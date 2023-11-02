Корисні навички та сімейне дозвілля: куди піти в Києві у листопаді 2023. Культурний дайджест від Вікон

Останній місяць осені вже обіцяє нам багато холодних днів. Однак погода — не вирок для веселих пригод! Адже в листопаді 2023 у Києві відбудеться чимало цікавих заходів, які тобі варто відвідати.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Сьогодні розповімо тобі про події Києва у листопаді 2023 року. Куди піти в Києві у листопаді та що варто побачити — розповідаємо далі.

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Театральні вистави у Києві: листопад 2023

Вид з мосту — Національний академічний драматичний театр ім.Лесі Українки, 3 листопада о 18:00. Ціна: від 100 до 500 грн.

— Національний академічний драматичний театр ім.Лесі Українки, 3 листопада о 18:00. Ціна: від 100 до 500 грн. Місце для дракона — Київський академічний театр юного глядача на Липках, 3 листопада о 18:00. Ціна: 250 грн.

— Київський академічний театр юного глядача на Липках, 37 листівок — Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра, 3 листопада о 18:00. Ціна: від 150 до 500 грн.

— Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра, 3 листопада о 18:00. Ціна: від 150 до 500 грн. Сірі бджоли — Київський академічний драматичний театр на Подолі, 3 листопада о 18:00. Ціна: від 250 до 700 грн.

— Київський академічний драматичний театр на Подолі, 3 листопада о 18:00. Ціна: від 250 до 700 грн. Чорний квадрат. Ігри для дорослих — Культурний центр Арт-Братислава, 3 листопада о 18:30. Ціна: від 250 до 350 грн.

— Культурний центр Арт-Братислава, 3 листопада о 18:30. Ціна: від 250 до 350 грн. Шахрайки?.. Лесбійки?!! Красуні ! — Театр на Михайлівській, 3 та 18 листопада о 19:00. Ціна: 500 грн.

! — Театр на Михайлівській, 3 та 18 листопада о 19:00. Ціна: 500 грн. У тиші слів — МКЦ ім. І. Козловського, 4 листопада о 16:00. Ціна: 150 грн.

— МКЦ ім. І. Козловського, 4 листопада о 16:00. Ціна: 150 грн. Вистава Холодна мʼята з передмовою про автора. Як розуміти Григора Тютюнника? — Український Малий драматичний театр, 4 листопада о 16:00. Ціна: 600 грн.

— Український Малий драматичний театр, 4 листопада о 16:00. Ціна: 600 грн. Основний інстинкт — Центральний будинок офіцерів Збройних сил України, 5 листопада о 15:00. Ціна: від 250 до 1090 грн.

— Центральний будинок офіцерів Збройних сил України, 5 листопада о 15:00. Ціна: від 250 до 1090 грн. Привид замку Кентервіль — Київський академічний театр юного глядача на Липках, 5 листопада о 16:00. Ціна: від 150 до 250 грн.

— Київський академічний театр юного глядача на Липках, 5 листопада о 16:00. Ціна: від 150 до 250 грн. Кавова кантата — Київський національний академічний театр оперети, 8 листопада о 18:00. Ціна: 350 грн.

— Київський національний академічний театр оперети, 8 листопада о 18:00. Ціна: 350 грн. Комедіанти — Київський академічний драматичний театр на Подолі, 8 листопада о 18:00. Ціна: 250-750 грн.

— Київський академічний драматичний театр на Подолі, 8 листопада о 18:00. Ціна: 250-750 грн. Приворотне зілля — Київський академічний драматичний театр на Подолі, 9 листопада о 18:00. Ціна: 250-700 грн.

— Київський академічний драматичний театр на Подолі, 9 листопада о 18:00. Ціна: 250-700 грн. Комедія про ніжне серце — Театр на Михайлівській, 10 листопада о 19:00. Ціна: 400 грн.

— Театр на Михайлівській, 10 листопада о 19:00. Ціна: 400 грн. Методи виховання малих засранців — театр на Троєщині, 11 листопада о 17:00. Ціна: 400 грн.

— театр на Троєщині, 11 листопада о 17:00. Ціна: 400 грн. Зелені коридори — Театр Драматургів, 12 листопада о 19:00. Ціна: 300 грн.

— Театр Драматургів, 12 листопада о 19:00. Ціна: 300 грн. Імʼя — Національний академічний драматичний театр ім.Лесі Українки, 18 листопада о 17:00. Ціна: 100-500 грн.

— Національний академічний драматичний театр ім.Лесі Українки, 18 листопада о 17:00. Ціна: 100-500 грн. Дзвінок з минулого — Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, 23 листопада о 18:00. Ціна: 350 грн.

Для дорослих та дітей

Місто за шпалерами — Палац культури Дарниця, 3 листопада о 18:30. Ціна: 200 грн.

— Палац культури Дарниця, 3 листопада о 18:30. Ціна: 200 грн. Cosmo Show — Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України, 4 листопада об 11:00. Ціна: від 180 до 500 грн.

— Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України, 4 листопада об 11:00. Ціна: від 180 до 500 грн. Чому довгий ніс у слона — Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра, 4 листопада об 11:00. Ціна: 100 грн.

— Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра, 4 листопада об 11:00. Ціна: 100 грн. Чарівник країни Оз — Київський академічний театр ляльок, 11 листопада о 16:00. Ціна: 100-250 грн.

Концерти у Києві у листопаді 2023

Акустичний концерт Макса Пташника — Український Дім, Хрещатик, 2, 4 листопада о 19:00. Ціна: 300 грн.

— Український Дім, Хрещатик, 2, 4 листопада о 19:00. Ціна: 300 грн. НАОНІ Оркестра — Pochayna Event Hall, пр-т Степана Бандери, 23, 3 листопада о 19:00. Ціна: від 390 до 1190 грн.

— Дантес — Stereo Plaza, 4 листопада о 19:00. Ціна: від 790 до 1090 грн.

— Stereo Plaza, 4 листопада о 19:00. Ціна: від 790 до 1090 грн. CHEEV — Osocor Residence, 4 листопада о 19:00. Ціна: 500 грн.

— Osocor Residence, 4 листопада о 19:00. Ціна: 500 грн. Саша Чемеров — Stereo Plaza, 11 листопада о 19:00. Ціна: від 750 до 1400 грн.

— Stereo Plaza, 11 листопада о 19:00. Ціна: від 750 до 1400 грн. Хіти українського ретро — Жовтневий палац, 22 листопада о 18:00. Ціна: 200-690 грн.

— Жовтневий палац, 22 листопада о 18:00. Ціна: 200-690 грн. SHUMEI — Bel étage, 22 листопада о 19:00. Ціна: 900-1400 грн.

Стендапи у Києві

Про що мовчать чоловіки або Дикун Forever. На підтримку ЗСУ — Будинок Архітектора, 3 листопада о 19:00. Ціна: від 250 до 590 грн.

Виставки у Києві у листопаді 2023

Далекі світи: У пошуках позаземного життя — Київський планетарій, 8 листопада о 19:00. Ціна: 250-350 грн.

— Київський планетарій, 8 листопада о 19:00. Ціна: 250-350 грн. Магічний сад (виставка хризантем) — Співоче поле, з 1 по 30 листопада о 19:00. Ціна: 100-200 грн.

Інші цікаві події Києва у листопаді 2023

Кулінарний майстер-клас від шефа Oxota na Ovets: сніданки — Ресторан Oxota na Ovets, 4 листопада об 11:00. Ціна: 990 грн.

— Ресторан Oxota na Ovets, 4 листопада об 11:00. Ціна: 990 грн. Літературні забави. Авторські вечори — MODI Art and Wine Gallery, 5 листопада о 19:00. Ціна: 250 грн.

Однак не лише світ культури та мистецтва нині приваблює українців! Раніше ми розповідали тобі, коли та де пройде чемпіонат Європи з футболу 2024 року.

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