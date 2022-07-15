20+ небанальных отелей в Украинских Карпатах, которые тебе стоит посетить летом 2022

Если хочешь немного отдохнуть этим летом, то наша подборка — непременно для тебя. Либо же сохрани себе для других сезонов, когда будет возможность для отпуска.

Рассказываем о 22-х отелях в Карпатах Львовской Франковской областей, а также Закарпатья.

Фокусируемся на маленьких шале/коттеджах/усадьбах/гостиницах и немного больших, однако все самобытны в идее, концепции, интерьере и сервисе. Более дорогие и бюджетные, просторные и аскетические. Для всех.

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Пишем, опираясь на свои путешествия и опыт наших друзей. Вместе с тем мы мониторили сайты аренды жилья и соцсети.

Важно: это не коммерческий текст, а независимая авторская подборка.

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Мы сохраняем все украинские названия в оригинале.

Закарпатье

Тиша

Тиша (Тишина) раньше называлась NATRAVE. И здесь действительно тишина, ведь мелодии создает только природа. Сюда приглашают отдыхать взрослых и семьи с детьми от шести лет. Принимают три коттеджа и мини-гостиница на четыре номера. Скандинавский лаконичный стиль, горы и по-настоящему теплый, искренний сервис.

Место: Закарпатье, на границе курортов Изки и Пилипец.

Relax House

Минималистичный деревянный домик среди леса и гор, со стеклянной дверью и огромным окном в природу. Расположен на ферме, поэтому рядом — дружелюбные лошади и компания коз, охраняемые черно-белым котом. Гостиная, спальня, кухня, антураж геометрических линий, зонированное освещение, которое вечером удивительно меняет интерьер. Имеется также чан open air.

Место: Закарпатье, Свалява.

VDOMA

Шале в объятиях Карпат для семьи либо компании друзей. 603 м над уровнем моря, выходишь на террасу — и ты словно в невесомости. Роскошный пейзаж сквозь панорамную стену-окно. Чан и джакузи под открытым небом, джакузи включено в стоимость шале. Сюда, кстати, часто приезжают отпраздновать день рождения.

Место: Закарпатье, село Вильшанки.

Річка

Это коттеджный комплекс, поэтому здесь комфортно, если хочешь быть в горах и с ощущением тусовки одновременно. Либо планируешь конференцию, семинар, тимбилдинг. Модульные коттеджи для двух – четырех человек, беседки, детская площадка, бассейн, чан, колыба, конференц-зал с кухней.

Место: Закарпатье, село Ричка.

Кукавиця

Календарь бронирования на сайте Кукавицы обычно говорит, что все полностью зарезервировано, однако в это время есть свободные даты. Домик — большой, ведь здесь три разноцветные спальни с отдельными душевыми, “каминная” зона для общих посиделок, оснащенная кухня. А еще неуловимая атмосфера праздника посреди гор.

Место: Закарпатье, село Щербовец.

To lem ande

В закарпатских Лумшорах встречает колоритная усадьба To lem ande (на закарпатском диалекта — “вот там”). Несколько номеров с мебелью, изготовленной своими руками, и окошками из детской сказки. В аутентичной хижине угощают невероятными дерунами, баношем. Релакс — в качающихся гамаках между гор, либо — в чане, типичном закарпатском СПА. Неподалеку поют водопады, приглашают в гости.

Место: Закарпатье, Лумшоры.

Dominion Relax Club

У леса расположился минималистический отель на девять номеров. Семейный комплекс, есть игровая зона для детей. Атмосфера — скандинавская, а вот ресторанчик — итальянский, в котором бывают тематические вечера, такие как дегустация Pinot Noir.

​​Место: Закарпатье, село Шаян.

Червона Рута

Такой прянично-колоритный комплекс. Три коттеджа на “альпийской” улочке: Швейцарский, Французский, Немецкий + романтическое Швейцарское шале с деревянной ванной прямо в спальне. Среди “плюшек”: истинная закарпатская кухня в колыбе, бассейн под открытым небом с горной панорамой и СПА-территория в прованском стиле.

Место: Закарпатье, село Шаян.

Ерташ

Усадьба Ерташ — трехэтажная мини-гостиница семейного типа, шесть номеров в разных стилях, зал с камином. Сюда любят приезжать девушки на йога-туры, а еще локация оптимальна для семинаров, тренингов, тимбилдингов. Одна из уникальностей: японская баня Офуро под открытым небом. Вокруг — множество простых, но ценных возможностей — пешеходные туры, веломаршруты, ягоды и грибы.

Место: Закарпатье, село Вышка, урочище Эрташ-Куба.

Домик на дереве НЕМЕЖА

В Закарпатье, в лесу, вокруг которого горы и знаменитая вершина Менчул, на дереве появился forest house. Аскетический и аутентичный. Кроме двуспальной есть еще кровать под потолком, вплотную к окну, так что когда просыпаешься, словно оказываешься в 3D-лесе, деревья будто касаются стекла. Кроме избушки рядом есть усадьба с горной панорамой.

Место: Закарпатье, село Чумалево, урочище Занивка.

Львовская область



Бухта вікінгів

12 га территории, 2 га озера, 9 га парка развлечений, 2 км веревочного лабиринта, 45 спортивных достопримечательностей, а также конный клуб, СПА и конференц-сервис. Отдыхаешь в домиках хюге и одновременно имеешь множество активностей. Домики объединяют скандинавские идеи, лесную атмосферу и причудливую форму. Названия заимствованы из скандинавской мифологии: Асгард, Мидгард, Вигрид, Утгард.

Место: Львовская область, Старе село (12 км от Львова).

Black Rock Mountain Retreat

Ретрит без соседей поблизости. Только ты и избушка-гора. Магически-черная — снаружи, светло-радостная внутри. Она лаконично и стильно выделяется на фоне цветов разных сезонов. Иногда утром просыпаешься в молочном тумане, словно в облаках, ведь на высоте более 1000 м над уровнем моря.

Место: Львовская область, поселок Славское.

Miko 1 & Miko 2

Два минималистических коттеджа, и каждый — для двоих. Между ними 50 м, поэтому никто не нарушит твой тет-а-тет с природой. Ты словно в стеклянном домике (ведь окна — на полкоттеджа) с видом на горнолыжный курорт Славское. Вокруг только горы. Удобно, что можно ехать на поезде, доехал до Славского, а оттуда — пять минут на такси.

Место: Львовская область, поселок Славское.

SmartFazenda Slavsko

Нетипичный серый домик, из его окон и террасы созерцаешь вершины Захар Беркут, Тростян, Менчул. Белый интерьер имеет сочные вкрапления цвета морской волны. Спальня — в мансардной локации, а кровать окружена окнами с горными видами. Тепло даже в беседке, ведь у нее есть камин.

Место: Львовская область, поселок Славское.

Rest Hub

Коттедж в Карпатах для четырех человек. Без соседей, однако в 600 м от подъемника к горе Тростян. Две спальни, кухня с гостиной и высокий лофт-столик для двоих у окна к потолку, открывающему горные каскады. На террасе — качели. А еще хозяева акцентируют, что они искренне pet friendly.

Место: Львовская область, гора Тростян.

Park 21

В этом случае речь не идет о классическом горном отдыхе, однако здесь, в 16 км от центра Львова, начинается единение с природой. Модерный стиль, изысканный серый, большая кухня, бассейн. И 1 га собственного леса, как пишут владельцы. Дом — для шести человек, но можно забронировать и на одну спальню.

Место: Львов, Липники.

Франковская область



Шале Dereva

Это два шале в Карпатах, среди леса, в 15 минутах от Буковеля. Оба построены в стиле BarnHouse и объединили минимализм, лофт и биотек. Есть камин, а на террасе — чан. В окно порой заглядывает обаятельная лошадка. Природа — снаружи и внутри, ведь хозяева позаботились об инсталляции с вазонами.

Место: Франковская область, село Яблуница.

Black Black house

Здесь созерцаешь Говерлу, Петрос, долины сквозь квадратное окно у кровати или сквозь круглое — из широкого подоконника, или за обеденным столом из теплой кухни с ее деревянными фактурами. Кстати, детки охотно любят спать на подоконнике. В общей сложности есть два коттеджа: Black Jack & Black Garry.

Место: Франковская область, село Кривополье.

BerBen House

Такая скорее классическая горная маленькая гостиница. Множество деревьев, мягкая бархатная мебель, филигранные столики, хрупкие лампочки создают игру света. Неподалеку — баня и чаны от партнеров, а в 15 минутах — Буковель. Кстати, порой хозяева анонсируют акции на своей Instagram-странице.

Место: Франковская область, поселок Ворохта.

Дрім Хата

Аскетическая деревянная избушка для двух – четырех человек. Словно из давних сказок о лесах. Вечером согревает оранжевым теплым светом, создавая островок уюта среди мощных гор. Со скромной террасы открываются Говерла и Пип Иван. Сюда непросто добраться. Как говорят хозяева: в Дрім Хаті есть комфорт домашней жизни, “но не стоит забывать, что это где-то в горах, возле Дземброни, до которой не все доезжают”.

Место: Франковская область, Дземброня.

Good Days Shale Resort

Белоснежное шале появилось на высокогорье. С молочным экстерьером ласково контрастируют солнечная кровать и кухня в ультрамариновых оттенках. Во всех коттеджах свои цвета и разные условия, однако хозяева настаивают, что речь идет о премиальном отдыхе. Кстати, есть бассейн с подогревом.

Место: Франковская область, село Яблуница.

inЖир

Два шале раскинулись на высоте 1000 м.н.у.м., в окружении Говерлы, Петроса, Хомяка и Магуры. Их два, на одну и две спальни, в основном речь идет о “классическом” горном стиле с акцентом на деревянных фактурах. Чан, сауна и ванная непосредственно у панорамного окна.

Место: Франковская область, село Яблуница.

Вершина. Котеджи в Яремче

Здесь шесть коттеджей для разного количества гостей. В двух есть чан. Один большой коттедж для компании предлагает бассейн с подогревом и сад с плодовыми деревьями. Еще у двух есть стилизованные аутентичные печи, на которых можно спать. Имеется также баня, парковка, детская площадка.

Место: Франковская область, Яремче.

Если нет возможности путешествовать, то непременно уделяй время прогулкам. Здесь мы написали, какие зеленые зоны Киева безопасны для посещения и активностей.

Главное фото: Ирина Пинеева, усадьба НЕМЕЖА.