Захопливі історії для дітей та майстеркласи для дорослих: куди піти у Львові у листопаді 2023. Культурний дайджест від Вікон

Листопад точно не має стати місяцем стагнації та депресії — навіть попри холодну погоду, дощі та листя під ногами. Щоб розважити себе у Львові в листопаді 2023, достатньо лиш прогорнути наш дайджест та знайти цікаву подію саме для тебе.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
Якщо ти шукаєш, куди піти в листопаді у Львові, тоді читай наш культурний дайджест. Що варто побачити та куди сходити у листопаді 2023 у Львові, розповідаємо далі.
Львів — столиця культурних подій, тож у листопаді гості та місцеві матимуть змогу насолодитися багатьма цікавими подіями.
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Архівний стендап у Cult Comedy Hall — Cult Comedy Hall, вул. Скорика, 7 (Чайковського), 3 листопада о 19:00. Ціна: 300 грн.
Буква Ю — Довгі бурхливі оплески, проїзд Крива липа (вхід з вул. Січових Стрільців, 3), 3 листопада о 20:00. Ціна: 300 грн.
Стендап: перевірка матеріалу від Split Comedy — Театр пива Правда, площа Ринок, 32, 3 листопада о 20:00. Ціна: 250 грн.
Майстер-клас з розпису одягу та шоперів — SOVA-space, площа Міцкевича, 8 (Будинок книги, 3 поверх, двері 19), 4 листопада з 15:00 до 17:00. Ціна: 450 грн — розпис свого одягу, 500 грн — розпис шопера. Кількість місця обмежена, тож реєструйся за посиланням.
Майстер-клас з розпису гарбуза — кавʼярня Лис Микита, вул. Окружна, 50, 5 листопада о 15:00 -18:00. Ціна: 550 грн.
ALIAS in English — Дикий Дім, вул. Староєврейська, 22, 5 листопада о 17:00. Ціна: донат від 150 грн.
Майстер-клас з малювання від IdeaArt — кав‘ярня Te Amo Lviv, вул. Стефаника, 16, 4 листопада о 12:00. Ціна: 850–1000 грн.
Раніше ми вже розповідали тобі, куди можна піти у листопаді цього року в Києві: читай наш інший культурний дайджест.
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