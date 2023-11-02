Чемпіонат Європи з футболу 2024: коли та де відбудеться одна з найважливіших подій світу спорту

Даніела Долотова, журналістка сайту 02 Листопада 2023, 13:45
чемпіонат Європи з футболу 2024
Фото: Unsplash

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