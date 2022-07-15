20+ небанальних готелів в Українських Карпатах, в які тобі варто завітати влітку 2022

Якщо маєш змогу бодай трохи відпочити цього літа, то наша підбірка — неодмінно для тебе. Або ж збережи собі для інших сезонів, коли випаде нагода для відпустки.

Розповідаємо про 22 готелі у Карпатах Львівщини, Франківщини та Закарпаття.

Фокусуємося на маленьких шале/котеджах/садибах/готелях і трохи більших, проте всі — самобутні в ідеї, концепції, інтер’єрі та сервісі. Дорожчі й бюджетні, просторі та аскетичні. Для всіх.

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Пишемо з власних подорожей, досвіду наших друзів, водночас ми моніторили сайти оренди житла та соцмережі.

Важливо: це не комерційний текст, а незалежна авторська підбірка.

Поїхали!

Закарпаття

Тиша

Тиша раніше називалася NATRAVE. І тут справді тиша, адже мелодії створює тільки природа. Сюди запрошують відпочивати дорослих та родини з дітьми від шести років. Приймають три котеджі та міні-готель на чотири номери. Скандинавський лаконічний стиль, гори та справді теплий, щирий сервіс.

Місце: Закарпаття, на межі курортів Ізки та Пилипець.

Relax House

Мінімалістична дерев’яна хатинка серед лісу і гір, зі скляними дверима і величезним вікном у природу. Розташована на фермі, тож поруч — товариські коні й компанія кіз, яких охороняє чорно-білий кіт. Вітальня, спальня, кухня, антураж виражених геометричних ліній, зоноване освітлення, яке увечері напрочуд змінює інтер’єр. Є також чан open air.

Місце: Закарпаття, Свалява.

VDOMA

Шале в обіймах Карпат для родини або компанії друзів. 603 м над рівнем моря, виходиш на терасу — і ти немов у невагомості. Розкішний краєвид крізь панорамну стіну-вікно. Чан і джакузі просто неба, джакузі включено у вартість шале. Сюди, до речі, часто приїздять відсвяткувати день народження.

Місце: Закарпаття, село Вільшанки.

Річка

Це котеджний комплекс, тому тут комфортно, якщо бажаєш бути в горах та з відчуттям тусівки водночас. Або ж плануєш конференцію, семінар, тимбілдинг. Модульні котеджі для двох-чотирьох осіб, альтанки, дитячий майданчик, басейн, чан, колиба, конференц-зала з кухнею.

Місце: Закарпаття, село Річка.

Кукавиця

Календар бронювання на сайті Кукавиці зазвичай каже, що все цілком зарезервоване, проте в ці часи є вільні дати. Хатина — велика, адже тут три різнокольорові спальні з окремими душовими, “камінна” зона для спільних посиденьок, оснащена кухня. А ще — невловна атмосфера свята серед гір.

Місце: Закарпаття, село Щербовець.

To lem ande

У закарпатських Лумшорах зустрічає колоритна садиба To lem ande (із закарпатського діалекту — “ось там”). Кілька номерів із власноруч змайстрованими меблями та віконцями з дитячої казки. У автентичній колибі частують неймовірними кремзликами, баношем. Релакс — у гамаках, що гойдаються поміж гір, або ж у чані, типовому закарпатському СПА. Неподалік співають водоспади, запрошують завітати.

Місце: Закарпаття, Лумшори.

Dominion Relax Club

Біля лісу розташувався мінімалістичний готель на девʼять номерів. Сімейний комплекс, є ігрова зона для дітей. Атмосфера — скандинавська, а ось ресторанчик — італійський, в якому трапляються тематичні вечори, як-от винна дегустація Pinot Noir.

Місце: Закарпаття, село Шаян.

Червона Рута

Такий пряниково-колоритний комплекс. Три котеджі на “альпійській” вуличці: Швейцарський, Французький, Німецький + романтичне Швейцарське шале з дерев’яною ванною безпосередньо в спальні. Серед “плюшок”: істинна закарпатська кухня в колибі, басейн просто неба з гірською панорамою і СПА-територія у прованському стилі.

Місце: Закарпаття, село Шаян.

Ерташ

Садиба Ерташ — триповерховий міні-готель сімейного типу, шість номерів у різних стилях, зала з каміном. Сюди полюбляють приїздити дівчата на йога-тури, а ще місцина оптимальна для семінарів, тренінгів, тимбілдингів. Одна з унікальностей: японська лазня Офуро просто неба. Довкола — безліч простих, але цінних можливостей — пішохідні тури, веломаршрути, ягоди та гриби.

Місце: Закарпаття, село Вишка, урочище Ерташ-Куба.

Хатинка на дереві НЕМЕЖА

На Закарпатті, в лісі, довкола якого гори і знаменита вершина Менчул, на дереві з’явився forest house. Аскетичний і автентичний. Окрім двоспального є ще ліжко попід стелею, впритул до вікна, тож коли прокидаєшся, немов опиняєшся в 3D-лісі, дерева неначе торкаються скла. Окрім хатинки поруч є садиба з гірською панорамою.

Місце: Закарпаття, село Чумальово, урочище Занівка.

Львівщина

Бухта вікінгів

12 га території, 2 га озера, 9 га парку розваг, 2 км мотузкового лабіринту, 45 спортивних атракцій, а також кінний клуб, СПА і конференц-сервіс. Відпочиваєш у будиночках-хюґе і водночас маєш безліч активностей. Хатинки поєднують скандинавські ідеї, лісову атмосферу та чудернацьку форму. Назви походять зі скандинавської міфології: Асгард, Мідгард, Вігрід, Утгард.

Місце: Львівська область, Старе село (12 км від Львова).

Black Rock Mountain Retreat

Ретрит без сусідів поблизу. Тільки ти і хатинка-гора. Магічно-чорна — зовні, світло-радісна — всередині. Вона лаконічно і стильно виділяється на тлі кольорів різних сезонів. Інколи вранці прокидаєшся в молочному тумані, немов у хмарах, адже на висоті понад 1000 м над рівнем моря.



Місце: Львівщина, селище Славське.

Miko 1 & Miko 2

Два мінімалістичні котеджі, і кожен — для двох. Між ними 50 м, тому ніхто не порушить твій тет-а-тет із природою. Ти немов у скляному будиночку (адже вікна — на півкотеджу) з краєвидом на гірськолижний курорт Славське. Довкола: тільки гори. Зручно, що можна їхати на поїзді, доїхав до Славського, а звідти — п’ять хвилин на таксі.

Місце: Львівщина, селище Славське.

SmartFazenda Slavsko

Нетиповий сірий будиночок, із його вікон і тераси споглядаєш вершини Захар Беркут, Тростян, Менчул. Білий інтер’єр має соковиті вкраплення кольору морської хвилі. Спальня — в мансардній локації, а ліжко оточене вікнами з гірськими краєвидами. Тепло навіть в альтанці, адже вона має камін.

Місце: Львівщина, селище Славське.

Rest Hub

Котедж у Карпатах для чотирьох осіб. Без сусідів, проте за 600 м від бугільного витягу до гори Тростян. Дві спальні, кухня з вітальнею і високий лофт-столик для двох біля вікна до стелі, що відкриває гірські каскади. На терасі — гойдалка. А ще господарі акцентують, що вони щиро pet friendly.

Місце: Львівщина, гора Тростян.

Park 21

У цьому випадку не йдеться про класичний гірський відпочинок, однак тут, за 16 км від центру Львова, починається єднання з природою. Модерний стиль, вишуканий сірий, велика кухня, басейн. І 1 га власного лісу, як пишуть власники. Будинок — для шести осіб, але можна забронювати й на одну спальню.

Місце: Львів, Липники.

Франківщина

Шале Dereva

Це два шале в Карпатах, серед лісу, за 15 хвилин від Буковелю. Обидва побудовані в стилі BarnHouse, тож поєднали мінімалізм, лофт та біотек. Мають камін, а на терасі — чан. У вікно інколи зазирає милий коник. Природа — зовні і всередині, адже господарі подбали про інсталяцію з вазонами.

Місце: Франківщина, село Яблуниця.

Black Black house

Тут споглядаєш Говерлу, Петрос, полонини крізь квадратне вікно біля ліжка або крізь кругле — з широкого підвіконня чи за обіднім столом із теплої кухні з її дерев’яними фактурами. До речі, дітки охоче полюбляють спати на підвіконні. Загалом є два котеджі: Black Jack & Black Garry.

Місце: Франківщина, село Кривопілля.

BerBen House

Такий радше класичний гірський маленький готель. Багато дерева, м’які оксамитові меблі, філігранні столики, тендітні лампочки створюють гру світла. Неподалік — лазня і чани від партнерів, а за 15 хвилин звідси — Буковель. До речі, господарі подеколи анонсують акції на своїй Instagram-сторінці.

Місце: Франківщина, селище Ворохта.

Дрім Хата

Аскетична дерев’яна хатинка для двох – чотирьох осіб. Така немов із давніх казок про ліс. Ввечері зігріває помаранчевим теплим світлом, створюючи острівок затишку серед потужних гір. Зі скромної тераси відкриваються Говерла та Піп Іван. Сюди непросто дістатися. Як кажуть господарі: в Дрім Хаті є комфорт домашнього життя, “але не варто забувати, що це десь у горах, біля Дземброні, до якої не всі доїжджають”.

Місце: Франківщина, Дземброня.

Good Days Shale Resort

Білосніжне шале постало на високогір’ї. З молочним екстер’єром лагідно контрастують сонячне ліжко і кухня в блакитно-ультрамаринових відтінках. У різних котеджах: свої кольори та різні умови, однак господарі наполягають, що йдеться про преміальний відпочинок. До речі, є басейн із підігрівом.

Місце: Франківщина, село Яблуниця.

inЖир

Два шале розкинулися на висоті 1000 м.н.р.м., в оточенні Говерли, Петроса, Хом’яка та Магури. Їх два, на одну і дві спальні, переважно йдеться про “класичний” гірський стиль з акцентом на дерев’яних фактурах. Чан, сауна і ванна, яка безпосередньо біля панорамного вікна.

Місце: Франківщина, село Яблуниця.

Вершина. Котеджі в Яремче

Тут шість котеджів для різної кількості гостей. Два мають чан. Один великий котедж для компанії пропонує басейн із підігрівом і сад із плодовими деревами. Ще два мають стилізовані автентичні печі, на яких можна спати. Є також лазня, парковка, дитячий майданчик.

Місце: Франківщина, Яремче.

Якщо нема змоги мандрувати, то неодмінно приділяй час прогулянкам. Тут ми написали, які зелені зони Києва є безпечними для відвідування та активностей.

Головне фото: Ірина Пінєєва, садиба НЕМЕЖА.