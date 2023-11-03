Захопливі історії для дітей та майстеркласи для дорослих: куди піти у Львові у листопаді 2023. Культурний дайджест від Вікон

Листопад точно не має стати місяцем стагнації та депресії — навіть попри холодну погоду, дощі та листя під ногами. Щоб розважити себе у Львові в листопаді 2023, достатньо лиш прогорнути наш дайджест та знайти цікаву подію саме для тебе.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Якщо ти шукаєш, куди піти в листопаді у Львові, тоді читай наш культурний дайджест. Що варто побачити та куди сходити у листопаді 2023 у Львові, розповідаємо далі.

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Події Львова у листопаді

Львів — столиця культурних подій, тож у листопаді гості та місцеві матимуть змогу насолодитися багатьма цікавими подіями.

Театральні вистави у Львові: листопад 2023

ТичинА: феномен добИ — Нижній Зал в Театрі Ляльок, площа Данила Галицького, 1, 5 листопада о 19:00. Ціна: 400 грн.

— Нижній Зал в Театрі Ляльок, площа Данила Галицького, 1, 5 листопада о 19:00. Ціна: 400 грн. WC — Театр ОКО, 5 листопада о 18:00. Ціна: 180-250 грн.

— Театр ОКО, 5 листопада о 18:00. Ціна: 180-250 грн. Служниця-пані — Львівська національна опера, 8 листопада о 18:00. Ціна: від 200 до 500 грн.

— Львівська національна опера, 8 листопада о 18:00. Ціна: від 200 до 500 грн. Доця — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 12 листопада о 15:00; 26 листопада о 15:00 та 19:00.Ціна: 490 грн.

— Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 12 листопада о 15:00; 26 листопада о 15:00 та 19:00.Ціна: 490 грн. Гра — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 10 листопада о 18:00. Ціна: 150 грн.

— Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 10 листопада о 18:00. Ціна: 150 грн. Наталка Полтавка — Львівська національна опера, 12 листопада о 12:00. Ціна: 100-400 грн.

— Львівська національна опера, 12 листопада о 12:00. Ціна: 100-400 грн. Лунаса — Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, 11 та 25 листопада о 18:00. Ціна: 90-120 грн.

— Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, 11 та 25 листопада о 18:00. Ціна: 90-120 грн. Приборкання норовливого — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 12 листопада о 13:00 та 17:00. Ціна: 60-300 грн.

— Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 12 листопада о 13:00 та 17:00. Ціна: 60-300 грн. Шахрайки — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 15 та 28 листопада о 18:00. Ціна: 200 грн.

— Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 15 та 28 листопада о 18:00. Ціна: 200 грн. Леся.Їсторія — Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, 17 та 24 листопада о 18:00. Ціна: 200-260 грн.

Для дорослих та дітей

Витівки Лиса Микити — Львівський академічний обласний театр ляльок, 4 листопада о 12:00 та 14:00. Ціна: 60-100 грн.

— Львівський академічний обласний театр ляльок, 4 листопада о 12:00 та 14:00. Ціна: 60-100 грн. Червона Шапочка — Львівський академічний обласний театр ляльок, 5 листопада о 12:00 та 14:00. Ціна: 60-100 грн.

— Львівський академічний обласний театр ляльок, 5 листопада о 12:00 та 14:00. Ціна: 60-100 грн. Секретики Ляльок — Львівський академічний обласний театр ляльок, 5 та 12 листопада о 16:00. Ціна: 120 грн.

— Львівський академічний обласний театр ляльок, 5 та 12 листопада о 16:00. Ціна: 120 грн. Як нотки пісеньку складали — Львівський академічний обласний театр ляльок, 11, 12, 25, 26 листопада об 11:00. Ціна: 150 грн.

— Львівський академічний обласний театр ляльок, 11, 12, 25, 26 листопада об 11:00. Ціна: 150 грн. Сонячний зайчик — Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, 12 та 22 листопада о 12:00. Ціна: 70-90 грн.

Концерти у Львові у листопаді 2023

Хамерман Знищує Віруси — FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 5 листопада о 19:00. Ціна: 500 грн.

— FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 5 листопада о 19:00. Ціна: 500 грн. Metallica та симфонічний оркестр — Львівська національна опера, 14 листопада о 19:00. Ціна: 390-1340 грн.

— Львівська національна опера, 14 листопада о 19:00. Ціна: 390-1340 грн. ONYKA — FESTrepublic, 26 листопада о 18:00. Ціна: 590 грн.

— FESTrepublic, 26 листопада о 18:00. Ціна: 590 грн. GREEN GREY Як ти? — Арена Малевич, 30 листопада о 19:00. Ціна: 350-650 грн.

— Арена Малевич, 30 листопада о 19:00. Ціна: 350-650 грн. Саша Чемеров — FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 14 листопада о 19:00. Ціна: від 500 грн.

— FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 14 листопада о 19:00. Ціна: від 500 грн. EPOLETS — FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 17 листопада о 18:30. Ціна: від 400 до 600 грн.

— FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 17 листопада о 18:30. Ціна: від 400 до 600 грн. Крихітка. Мегалюбов — FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 18 листопада о 19:00. Ціна: від 450 грн.

Стендапи у Львові

​​ Архівний стендап у Cult Comedy Hall — Cult Comedy Hall, вул. Скорика, 7 (Чайковського), 3 листопада о 19:00. Ціна: 300 грн.

​​ Буква Ю — Довгі бурхливі оплески, проїзд Крива липа (вхід з вул. Січових Стрільців, 3), 3 листопада о 20:00. Ціна: 300 грн.

​​ Стендап: перевірка матеріалу від Split Comedy — Театр пива Правда, площа Ринок, 32, 3 листопада о 20:00. Ціна: 250 грн.

ТеСАМЕшоу — Палац культури залізничників Рокс, 11 листопада о 19:00. Ціна: від 400 до 700 грн.

Інші цікаві події Львова у листопаді 2023

​​ Майстер-клас з розпису одягу та шоперів — SOVA-space, площа Міцкевича, 8 (Будинок книги, 3 поверх, двері 19), 4 листопада з 15:00 до 17:00. Ціна: 450 грн — розпис свого одягу, 500 грн — розпис шопера. Кількість місця обмежена, тож реєструйся за посиланням.

​​ Майстер-клас з розпису гарбуза — кавʼярня Лис Микита, вул. Окружна, 50, 5 листопада о 15:00 -18:00. Ціна: 550 грн.

​​ ALIAS in English — Дикий Дім, вул. Староєврейська, 22, 5 листопада о 17:00. Ціна: донат від 150 грн.

Майстер-клас з малювання від IdeaArt — кав‘ярня Te Amo Lviv, вул. Стефаника, 16, 4 листопада о 12:00. Ціна: 850–1000 грн.

Раніше ми вже розповідали тобі, куди можна піти у листопаді цього року в Києві: читай наш інший культурний дайджест.

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