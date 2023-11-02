Полезные навыки и семейный досуг: куда пойти в Киеве в ноябре 2023 года. Культурный дайджест от Вікон

Последний месяц осени уже обещает нам много холодных дней. Однако погода — не приговор для веселых приключений! Ведь в ноябре 2023 года в Киеве состоится немало интересных мероприятий, которые тебе стоит посетить.
Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства за месяц.
Сегодня расскажем тебе о событиях Киева в ноябре 2023 года. Куда пойти в Киеве в октябре и что стоит посмотреть — рассказываем дальше.
В ноябре 2023 года стоит посетить хотя бы один спектакль, который уже настроен на предновогодние праздники!
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Однако не только мир культуры и искусства сейчас привлекает украинцев! Раньше мы рассказывали тебе, когда и где пройдет чемпионат Европы по футболу в 2024 году.
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