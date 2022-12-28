Попри темряву дарувати дітям свято: на Арсенальній площі у Києві відкрили зимовий простір для дітей

Хоч які тяжкі обставини, батьки завжди намагаються подарувати своїй малечі хоча б трохи святкової атмосфери взимку.

У цьому може допомогти киянам святковий зимовий простір Спільно Різдво, що є частиною програми ЮНІСЕФ зі створення в Україні просторів та сервісів, дружніх до дітей. Про його відкриття повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Попри темряву ми прагнемо подарувати дітям та молоді святкову атмосферу. Ми створили простір, де всі охочі зможуть знайти нових друзів та згуртуватися навколо креативних практик і суспільно важливих тем, — говорить голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Організаторами проекту стали дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Український католицький університет та ГО Культурна платформа Закарпаття.

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Діяти святковий зимовий простір буде до 14 січня на Арсенальній площі. На його території вже проводять лекції та майстер-класи, що покликані покращити психоемоційний стан дітей та подарувати їм святковий настрій.

Також організатори ставлять на меті можливість згуртувати малечу та навіть молодь навколо культурних традицій та допомогти їм розібратись у важливих темах.

Наприклад, на території простору Спільно Різдво можна записати аудіокомпозицію з колядок та щедрівок із молодими українськими виконавцями, створити свою авторську різдвяну листівку, виготовити маску до свята Маланки або ж в ігровій формі дізнатись про правила мінної безпеки.

Як долучитись до заходів у Спільно Різдво

Вхід на територію простору вільний, але потрібно зареєструватися заздалегідь.

Для цього треба вибрати майстер-клас чи лекцію за посиланням та перейти до реєстраційної форми.

Водночас українці розуміють, що очікувати від росіян підлого обстрілу у новорічну ніч цілком логічно. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк та речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповіли, чи можлива масована ракетна атака на Новий рік.

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