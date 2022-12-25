Рождественский свет для надежды! Смотри, как швейцарский художник озарил Киев в рамках арт-тура в поддержку Украины

Подари свет! Как часто мы это повторяем, когда дома исчезает электроэнергия? Но к этому Рождеству искусство пришло все же на помощь.

По случаю такого светлого праздника, известный швейцарский художник Герри Хофштеттер подсветил государственные здания и жилые дома, музеи, университеты и церкви украинской столицы.

Мужчина использует свет, чтобы создавать свои инсталляции. На этот раз проекции создавались с украинскими государственными символами, абстракциями на рождественскую тематику, вышиванками, подсолнухами.

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Таким образом, художник мечтал принести украинцам надежду и немного духа Рождества в эти темные и непростые времена, проявить солидарность, а также просветить весь мир о ситуации в Украине.

Я хочу показать миру тихим, но просветительским способом, что в Рождество мы должны думать обо всех людях, которые не могут праздновать в теплых комнатах.

Художественный тур получил название Рождественский свет для надежды. Для его реализации команда Герри Хофштеттера не только привезла в Украину собственный электрогенератор, но и сознательно отказалась от празднования дома.

Художники отметили, что сейчас многие украинцы не могут встретить это Рождество со своими семьями из-за полномасштабной войны, которую начала Россия.

Что известно о Герри Хофштеттере

Швейцарский художник Герри Хофштеттер превращает здания, памятники и природные ландшафты по всему миру на временные произведения искусства еще с 1999 года. С этой целью он использует художественные световые инсталляции.

Искусство Герри Гофштеттера не просто обращается к человеческой привязанности к драматическому — его легкие образы часто содержат глубокие послания, — пишут на сайте компании художника.

Художник ранее в большинстве своем поддерживал инициативы, касающиеся темы экологии. Он неоднократно посещал Арктику, чтобы повысить осведомленность общественности об отступлении ледяных масс, угрожающих среде обитания белых медведей.

Но наиболее важной целью в своем искусстве Герри Гофштеттер считает возможность дать зрителю задуматься о том, как наша планета может развиваться экологически чистым и устойчивым способом.

Какие инсталляции Герри Хофштеттер создал в Украине

Первые инсталляции из света появились на Андреевской церкви, Национальном музее истории Украины и колокольне Михайловского Златоверхого монастыря.

Позже искусство озарило и Костел святого Николая, Центральный железнодорожный вокзал, Министерство культуры и информационной политики Украины, Министерство иностранных дел Украины и другие.

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Рождественский свет для надежды! Смотри, как швейцарский художник озарил Киев в рамках арт-тура в поддержку Украины / 9 Фотографий

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