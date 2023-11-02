Корисні навички та сімейне дозвілля: куди піти в Києві у листопаді 2023. Культурний дайджест від Вікон

Останній місяць осені вже обіцяє нам багато холодних днів. Однак погода — не вирок для веселих пригод! Адже в листопаді 2023 у Києві відбудеться чимало цікавих заходів, які тобі варто відвідати.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
Сьогодні розповімо тобі про події Києва у листопаді 2023 року. Куди піти в Києві у листопаді та що варто побачити — розповідаємо далі.
У листопаді 2023 року варто відвідати хоча б одну виставу, які вже мають настрій передноворічних свят!
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Однак не лише світ культури та мистецтва нині приваблює українців! Раніше ми розповідали тобі, коли та де пройде чемпіонат Європи з футболу 2024 року.
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