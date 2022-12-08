Опинитись у Лондоні, космосі чи навіть Гоґвортсі: куди безпечно піти всією родиною в Києві взимку

Життя продовжується, а в ньому має бути місце для див і щастя. Жодні сили зла не вкрадуть в українців чарівництва Різдва та Нового року.

З максимальною економією електроенергії, можливістю безпечного укриття та підтримкою ЗСУ Київ занурить кожного в красиву зимову казку.

Osocor Winter Residence дарує нам святкову лондонську магію на додачу до традиційних новорічних розваг, Gulliver — історію України в мультимедійному шоу, а Christmas Story — атмосферне кіно.

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Osocor Residence не залишив українців без магії новорічних свят і продовжує тримати культурний фронт, аби платити податки та невпинно фінансово допомагати армії. Цьогоріч на локації відкриють зимове містечко, присвячене дружньому Україні Лондону.

Саме тому посеред зимової резиденції Osocor розташують велетенську статую Таверського мосту. Її збудував столичний митець Іван Длугунович, відомий, зокрема, гігантською скульптурою англійського бульдога на Петрівці.

До того ж на локації можна буде зустріти видатних британських політиків Бориса Джонсона й сера Вінстона Черчилля і зробити з акторами, що їх зображатимуть, безліч фото на пам’ять. Пізніше до цих символів Британії доєднаються й інші — король Артур, Шерлок Холмс та інші.

Безперечно, незмінними залишаться всі атрибути казкових зимових канікул в Osocor: атракціони, льодові вистави, концерти, новорічні та різдвяні перформанси й активні програми для дітей та дорослих.

На локації дотримуватимуться правил економії електрики. В усі пікові дні під час відключень світла зимове містечко працюватиме на власному потужному генераторі. На локації є два надійних укриття. Аби гості завжди перебували у теплі, терасу резиденції засклили.

Один день на тиждень — понеділок — у резиденції зробили благодійним. Цього дня вхід для дітей, які є вимушеними переселенцями, буде безкоштовним.

Дата й час відкриття: 10 та 11 грудня о 10:00.

Місце: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Вартість: святкові й вихідні дні — 500 грн для дорослих, 350 грн для дітей, у будні дні — 200 грн. Для дітей ВПО щопонеділка — безкоштовно.

З 1 до 15 грудня ТРЦ Gulliver занурюватиме всіх охочих в історію України за допомогою мультимедійного шоу.

Проєкції 360°, кінетичні інсталяції та звукові ефекти дадуть змогу глядачам дізнатися про сакральне значення Софії Київської й видатні здобутки знаменитих українців.

Ба більше — у ТРЦ відкриють виставку Сади софійності, що присвячена проекту, а також ярмарку зі стилізованим мерчем від українських брендів. У вихідні дні до розваг додадуться тематичні майстер-класи з гончарства, мозаїки тощо.

Вхід для всіх безоплатний. Єдине, що потрібно: попередньо зареєструватися на сайті.

У разі повітряної тривоги сеанси будуть перенесені, а всіх глядачів проведуть в укриття.

Дата та час: щодня з 12:00 до 19:00.

Місце: на четвертому поверсі ТРЦ Gulliver.

Відомий концерт-історія Гаррі Поттер від LUMOS Orchestra знову потішить маленьких і дорослих прихильників Гаррі Поттера в столиці. Тепер на глядачів очікує ще більше захопливих декорацій та спецефектів.

Симфонічний оркестр та хор виконають твори Джона Вільямса, Патрика Дойла, Ніколаса Гупера й Александра Деспла з восьми фільмів саги про хлопчика, що вижив.

А відео, яке транслюватимуть під час концерту, дасть змогу повністю зануритись у магічний всесвіт Джоан Роулінг.

Частина зібраних коштів піде на допомогу українським захисникам, які зараз боронять кожного з нас від лиха.

Кількість квитків на захід обмежена місткістю укриття МЦКМ. У разі повітряної тривоги необхідно буде перейти туди.

Дата та час: 17 та 18 грудня, 16:00.

Місце: МЦКМ Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вартість: 800–1790 грн.

25 грудня Київ наповнить магія Різдва: у столиці виступить Національний академічний духовий оркестр України. Аби занурити відвідувачів у зимову казку, він зіграє відомі саундтреки з мультфільмів Північний експрес, Крижане серце, Суперсімейка, Шрек, Король Лев, Грінч, Мадагаскар.

Музику супроводжуватимуть анімаційні відеоролики, аби діти й дорослі разом із героями мультфільмів поринули у веселі пригоди й теплі спогади.

Частина коштів від продажу квитків піде на потреби ЗСУ для військових Першого батальйону 72-ї ОМБр.

Дата та час: 25 грудня, 14:00.

Місце: МЦКМ Жовтневий Палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Де подивитися виключно зимово-святкове кіно? У столичному кінотеатрі Christmas Story. Тут підготували такий репертуар стрічок, що порадує і дітей, і дорослих: це Гаррі Поттер, Сам удома, Чарлі й шоколадна фабрика, Рататуй, Чотири Різдва та інші.

Що чекає на відвідувачів, крім, власне, кінострічок? 180 квадратних метрів святкових кінодекорацій; тепла зала з м’якими пуфами; кухня зі смаколиками й таємний вхід на фотоспот.

На локації можуть вимикати освітлення. Тоді тут є два генератори: для обігріву та постачання електроенергії.

Дата та час: анонс сеансів в Instagram.

Місце: вул. Магнітогорська, 1А.

А якщо ти хочеш запланувати сімейний відпочинок на закінчення робочого тижня чи свята, то читай, чи будуть в українців вихідні на Новий рік 2023.

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