Путешествия и вдохновение

Несмотря на темноту, дарить детям праздник: на Арсенальной площади в Киеве открыли зимнее пространство для детей

Даниэла Долотова, редактор сайта 28 декабря 2022, 11:00
зимовий простір для дітей
Фото: Unsplash

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