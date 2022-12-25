Подорожі та натхнення

Різдвяне світло для надії! Дивись, як швейцарський митець осяяв Київ у рамках арт-туру на підтримку України

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Грудня 2022, 21:32
Різдвяне світло для надії.

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