Чемпионат Европы по футболу 2024: когда и где состоится одно из важнейших событий мира спорта

Чемпионат Европы по футболу 2024 года ждут уже немало фанатов этого вида спорта, независимо от возраста и пола. Ведь когда на поле играет твоя любимая команда, то твое сердце начинает биться в унисон с другими, что напоминает о важности единства. Ждешь этого удивительного момента? Тогда разбираемся вместе, когда и где пройдет едва ли не самое важное событие в мире футбола.
Прежде чем начнется сам Чемпионат Европы по футболу 2024, должен пройти также квалификационный раунд. Этот футбольный турнир уже начался 23 марта 2023 и продлится до марта 2024 года.
В этот период из 55 ассоциаций-членов УЕФА — участие в отборе примут 53 команды.
Минует этот этап только сборную Германии, которая будет хозяином турнира, а также команду РФ, которую отстранили от участия в соревнованиях из-за полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.
В финальный турнир чемпионата выйдут 23 мужских сборных УЕФА. Из них 20 команд выйдут в финал как победители, а еще три — будут определены в плей-офф, который пройдет 21 и 26 марта 2024 года. Тогда и будет определен окончательный список участников Чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Евро-2024 станет 17-м чемпионатом Европы по футболу. Проводить событие будут в июне-июле 2024 года в Германии, избранной хозяйкой соревнований исполнительным комитетом УЕФА в 2018 году.
Это будут первые соревнования, которые будут проводиться на территории как бывшей Западной, так и Восточной Германии.
Участие в чемпионате примет 24 команды, которые с 14 июня по 14 июля 2024 будут соревноваться за звание чемпиона Европы. Также Италия попытается защитить свой титул чемпиона Европы.
Соревнования пройдут на десяти немецких стадионах в Берлине, Мюнхене, Дортмунде, Штутгарте, Гельзенкирхене, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Дюссельдорфе, Кельне и Лейпциге.
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