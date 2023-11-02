Чемпіонат Європи з футболу 2024: коли та де відбудеться одна з найважливіших подій світу спорту

Чемпіонат Європи з футболу 2024 чекають вже чимало фанатів цього виду спорту, незалежно від віку та статі. Адже коли на полі грає твоя улюблена команда, то серце починає битись в унісон з іншими, що вкотре нагадує про важливе значення єдності. Чекаєш на цей дивовижний момент? Тоді розбираємось разом, коли та де відбудеться чи не найважливіша подія у світі футболу.

Кваліфікаційний раунд Чемпіонату Європи з футболу 2024

Перш ніж почнеться сам Чемпіонат Європи з футболу 2024, має пройти також кваліфікаційний раунд. Цей футбольний турнір вже почався 23 березня 2023 року та триватиме до березня 2024 року.

У цей період з 55 асоціацій-членів УЄФА — 53 команди візьмуть участь у відборі.

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Омине цей етап лише збірну Німеччини, яка цього разу буде господарем турніру, а також команду РФ, яку відсторонили від участі у змаганнях через повномасштабну збройну агресію проти України.

У фінальний турнір чемпіонату вийдуть 23 чоловічих збірних УЄФА. З них 20 команд вийдуть у фінал напряму як переможці, а ще три — будуть визначені у плей-оф, який відбудеться 21 та 26 березня 2024 року. Тоді й буде визначений остаточний список учасників Чемпіонату Європи з футболу 2024.

Чемпіонат Європи з футболу 2024

Євро-2024 стане 17 чемпіонатом Європи з футболу. Проводитимуть подію у червні-липні 2024 року в Німеччині. Цю країну було обрано господарем змагань виконавчим комітетом УЄФА у 2018 році.

Це будуть перші змагання, які будуть проводитись на території як колишньої Західної, так і Східної Німеччини.

Участь у чемпіонаті візьме 24 команди, які з 14 червня по 14 липня 2024 року змагатимуться за звання чемпіона Європи. Також Італія спробує захистити свій титул чемпіона Європи.

Змагання пройдуть на десяти німецьких стадіонах у Берліні, Мюнхені, Дортмунді, Штутгарті, Гельзенкірхені, Франкфурті-на-Майні, Гамбурзі, Дюссельдорфі, Кельні та Лейпцизі.

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