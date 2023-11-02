Полезные навыки и семейный досуг: куда пойти в Киеве в ноябре 2023 года. Культурный дайджест от Вікон

Последний месяц осени уже обещает нам много холодных дней. Однако погода — не приговор для веселых приключений! Ведь в ноябре 2023 года в Киеве состоится немало интересных мероприятий, которые тебе стоит посетить.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства за месяц.

Сегодня расскажем тебе о событиях Киева в ноябре 2023 года. Куда пойти в Киеве в октябре и что стоит посмотреть — рассказываем дальше.

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Театральные представления в Киеве: ноябрь 2023

Вид з мосту — Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 3 ноября в 18:00. Цена: от 100 до 500 грн.

— Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 3 ноября в 18:00. Цена: от 100 до 500 грн. Місце для дракона — Киевский академический театр юного зрителя на Липках, 3 ноября в 18:00. Цена: 250 грн.

— Киевский академический театр юного зрителя на Липках, 3 ноября в 18:00. Цена: 250 грн. 37 листівок — Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, 3 ноября в 18:00. Цена: от 150 до 500 грн.

— Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, 3 ноября в 18:00. Цена: от 150 до 500 грн. Сірі бджоли — Киевский академический драматический театр на Подоле, 3 ноября в 18:00. Цена: от 250 до 700 грн.

— Киевский академический драматический театр на Подоле, 3 ноября в 18:00. Цена: от 250 до 700 грн. Чорний квадрат. Ігри для дорослих — Культурный центр Арт-Братислава, 3 ноября в 18:30. Цена: от 250 до 350 грн.

— Культурный центр Арт-Братислава, 3 ноября в 18:30. Цена: от 250 до 350 грн. Шахрайки?.. Лесбійки?!! Красуні ! — Театр на Михайловской, 3 и 18 ноября в 19:00. Цена: 500 грн.

! — Театр на Михайловской, 3 и 18 ноября в 19:00. Цена: 500 грн. У тиші слів — МКЦ им. И. Козловского, 4 ноября в 16.00. Цена: 150 грн.

— МКЦ им. И. Козловского, 4 ноября в 16.00. Цена: 150 грн. Вистава Холодна мʼята з передмовою про автора. Як розуміти Григора Тютюнника? Украинский Малый драматический театр, 4 ноября в 16:00. Цена: 600 грн.

Украинский Малый драматический театр, 4 ноября в 16:00. Цена: 600 грн. Основний інстинкт — Центральный дом офицеров Вооруженных сил Украины, 5 ноября в 15:00. Цена: от 250 до 1090 грн.

— Центральный дом офицеров Вооруженных сил Украины, 5 ноября в 15:00. Цена: от 250 до 1090 грн. Привид замку Кентервіль Киевский академический театр юного зрителя на Липках, 5 ноября в 16:00. Цена: от 150 до 250 грн.

Киевский академический театр юного зрителя на Липках, 5 ноября в 16:00. Цена: от 150 до 250 грн. Кавова кантата — Киевский национальный академический театр оперетты, 8 ноября в 18:00. Цена: 350 грн.

— Киевский национальный академический театр оперетты, 8 ноября в 18:00. Цена: 350 грн. Комедіанти — Киевский академический драматический театр на Подоле, 8 ноября в 18:00. Цена: 250-750 грн.

— Киевский академический драматический театр на Подоле, 8 ноября в 18:00. Цена: 250-750 грн. Приворотне зілля — Киевский академический драматический театр на Подоле, 9 ноября в 18:00. Цена: 250-700 грн.

— Киевский академический драматический театр на Подоле, 9 ноября в 18:00. Цена: 250-700 грн. Комедія про ніжне серце — Театр на Михайловской, 10 ноября в 19:00. Цена: 400 грн.

— Театр на Михайловской, 10 ноября в 19:00. Цена: 400 грн. Методи виховання малих засранців — театр на Троещине, 11 ноября в 17:00. Цена: 400 грн.

— театр на Троещине, 11 ноября в 17:00. Цена: 400 грн. Зелені коридори — Театр Драматургов, 12 ноября в 19:00. Цена: 300 грн.

— Театр Драматургов, 12 ноября в 19:00. Цена: 300 грн. Імʼя — Национальный академический драматический театр им.Леси Украинки, 18 ноября в 17:00. Цена: 100–500 грн.

— Национальный академический драматический театр им.Леси Украинки, 18 ноября в 17:00. Цена: 100–500 грн. Дзвінок з минулого — Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, 23 ноября в 18:00. Цена: 350 грн.

Для взрослых и детей

Місто за шпалерами — Дворец культуры Дарница, 3 ноября в 18:30. Цена: 200 грн.

— Дворец культуры Дарница, 3 ноября в 18:30. Цена: 200 грн. Cosmo Show — Центральный дом офицеров Вооруженных Сил Украины, 4 ноября в 11:00. Цена: от 180 до 500 грн.

— Центральный дом офицеров Вооруженных Сил Украины, 4 ноября в 11:00. Цена: от 180 до 500 грн. Чому довгий ніс у слона — Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра, 4 ноября в 11:00. Цена: 100 грн.

— Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра, 4 ноября в 11:00. Цена: 100 грн. Чарівник країни Оз — Киевский академический театр кукол, 11 ноября в 16:00. Цена: 100–250 грн.

Концерты в Киеве в ноябре 2023

Акустический концерт Макса Пташника — Украинский Дом, Крещатик, 2, 4 ноября в 19:00. Цена: 300 грн.

— Украинский Дом, Крещатик, 2, 4 ноября в 19:00. Цена: 300 грн. НАОНИ Оркестра — Pochayna Event Hall, пр-т Степана Бандеры, 23, 3 ноября в 19:00. Цена: от 390 до 1190 грн.

— Pochayna Event Hall, пр-т Степана Бандеры, 23, 3 ноября в 19:00. Цена: от 390 до 1190 грн. Дантес — Stereo Plaza, 4 ноября в 19:00. Цена: от 790 до 1090 грн.

— Stereo Plaza, 4 ноября в 19:00. Цена: от 790 до 1090 грн. CHEEV — Osocor Residence, 4 ноября в 19:00. Цена: 500 грн.

— Osocor Residence, 4 ноября в 19:00. Цена: 500 грн. Саша Чемеров — Stereo Plaza, 11 ноября в 19:00. Цена: от 750 до 1400 грн.

— Stereo Plaza, 11 ноября в 19:00. Цена: от 750 до 1400 грн. Хиты украинского ретро — Жовтневый дворец, 22 ноября в 18:00. Цена: 200-690 грн.

— Жовтневый дворец, 22 ноября в 18:00. Цена: 200-690 грн. SHUMEI — Bel étage, 22 ноября в 19:00. Цена: 900–1400 грн.

Стендапы в Киеве

О чем молчат мужчины или Дикарь Forever. В поддержку ВСУ — Дом Архитектора, 3 ноября в 19:00. Цена: от 250 до 590 грн.

Выставки в Киеве в ноябре 2023

В поисках внеземной жизни — Киевский планетарий, 8 ноября в 19:00. Цена: 250-350 грн.

— Киевский планетарий, 8 ноября в 19:00. Цена: 250-350 грн. Магический сад (выставка хризантем) — Певческое поле, с 1 по 30 ноября в 19:00. Цена: 100–200 грн.

Другие интересные события Киева в ноябре 2023

Кулинарный мастер-класс от шефа Oxota na Ovets: завтраки — Ресторан Oxota na Ovets, 4 ноября в 11:00. Цена: 990 грн.

— Ресторан Oxota na Ovets, 4 ноября в 11:00. Цена: 990 грн. Литературные забавы. Авторские вечера — MODI Art and Wine Gallery, 5 ноября в 19:00. Цена: 250 грн.

Однако не только мир культуры и искусства сейчас привлекает украинцев! Раньше мы рассказывали тебе, когда и где пройдет чемпионат Европы по футболу в 2024 году.

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