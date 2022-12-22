Що ти знаєш про регіони України? Історичний проект від МАН — цікавіше, ніж у школі

Легендарний бій під Крутами, Українська революція 20 сторіччя та Хотинська війна — про ці та інші важливі події нашої історії відтепер можна дізнатися, дослідивши регіони України онлайн. Серію відеолекцій Що ти знаєш про…? запустила команда Малої академії наук України.

У кількахвилинних роликах експерти-історики Іван Костенко та Інна Потапова розповідають про кожен із 25 регіонів України: його видатну постать, пам’ятку та ключову подію, що змінила нашу країну.

Як розповідають автори проекту, одна з основних його цілей — показати українцям у часи повномасштабної війни, як творилася історія кожного регіону нашої країни, та познайомити з ними ближче.

Зараз також дивляться

Серед відеолекцій у відкритому доступі вже є такі, де історики розповідають про регіони, що пережили окупацію і які вже звільняли, як-от Чернігівщину. Крім цього, експерти готують випуски й про території, які росіяни окупували 2014 року, зокрема про Крим.

— Сьогодні наш проект як ніколи актуальний: він дає можливість із пазликів історії регіонів скласти цілісну картину минулого — без фейків і тільки з наукової точки зору.

Яскрава картинка та історія простими словами — ось що потрібно молоді, яка хоче розібратися, де, хто, як і коли намагався привласнити нашу історію, — розповідає історикиня МАН Інна Потапова.

Коротко про ключове в українській історії автори проекту розповіли за допомогою динамічної графіки, відеосюжетів із місць, про які йдеться, та навіть мемів. Цим, каже історик та автор Що ти знаєш про…? Іван Костенко, хочуть привернути увагу юних українців.

Матеріал для проекту добирали так, щоб він був орієнтований на програму шкільного курсу з історії. Тож відео додатково можуть стати у пригоді тим, хто планує складати НМТ у 2023 році.

Це не звичайна розповідь, як у школі біля дошки, а досить цікаві, насичені візуалізаціями та мемами сюжети, у яких кожен і кожна віднайде для себе щось нове про нашу країну.

В умовах війни доступ до освіти та якісних навчальних матеріалів ми мусимо забезпечити попри все. Навчання у школі, вступ до університетів триває, — розповів Іван.

Відео проекту Що ти знаєш про…? з видатними подіями, історичними постатями та локаціями можна знайти на сторінці МАН платформи. Шість випусків про західні, північні та центральні регіони України вже доступні глядачам

Раніше ми розповідали про десять відомих та прихованих фігур борців за незалежність.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!