Національна екосистема: Мінкульт презентував платформу для вивчення англійської

Українська освіта зазнала змін через пандемію Covid-19 та війну. Та навіть ці події не зможуть стати на заваді розвитку та здобуванню нових знань.

Мінкульт України зініціював та презентував Національну екосистему вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою для українців. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

— Природно, що другою мовою спілкування у світі є англійська. Рухаємось в цьому ж напрямку та створюємо умови, щоб українці мали змогу навчатись, — каже Ткаченко.

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Що відомо про платформу Національна екосистема

Платформа Національна екосистема допоможе українцям вивчати англійську мову. Та новим є не сам формат викладання: на платформі можна перевірити свій рівень знань.

Платформа є безплатною та доступною 24/7 всім українцям у будь-якій точці світу.

Платформа складається з трьох кроків:

визначення рівня володіння англійською мовою;

маркет-плейс сервісів навчання англійської мови;

оволодіння англійською мовою за допомогою наймасовішого освітнього онлайн-проекту України Lingva.Skills.

Безкоштовно вивчати іноземну мову можна також у YouTube! В нашому іншому матеріалі ми зібрали список платформ, на яких вивчати англійську можуть і діти, й дорослі.

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