св. Марії Магдалини (Вовків, Львівська область)

У селищі Вовків неподалік Львова можна знайти костел святої Марії Магдалини, що був побудований у 1924-1930 роках. Тут зняли українське детективне кіно, яке має назву Злочин з багатьма невідомими, за твором Івана Франка.

До речі, Іван Франко любив проводити вільний час тут, разом із друзями та дружиною.

Костел звели у стилі ар-деко як проект архітектора Броніслава Віктора. У радянські часи святиню використовували для зберігання мінеральних добрив. Попри занесення у Реєстр пам’яток архітектури місцевого значення з номером 1946-М, костел перебуває у занедбаному стані.

Нині від вівтаря, бічних каплиць, різьблень та інтер’єру майже нічого не збереглося. У будівлі провалився дах, стіни бережуть спогади та дірки від наступу радянських військових. А цінності з костелу були вивезені у Польщу.

Костел Святого Миколая (Вижняни, Львівська область)

Вижняни Золочівського району Львівської області можуть похизуватися давньою пам’яткою архітектури — костелом Святого Миколая. Проте його стан потребує уваги.

Він занесений до реєстру пам’яток архітектури національного значення з охоронним номером 432/0. Муровану культову споруду занесли й до переліку найстаріших костелів Львівської архидієцезії.

Будівництво розпочалося у 1400 році за кошти подружжя Йогана Клюса і Маргарити з Кросенки. Костел був зруйнований кілька разів, проте його відбудовували та реставрували у 1651, 1750, 1927 роках. Упродовж радянських років будівлю використовували як склад, так тривало до 1990-х.

З часів незалежності культову споруду оминали увагою. Але попри руйнівний стан, там і досі збереглися унікальні фрески, створені майстрами у розпал Другої світової під керівництвом художника Станіслава Тейсейре.

Костел Воздвиження Чесного Хреста (Велике Колодно, Львівська область)

Костел Воздвиження Чесного Хреста звели у 1932 році. Однак пряму функцію він виконував усього десять років. Адже радянські часи нещадно ставилися до святинь, тому будівлю використовували для потреб колгоспу.

Після розпаду СРСР склад з костелу прибрали, проте він і досі недоступний для вірян. Костел Воздвиження Чесного Хреста зараз у стані руйнації, востаннє його реставрували у 1992 році коштом католицької громади.

Сам костел побудований у необароковому стилі за проектом архітектора Альфреда Броневського. Кошти для цього надала магнатка та власниця села Велике Колодно Северина Сапєжина.

Автором унікальних розписів костелу став Ян Буковський, вони збереглися до наших часів.

Раніше ми розповідали про пам’ятки та костели в Україні, що потребують негайної реставрації.

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