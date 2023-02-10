Национальная экосистема: Минкульт представил платформу для изучения английского

Украинское образование претерпело изменения из-за пандемии Covid-19 и войны. Но даже эти события не смогут помешать развитию и получению новых знаний.

Минкульт Украины инициировал и презентовал Национальную экосистему изучения и тестирования уровня владения английским для украинцев. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

— Естественно, что вторым языком общения в мире является английский. Двигаемся в этом же направлении и создаем условия, чтобы украинцы могли учиться, — говорит Ткаченко.

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Что известно о платформе Национальная экосистема

Платформа Национальная экосистема поможет украинцам учить английский язык. Но новый не сам формат преподавания: на платформе можно проверить свой уровень знаний.

Платформа бесплатна и доступна 24/7 всем украинцам в любой точке мира.

Платформа состоит из трех шагов:

определение уровня владения английским языком;

маркет-плейс сервисов обучения английскому языку;

овладение английским языком с помощью массового образовательного онлайн-проекта Украины Lingva.Skills.

Бесплатно учить иностранный язык можно также в YouTube! В нашем другом материале мы собрали список платформ, на которых учить английский могут и дети, и взрослые.

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