Оказаться в Лондоне, космосе или даже Хогвартсе: куда безопасно пойти всей семьей в Киеве зимой

Жизнь продолжается, а в ней должно быть место для чудес и счастья. Никакие силы зла не украдут у украинцев волшебство Рождества и Нового года.

С максимальной экономией электроэнергии, возможностью безопасного укрытия и поддержкой ВСУ, Киев погрузит каждого в красивую зимнюю сказку.

Osocor Winter Residence дарит нам праздничную лондонскую магию в дополнение к традиционным новогодним развлечениям, Gulliver — историю Украины в мультимедийном шоу, а Christmas Story — атмосферное кино.

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Osocor Residence не оставил украинцев без магии новогодних праздников и продолжает держать культурный фронт, чтобы платить налоги и финансово помогать армии. В этом году на локации откроют зимний городок, посвященный дружественному Украине Лондону.

Именно поэтому среди зимней резиденции Osocor разместят гигантскую статую Таверского моста. Ее построил столичный деятель искусства Иван Длугунович, известный, в частности, гигантской скульптурой английского бульдога на Петровке.

К тому же, на локации можно будет встретить выдающихся британских политиков Бориса Джонсона и сэра Уинстона Черчилля и сделать с изображающими их актерами множество фото на память. Позже к этим символам Британии присоединятся и другие — король Артур, Шерлок Холмс и другие.

Безусловно, неизменными останутся все атрибуты сказочных зимних каникул в Osocor: аттракционы, ледовые представления, концерты, новогодние и рождественские перформансы и активные программы для детей и взрослых.

На локации будут придерживаться правил экономии электричества. Во все пиковые дни при отключениях света зимний городок будет работать на собственном мощном генераторе. На локации есть два надежных укрытия. Чтобы гости всегда находились в тепле, террасу резиденции застеклили.

Один день в неделю — понедельник — в резиденции сделали благотворительным. В этот день вход для детей — вынужденных переселенцев будет бесплатным.

Дата и время открытия: 10 и 11 декабря в 10:00.

Место: Osocor Residence, ул. Виноградная, 2.

Стоимость: праздничные и выходные дни — 500 грн для взрослых, 350 грн — для детей, в будние дни — 200 грн. Для детей ВПО каждый понедельник — бесплатно.

С 1 по 15 декабря ТРЦ Gulliver будет погружать всех желающих в историю Украины с помощью мультимедийного шоу.

Проекции 360°, кинетические инсталляции и звуковые эффекты позволят зрителям узнать сакральное значение Софии Киевской и выдающиеся достижения знаменитых украинцев.

Более того, в ТРЦ откроют выставку Сады софийности, посвященную проекту, а также ярмарку со стилизованным мерчем от украинских брендов. В выходные дни к развлечениям прибавятся тематические мастер-классы по гончарству, мозаике и т.д.

Вход для всех бесплатный. Единственное, что нужно: предварительно зарегистрироваться на сайте.

В случае воздушной тревоги сеансы будут перенесены, а всех зрителей проведут в укрытие.

Дата и время: ежедневно с 12:00 до 19:00.

Место: на четвёртом этаже ТРЦ Gulliver.

Известный концерт-история Гарри Поттер от LUMOS Orchestra снова порадует маленьких и взрослых поклонников Гарри Поттера в столице. Теперь зрителей ожидает еще больше увлекательных декораций и спецэффектов.

Симфонический оркестр и хор исполнят произведения Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Гупера и Александра Деспла из восьми фильмов саги о выжившем мальчике.

А видео, которое будут транслировать во время концерта, позволит полностью погрузиться в магическую вселенную Джоан Роулинг.

Часть собранных средств пойдет на помощь украинским защитникам, которые сейчас защищают каждого из нас от беды.

Количество билетов на мероприятие ограничено емкостью укрытия МЦКИ. При воздушной тревоге необходимо будет перейти туда.

Дата и время: 17 и 18 декабря, 16:00.

Место: МЦКИ Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Стоимость: 800–1790 грн.

25 декабря Киев наполнит Рождественская магия: в столице выступит Национальный академический духовой оркестр Украины. Чтобы погрузить посетителей в зимнюю сказку, он сыграет известные саундтреки из мультфильмов Северный экспресс, Ледяное сердце, Суперсемейка, Шрек, Король Лев, Гринч, Мадагаскар.

Музыку будут сопровождать анимационные видеоролики, чтобы дети и взрослые вместе с героями мультфильмов погрузились в веселые приключения и теплые воспоминания.

Часть средств от продажи билетов пойдет на нужды ВСУ для военных Первого батальона 72-й ОМБр.

Дата и время: 25 декабря, 14:00.

Место: МЦКИ Октябрьский Дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Где посмотреть исключительно зимне-праздничное кино? В столичном кинотеатре Christmas Story. Здесь подготовили такой репертуар лент, что обрадует и детей, и взрослых: это Гарри Поттер, Один дома, Чарли и шоколадная фабрика, Рататуй, Четыре Рождества и другие.

Что ждет посетителей, кроме собственно кинолент? 180 квадратных метров праздничных кинодекораций; теплый зал с мягкими пуфами; кухня со вкусностями и тайный вход на фотоспот.

На локации может отключаться свет. Тогда здесь есть два генератора: для обогрева и снабжения электроэнергией.

Дата и время: анонс сеансов в Instagram.

Место: ул. Магнитогорская, 1А.

А если ты хочешь запланировать семейный отдых в конце рабочей недели или на праздники, то читай, будут ли у украинцев выходные на Новый год 2023.

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