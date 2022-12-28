Несмотря на темноту, дарить детям праздник: на Арсенальной площади в Киеве открыли зимнее пространство для детей

Какими бы ни были тяжелыми обстоятельства, родители всегда пытаются подарить своим малышам хотя бы немного праздничной атмосферы зимой.

В этом может помочь киевлянам праздничное зимнее пространство Спільно Різдво, являющееся частью программы ЮНИСЕФ по созданию в Украине пространств и сервисов, дружественных к детям. О его открытии сообщает Киевская городская государственная администрация.

Несмотря на темноту, мы стремимся подарить детям и молодежи праздничную атмосферу. Мы создали пространство, где все желающие смогут найти новых друзей и сплотиться вокруг креативных практик и общественно важных тем, — говорит председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

Организаторами проекта стали детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, Украинский католический университет и ОО Культурная платформа Закарпатья.

Сейчас также смотрят

Работать праздничное зимнее пространство будет до 14 января на Арсенальной площади. На его территории уже проводятся лекции и мастер-классы, призванные улучшить психоэмоциональное состояние детей и подарить им праздничное настроение.

Также организаторы ставят целью возможность сплотить малышей и даже молодежь вокруг культурных традиций и помочь им разобраться в важных темах.

Например, на территории пространства Спільно Різдво можно записать аудиокомпозицию из колядок и щедривок с молодыми украинскими исполнителями, создать свою авторскую рождественскую открытку, изготовить маску к празднику Маланки или же в игровой форме узнать о правилах минной безопасности.

Как присоединиться к мероприятиям в Спільно Різдво

Вход на территорию пространства свободный, но необходимо зарегистрироваться заранее.

Для этого нужно выбрать мастер-класс или лекцию по ссылке и перейти к регистрационной форме.

В то же время украинцы понимают, что ожидать от россиян подлого обстрела в новогоднюю ночь вполне логично. Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк и спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказали, возможна ли массированная ракетная атака на Новый год.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!