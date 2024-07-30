Натяжні стелі від Nova Stelya: сфера застосування

Останнім часом мешканці української столиці все частіше шукають цікаві, небанальні, та водночас, практичні ідеї для оформлення інтер’єру.

Звісно, не просто буває знайти саме те, що потрібно саме вам. Звичайно, за запитом натяжна стеля Київ ви отримали величезну кількість цікавих варіантів.

Але чи годиться усе це для звичайної квартири або скромного офісу? В яких приміщеннях можна встановлювати натяжні стелі?

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Для яких приміщень натяжні стелі — табу?

Почнемо, як не дивно, з мінусів — адже їхній перелік значно коротший:

натяжна стеля — конструкція, що, в будь-якому випадку краде декілька сантиметрів висоти приміщення. Отже, у приміщеннях з дуже низькими стелями краще шукати інші способи оформлення цієї зони;

волога в жодному випадку не зашкодить натяжній стелі з ПВХ полотна. Але в бані або сауні такі стелі доречні лише в кімнаті відпочинку, у приміщенні з басейном. У парній високі температури стануть причиною деформації полотнища;

для дачі та навіть заміського будинку, що в зимовий період перебуває без опалення, натяжна стеля з плівки, також не варіант. Проте полотнище зі спеціальної тканини відмінно впорається зі своєю задачею — забезпечить вам красу і комфорт.

А де можна?

Зрозуміло, що натяжна стеля у спальні або вітальні не викликає особливих сумнівів. А що можна сказати про інші приміщення?

Кухня — натяжна стеля з глянцевої плівки візуально збільшить розмір приміщення. За нею нескладно доглядати — за допомогою м’якої губки та мийного засобу;

натяжна стеля у ванній кімнаті — відмінне вирішення, що забезпечить бездоганний, довершений дизайн. А ще, вона чудово приховає, якщо це потрібно, комунікації, які прокладені під стелею;

передпокій та коридор — стильні, благородні та вишукані стелі “сатин” з м’яким блиском добре відбивають світло, що дуже важливо у приміщенні без природного освітлення.

Де замовити натяжні стелі?

Якщо замовляти встановлення натяжних стель, то лише у справжніх профі! Компанія Nova Stelya пропонує широкий вибір натяжних стель, серед яких ви обов’язково знайдете варіанти, що гармонійно впишуться в інтер’єр вашої оселі.

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