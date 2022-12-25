Різдвяне світло для надії! Дивись, як швейцарський митець осяяв Київ у рамках арт-туру на підтримку України

Подаруй світло! Як часто ми собі це повторюємо, коли вдома зникає електроенергія? Та цього Різдва мистецтво прийшло все ж таки на допомогу.

З нагоди такого світлого свята відомий швейцарський художник Геррі Хофштеттер підсвітив державні будівлі та житлові будинки, музеї, університети та церкви української столиці.

Чоловік використовує світло, щоб створювати свої інсталяції. Цього разу проекції створювались з українськими державними символами, абстракціями на різдвяну тематику, вишиванками, соняшниками.

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Таким чином митець мріяв принести українцям надію та трохи духу Різдва у ці темні та непрості часи, проявити солідарність, а також просвітити увесь світ про ситуацію в Україні.

Я хочу показати світу тихим, але просвітницьким способом, що на Різдво ми повинні думати про всіх людей, які не можуть святкувати в теплих кімнатах.

Мистецький тур отримав назву Різдвяне світло для надії. Задля його реалізації команда Геррі Хофштеттера не лише привезла в Україну власний електрогенератор, але й сама свідомо відмовилась від святкування вдома.

Митці зазначили, що зараз чимало українців не можуть зустріти це Різдво зі своїми сім’ями через повномасштабну війну, яку розпочала Росія.

Що відомо про Геррі Хофштеттера

Швейцарський митець Геррі Хофштеттер перетворює будівлі, пам’ятники та природні ландшафти по всьому світу на тимчасові витвори мистецтва ще з 1999 року. Для цього він використовує художні світлові інсталяції.

Мистецтво Геррі Гофштеттера не просто звертається до людської прихильності до драматичного — його легкі образи часто містять у собі глибокі послання, — пишуть на сайті компанії митця.

Художник раніше здебільшого підтримував ініціативи, які стосувались теми екології. Він неодноразово відвідував Арктику, щоб підвищити обізнаність громадськості про відступ крижаних мас, які загрожують середовищу існування білих ведмедів.

Та найбільш важливою метою свого мистецтва Геррі Гофштеттер вважає заохочення глядача задуматися про те, як наша планета може розвиватися екологічно чистим і сталим способом.

Які інсталяції Геррі Хофштеттер створив в Україні

Перші інсталяції зі світла з’явились на Андріївській церкві, Національному музеї історії України та дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Пізніше мистецтво осяяло й Костел святого Миколая, Центральний залізничний вокзал, Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство закордонних справ України тощо.

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