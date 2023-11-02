Чемпионат Европы по футболу 2024: когда и где состоится одно из важнейших событий мира спорта

Даниэла Долотова, журналист сайта 02 ноября 2023, 13:45
чемпіонат Європи з футболу 2024
Фото: Unsplash

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