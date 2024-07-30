Натяжные потолки от Nova Stelya: область применения

В последнее время жители украинской столицы все чаще ищут интересные, небанальные и одновременно практические идеи для оформления интерьера.

Конечно, не просто бывает найти именно то, что вам нужно. Конечно, по запросу натяжной потолок Киев вы получили огромное количество интересных вариантов.

Но подходит ли все это для обычной квартиры или скромного офиса? В каких помещениях можно устанавливать натяжные потолки?

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Для каких помещений натяжные потолки — табу?

Начнем, как ни странно, с минусов — ведь их перечень значительно короче:

натяжной потолок — конструкция в любом случае ворует несколько сантиметров высоты помещения. Итак, в помещениях с очень низкими потолками лучше искать другие способы оформления этой зоны;

влага ни в коем случае не повредит натяжному потолку из ПВХ полотна. Но в бане или сауне такие потолки уместны только в комнате отдыха, в помещении с бассейном. В парной высокой температуре станут причиной деформации полотнища;

для дачи и даже загородного дома, который находится в зимний период без отопления, натяжной потолок из пленки, также не вариант. Однако полотнище из специальной ткани отлично справится со своей задачей — обеспечит красоту и комфорт.

А где можно?

Понятно, что натяжной потолок в спальне или гостиной не вызывает особых сомнений. А что можно сказать о других помещениях?

Кухня — натяжной потолок из глянцевой пленки зрительно увеличит размер помещения. За ней несложно ухаживать — с помощью мягкой губки и моющего средства;

натяжной потолок в ванной комнате — отличное решение, которое обеспечит безупречный, совершенный дизайн. А еще она прекрасно скроет, если это нужно, коммуникации, которые проложены под потолком;

прихожая и коридор — стильные, благородные и изысканные потолки сатин с мягким блеском хорошо отражают свет, что очень важно в помещении без естественного освещения.

Где заказать натяжные потолки?

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