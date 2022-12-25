Путешествия и вдохновение

Рождественский свет для надежды! Смотри, как швейцарский художник озарил Киев в рамках арт-тура в поддержку Украины

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 декабря 2022, 21:32
Різдвяне світло для надії.

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