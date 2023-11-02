Чемпионат Европы по футболу 2024: когда и где состоится одно из важнейших событий мира спорта

Чемпионат Европы по футболу 2024 года ждут уже немало фанатов этого вида спорта, независимо от возраста и пола. Ведь когда на поле играет твоя любимая команда, то твое сердце начинает биться в унисон с другими, что напоминает о важности единства. Ждешь этого удивительного момента? Тогда разбираемся вместе, когда и где пройдет едва ли не самое важное событие в мире футбола.

Квалификационный раунд Чемпионата Европы по футболу 2024

Прежде чем начнется сам Чемпионат Европы по футболу 2024, должен пройти также квалификационный раунд. Этот футбольный турнир уже начался 23 марта 2023 и продлится до марта 2024 года.

В этот период из 55 ассоциаций-членов УЕФА — участие в отборе примут 53 команды.

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Минует этот этап только сборную Германии, которая будет хозяином турнира, а также команду РФ, которую отстранили от участия в соревнованиях из-за полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

В финальный турнир чемпионата выйдут 23 мужских сборных УЕФА. Из них 20 команд выйдут в финал как победители, а еще три — будут определены в плей-офф, который пройдет 21 и 26 марта 2024 года. Тогда и будет определен окончательный список участников Чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Чемпионат Европы по футболу 2024

Евро-2024 станет 17-м чемпионатом Европы по футболу. Проводить событие будут в июне-июле 2024 года в Германии, избранной хозяйкой соревнований исполнительным комитетом УЕФА в 2018 году.

Это будут первые соревнования, которые будут проводиться на территории как бывшей Западной, так и Восточной Германии.

Участие в чемпионате примет 24 команды, которые с 14 июня по 14 июля 2024 будут соревноваться за звание чемпиона Европы. Также Италия попытается защитить свой титул чемпиона Европы.

Соревнования пройдут на десяти немецких стадионах в Берлине, Мюнхене, Дортмунде, Штутгарте, Гельзенкирхене, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Дюссельдорфе, Кельне и Лейпциге.

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